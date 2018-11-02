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2 ноября 2018

Бежим от холодов: дизайн-отель в Занзибаре

Зима приближается. Пора паковать чемоданы и бежать от холодов в жаркие страны. Новый дизайн-отель Zuri Zanzibar — райский уголок на берегу Индийского океана — ждет первых постояльцев

Бежим от холодов: дизайн-отель в Занзибаре (фото 0)

Занзибар — архипелаг в Индийском океане, состоящий из 75 островов. На одном из них, среди пальм и цветущих магнолий, расположился новый отель Zuri Zanzibar, открывшийся в сентябре этого года. Это первый проект сети Design Hotels™ в Танзании, реализация которого продолжалась без малого десять лет.

Бежим от холодов: дизайн-отель в Занзибаре (фото 2)

Отель находится на популярном курорте Кендва и имеет собственный полностью изолированный 300-метровый песчаный пляж. В отеле 55 дизайнерских бунгало площадью от 66 кв м до 250 кв м, в том числе одна VIP-вилла площадью 500 кв м. Название — Zuri Zanzibar — переводится с суахили как «прекрасный», что полностью соответствует той райской атмосфере, которая здесь царит. Здания целиком построены из дерева, стеклянные раздвижные двери, ведущие на просторные террасы, позволяют полностью стереть границу между интерьером и окружающей природой острова. Этой же цели служит и обилие живой зелени внутри домов и в общественных зонах.

Бежим от холодов: дизайн-отель в Занзибаре (фото 4)

На территории отеля в 5,25 Га семь ресторанов и баров, бассейн «без бортов», водная гладь которого сливается с линией горизонта, аквапарк, сад, спа и wellness-центр. Интерьерным дизайном бунгало и вилл занималась лондонско-пражская студия Jestico & Whiles, которая смогла отказаться от избитых «африканских» штампов вроде папусских масок на стенах и разноцветной плетеной мебели и в то же время сохранила в оформении местный колорит (кровати с пологом, гамаки, светильники в виде «пчелиных ульев» или плетеных корзин).

Гостям отеля предлагаются фитнес-программы, занятия йогой на рассвете и закате, уроки медитации, массаж и другие полезные для тела и души услуги.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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ОтельАфрикаЗанзибарJestico & Whiles
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