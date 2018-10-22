Тропическое кафе в Калифорнии

Если судьба вас когда-нибудь занесет в Краун-Поинт (Сан-Диего, Калифорния), не проходите мимо кафе и бара The Grounds Bean Bar. Несмотря на свои весьма малые размеры, это заведение попало в списки самых популярных дизайнерских баров мира, открывшихся в 2018 году, по версии целого ряда авторитетных дизайн-ресурсов!

И неудивительно: интерьеры этого кафе действительно яркие и запоминающиеся — под стать оригинальным тропическим коктейлям, которые готовят местные бариста! Обои с модными цветочными принтами сочетаются здесь с полами из натурального дерева и графичной плиткой с черно-белым рисунком в духе традиционных индейских орнаментов (чувствуется влияние соседней Мексики!). Дополняют картину черная плетеная мебель, столики из латуни и обилие живых растений и цветов, которым нашлось место даже под потолком на светильниках-корзинах!