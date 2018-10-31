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31 октября 2018

Жилец вершин: минималистский отель в Доломитах

Горнолыжный сезон не за горами, пора планировать путешествия. Если вы собираетесь в Доломитовые Альпы, обратите внимание на новый отель Hotel Schgaguler, который недавно открылся после масштабной реновации

Жилец вершин: минималистский отель в Доломитах (фото 0)
Жилец вершин: минималистский отель в Доломитах (фото 1)
Фото: 
Oskar Dariz, Martin Schgaguler

В Южном Тироле, в самом сердце итальянских Доломитовых Альп, появился небольшой дизайнерский отель Hotel Schgaguler. Он стоит в высокогорной деревушке Кастельротто, входящей в список культурного наследия ЮНЕСКО. Гостиница была построена в 1986 году в традиционном стиле альпийского шале: скатная крыша, деревянные балконы и много натурального дерева в интерьерах.

Со временем здание обветшало, отель морально устарел и требовал глобального обновления, осуществить которое взялась миланская студия Peter Pichler Architecture во главе с архитектором Питером Пихлером (Peter Pichler).

Жилец вершин: минималистский отель в Доломитах (фото 3)
Фото: 
OSKAR DARIZ, MARTIN SCHGAGULER

Архитекторы сохранили оригинальную структуру здания, дополнив его геометричными фасадами из стекла и белого бетона и минималистскими интерьерами, которые при всей своей лаконичности выглядят уютно и «тепло». С северной стороны бетонная «сетка» не сильно выступает над стеклом фасадов, в то время как с южной стороны ее «ниши» более глубокие — настолько, что в них помещаются балконы номеров со стеклянными перилами.

«Архитектура отеля, с одной стороны, учитывает локальный контекст и окружение, с другой, являет собой реинтерпретацию альпийского стиля и игру с его типичными элементами, такими как, например, скатная крыша», — говорит про свой проект Питер Пихлер. — «В простых и функциональных интерьерах мы использовали открытую планировку и местные материалы, такие как натуральный камень, текстиль или массив ореха».

В отеле 35 номеров и сьютов, они находятся на верхних этажах, оснащены панорамными окнами и отдельно стоящей ванной. Общественные зоны, включая ресторан и бар с просторной террасой, с которой открывается великолепный вид на горы, расположились на первом этаже. А на самом нижнем, подземном уровне находится спа-центр.

Жилец вершин: минималистский отель в Доломитах (фото 5)
Фото: 
OSKAR DARIZ, MARTIN SCHGAGULER

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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ИталияОтельПитер Пихлер (Peter Pichler)Доломиты
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