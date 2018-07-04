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4 июля 2018

Экотренд: отели на деревьях

Близость к природе, уединение и лучшие виды с террас

Chateaux Dans Les Arbres, Дордонь, Франция

Экотренд: отели на деревьях (фото 1)

Деревянное здание сьюта Monbazillac — мини-копия традиционного французского замка, как те, что расположены поблизости в долине Дордонь, с башенками и бастионами. Из гидромассажной ванны, установленной прямо на террасе, открывается вид на зеленые холмы. Гости (домик на дереве рассчитан на двоих) могут спуститься к бассейну, а могут остаться наверху, в кронах дерева — в таком случае завтрак или ужин поднимется в номер в корзине.

Экотренд: отели на деревьях (фото 3)
Экотренд: отели на деревьях (фото 4)


Post Ranch Inn, КАЛИФОРНИЯ

Экотренд: отели на деревьях (фото 6)

Post Ranch Inn находится на вершине холмов Биг-Сур, на высоте 366 м над уровнем Тихого океана. Фасад треугольных деревянных домиков украшен досками с эффектом состаренного дерева, а каждый номер, помимо настоящего дровяного камина, оснащен большой кроватью, установленной так, чтобы гостю прямо из постели открывался на вид на звездное небо.

Экотренд: отели на деревьях (фото 8)
Экотренд: отели на деревьях (фото 9)


Tree House Hideaway, ИНДИЯ

Экотренд: отели на деревьях (фото 11)

Пять домиков построены прямо на территории Bandhavgarh Tiger Reserve — одного из крупнейших тигриных заповедников в мире. Номера оснащены ванными комнатами и кондиционерами, а к созданию интерьеров привлекли местных ремесленников. Задача постояльца — постараться увидеть с балкона, как тигр идет к водопою.

Экотренд: отели на деревьях (фото 14)


Treehotel, ШВЕЦИЯ

Экотренд: отели на деревьях (фото 16)

Здание Drаgоnflу по проекту архитектора Сами Ринталы (Sami Rintala) парит в кронах деревьев благодаря металлическому каркасу, прикрепленному к стволам. Дом на деревьях в шведском лесу близ деревни Харадс — это полное уединение, скандинавский дизайн и северная кухня от шеф-повара Себастьяна Гриндала, который по желанию может научить вас готовить деликатесы из дичи и ягод.

Экотренд: отели на деревьях (фото 18)
Экотренд: отели на деревьях (фото 19)

Mukul Beach, НИКАРАГУА

Экотренд: отели на деревьях (фото 21)

Из панорамных окон 23 домиков-номеров Mukul Beach, Golf & Spa’s открывается вид на побережье Никарагуа, изумрудные холмы и белоснежный песок пляжа. Каждый оснащен гардеробной, террасой, ванной комнатой и имеет частный бассейн. На территории отеля расположены лучший в стране спа-салон и гольф-поле на 18 лунок.

Экотренд: отели на деревьях (фото 23)


Primland, ВИРДЖИНИЯ

Экотренд: отели на деревьях (фото 25)

Этот эко-отель, расположенный недалеко от хребта Блу-Ридж, располагает, помимо апартаментов в главном здании, некогда бывшим деревообрабатывающим заводом, тремя домами на деревьях, построенными почти у самых верхушек. С террасы любого из них открывается вид на долину, холмы и линию горизонта. В качестве развлечений для гостей — охота, гольф, альпинизм, каякинг, рыбалка, стрельба по тарелочкам или из лука; а также наблюдение за звездами из обсерватории, которая гордится профессиональным телескопом.

Экотренд: отели на деревьях (фото 27)
Экотренд: отели на деревьях (фото 28)


Relais & Châteaux, АНГЛИЯ

Экотренд: отели на деревьях (фото 30)

Отель Relais & Châteaux расположен на территории парка Нью-Форест в Хэмпшире. Помимо 70 номеров, здесь есть 12 домиков на дереве — каждый из них парит на высоте 11 метров и оснащен камином, гидромассажной ванной и большими окнами, из которых открывается вид на зелень парка. Недавно здесь появились кулинарные мастер-классы; но если вы приехали за уединением, то можно попросить доставлять все — от ужина до услуг мастера-массажиста — в номер.

Экотренд: отели на деревьях (фото 32)
Экотренд: отели на деревьях (фото 33)


andBeyond Lake Manyara Tree Lodge, ТАНЗАНИЯ

Экотренд: отели на деревьях (фото 35)

Это единственный постоянный отель в национальном парке озера Маньяра в Танзании. Выбрав один из 10 люксов, вы наверняка увидите с террасы местных обитателей: здесь водятся слоны, бегемоты, буйволы, львы, бабуины и более 400 видов птиц. Если повезет, наблюдать за ними можно прямо из ванны, установленной тут же.

Экотренд: отели на деревьях (фото 37)
Экотренд: отели на деревьях (фото 38)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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