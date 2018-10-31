Жилец вершин: минималистский отель в Доломитах

В Южном Тироле, в самом сердце итальянских Доломитовых Альп, появился небольшой дизайнерский отель Hotel Schgaguler. Он стоит в высокогорной деревушке Кастельротто, входящей в список культурного наследия ЮНЕСКО. Гостиница была построена в 1986 году в традиционном стиле альпийского шале: скатная крыша, деревянные балконы и много натурального дерева в интерьерах.

Архитекторы сохранили оригинальную структуру здания, дополнив его геометричными фасадами из стекла и белого бетона и минималистскими интерьерами, которые при всей своей лаконичности выглядят уютно и «тепло». С северной стороны бетонная «сетка» не сильно выступает над стеклом фасадов, в то время как с южной стороны ее «ниши» более глубокие — настолько, что в них помещаются балконы номеров со стеклянными перилами.

«Архитектура отеля, с одной стороны, учитывает локальный контекст и окружение, с другой, являет собой реинтерпретацию альпийского стиля и игру с его типичными элементами, такими как, например, скатная крыша», — говорит про свой проект Питер Пихлер. — «В простых и функциональных интерьерах мы использовали открытую планировку и местные материалы, такие как натуральный камень, текстиль или массив ореха».

В отеле 35 номеров и сьютов, они находятся на верхних этажах, оснащены панорамными окнами и отдельно стоящей ванной. Общественные зоны, включая ресторан и бар с просторной террасой, с которой открывается великолепный вид на горы, расположились на первом этаже. А на самом нижнем, подземном уровне находится спа-центр.