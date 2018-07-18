Savona 18 Suites: дизайн-отель Альдо Чибика в Милане

В результате реконструкции получилось современное дизайнерское пространство с уютной домашней атмосферой. Лобби больше напоминает арт-галерею, чем гостиницу. Стойка ресепшн, похожая на старинный тибетский сундук, скамья, выложенная ярко-желтой мозаикой, абстрактная живопись на стене — здесь во всем чувствуется рука большого художника.

Отель Savona 18 Suites — проект Альдо Чибика , новое модное место на дизайнерской карте Милана. Он находится в районе Навилья, недалеко от дизайн-квартала Тортона, в старинном здании начала XX века, типичном миланском «casa di ringhiera» («дом с перилами» — тип дома, в котором вход в квартиры ведет с длинного общего балкона). В начале века в таких домах жили рабочие, их много сохранилось в бывших заводских кварталах. Сегодня их активно реконструируют и превращают в элитное жилье.

Отель небольшой, в нем всего 43 номера, обставленных по-разному, но со вкусом, домашним уютом и, как отмечает сам Альдо Чибик, «с массой вещиц, гармонирующих друг с другом как разные фрукты в одной вазе». Мебель, светильники, зеркала и аксессуары по дизайну Чибика для Paola C. соседствуют здесь с винтажными объектами и современным искусством. Если вам вдруг приглянется какая-нибудь фигурка фарфорового динозаврика или настольная лампа, вы можете купить ее и увезти домой на память о Милане. Такую возможность отель предоставляет всем гостям.

Номера делятся на пять типов: их площадь варьируется от 20 кв м до 48 кв м. Приятный бонус — лаунж-зона в тихом, зеленом внутреннем дворике, где можно посидеть в тени дерьевье с чашкой кофе за столиками или полистать вечернюю прессу, развалившись на удобных мягких диванах. Глухая стена расписана самим Альдо Чибиком.

«Я представлял себе Savona 18 Suites как большой гостеприимный дом в самом сердце миланского дизайн-квартала, — говорит про этот проект Чибик. — Во дворике гости могут насладиться видом на типичный миланский дом с общими балконами, а рисунок на стене напоминает миланский городской пейзаж с его приятными мягкими красками».