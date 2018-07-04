Экотренд: отели на деревьях

Chateaux Dans Les Arbres, Дордонь, Франция

Деревянное здание сьюта Monbazillac — мини-копия традиционного французского замка, как те, что расположены поблизости в долине Дордонь, с башенками и бастионами. Из гидромассажной ванны, установленной прямо на террасе, открывается вид на зеленые холмы. Гости (домик на дереве рассчитан на двоих) могут спуститься к бассейну, а могут остаться наверху, в кронах дерева — в таком случае завтрак или ужин поднимется в номер в корзине.



Post Ranch Inn, КАЛИФОРНИЯ

Post Ranch Inn находится на вершине холмов Биг-Сур, на высоте 366 м над уровнем Тихого океана. Фасад треугольных деревянных домиков украшен досками с эффектом состаренного дерева, а каждый номер, помимо настоящего дровяного камина, оснащен большой кроватью, установленной так, чтобы гостю прямо из постели открывался на вид на звездное небо.



Tree House Hideaway, ИНДИЯ

Пять домиков построены прямо на территории Bandhavgarh Tiger Reserve — одного из крупнейших тигриных заповедников в мире. Номера оснащены ванными комнатами и кондиционерами, а к созданию интерьеров привлекли местных ремесленников. Задача постояльца — постараться увидеть с балкона, как тигр идет к водопою.



Treehotel, ШВЕЦИЯ

Здание Drаgоnflу по проекту архитектора Сами Ринталы (Sami Rintala) парит в кронах деревьев благодаря металлическому каркасу, прикрепленному к стволам. Дом на деревьях в шведском лесу близ деревни Харадс — это полное уединение, скандинавский дизайн и северная кухня от шеф-повара Себастьяна Гриндала, который по желанию может научить вас готовить деликатесы из дичи и ягод.

Mukul Beach, НИКАРАГУА

Из панорамных окон 23 домиков-номеров Mukul Beach, Golf & Spa’s открывается вид на побережье Никарагуа, изумрудные холмы и белоснежный песок пляжа. Каждый оснащен гардеробной, террасой, ванной комнатой и имеет частный бассейн. На территории отеля расположены лучший в стране спа-салон и гольф-поле на 18 лунок.



Primland, ВИРДЖИНИЯ

Этот эко-отель, расположенный недалеко от хребта Блу-Ридж, располагает, помимо апартаментов в главном здании, некогда бывшим деревообрабатывающим заводом, тремя домами на деревьях, построенными почти у самых верхушек. С террасы любого из них открывается вид на долину, холмы и линию горизонта. В качестве развлечений для гостей — охота, гольф, альпинизм, каякинг, рыбалка, стрельба по тарелочкам или из лука; а также наблюдение за звездами из обсерватории, которая гордится профессиональным телескопом.



Relais & Châteaux, АНГЛИЯ

Отель Relais & Châteaux расположен на территории парка Нью-Форест в Хэмпшире. Помимо 70 номеров, здесь есть 12 домиков на дереве — каждый из них парит на высоте 11 метров и оснащен камином, гидромассажной ванной и большими окнами, из которых открывается вид на зелень парка. Недавно здесь появились кулинарные мастер-классы; но если вы приехали за уединением, то можно попросить доставлять все — от ужина до услуг мастера-массажиста — в номер.



andBeyond Lake Manyara Tree Lodge, ТАНЗАНИЯ