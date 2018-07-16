Отель Le Montana: интерьер от Винсана Дарре

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Дизайнер Винсан Дарре и архитектор Элизабет Лемерсье обновили интерьеры отеля Le Montana, превратив его в квинтэссенцию парижского шика
В отеле «Монтана» нет ни капли минимализма. Ни в дизайне, ни в ценах. За лаконичным фасадом из термопластика и металла скрывается подлинная квинтэссенция парижского шика. Семиэтажное здание включает бар, ресторан La Gauche Caviar и шесть сьютов — каждый размером с этаж.
Распахнуть окно, увидеть колокольню церкви Сен-Жермен-де-Пре, вдохнуть ароматы горячих тостов, доносящиеся из Cafe de Flore, уже бесценно. Но добавим главное — эксцентричный декор интерьеров от Винсан Дарре, призванный воскресить былую славу этого места и персонажей великой эпохи клуба «Табу» и Бориса Виана.
Интерьеры, оформленные в духе 1950–1970-х годов, выглядят роскошно, смело и удивительно современно.
Напомним, что помещение современной «Монтаны» в середине 1950-х годов занимал популярный джаз-клуб и полулегальный отель, чьи знаменитые постояльцы, в числе которых сливки сообщества экзистенциалистов и певица Грейс Джонс, засыпали под грохот бас-гитар, доносящийся из подвала. Владельцы бывшего клуба решили вернуть зданию исторические черты, при этом сделав его одним из самых современных и стильных мест вечернего Парижа.
Именно такая дерзкая задача была поставлена перед архитектором Элизабет Лемерсье и дизайнером Винсаном Дарре. Они полностью перестроили семиэтажный дом, разработали систему металлических жалюзи, которые сочетаются как с интерьером, так и с ритмом фасада с облицовкой из темного, почти черного термопластика.
Сьюты похожи на квартиры, владельцы которых —эксцентричные личности.
Чтобы расчистить место для номеров, все внутренние стены снесли. Винсан Дарре хотел сделать сьюты похожими на обычные парижские квартиры с одним уточнением: будто их владельцы — яркие, эксцентричные личности вроде Сержа Генсбура или Жана Кокто. В результате получились не просто апартаменты, а шесть отдельных миров.
Каждый со своей стилисткой, ощущением пространства и привкусом сюрреализма середины ХХ века. Винсан Дарре извлек из этих бурных лет лучшее. Не зря его называют не просто дизайнером, а настоящим визионером. Винсан Дарре нарисовал эскизы обоев с узорами, создающими кинетический эффект. Он же придумал ковровые покрытия с повторяющимся логотипом отеля «Монтана» в виде элементов масонской символики, галлюциногенных, анаморфных рисунков и россыпи миндалевидных глазок.
Винсана Дарре называют не просто дизайнером, а визионером. И это абсолютно оправданно.
Цвета для стен он позаимствовал из построек Ле Корбюзье. А чтобы они прозвучали острее, дополнил росписи черной окантовкой в духе Дэвида Хикса, множеством зеркал, любопытных винтажных вещиц и объектами собственного дизайна. Все детали продуманы до мельчайших подробностей. Каждое пространство, от лестничного холла до ванной, — яркий микс провокации и снобизма. Словом, настоящий парижский шик! www.hotel-lemontana.com
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)