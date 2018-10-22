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22 октября 2018

Тропическое кафе в Калифорнии

Кафе и бар The Grounds Bean Bar в Сан-Диего — экзотический микс из ярких принтов, живой зелени и грфичных черно-белых орнаментов. Смешать и не взбалтывать!

Тропическое кафе в Калифорнии (фото 0)
Тропическое кафе в Калифорнии (фото 1)

Если судьба вас когда-нибудь занесет в Краун-Поинт (Сан-Диего, Калифорния), не проходите мимо кафе и бара The Grounds Bean Bar. Несмотря на свои весьма малые размеры, это заведение попало в списки самых популярных дизайнерских баров мира, открывшихся в 2018 году, по версии целого ряда авторитетных дизайн-ресурсов!

И неудивительно: интерьеры этого кафе действительно яркие и запоминающиеся — под стать оригинальным тропическим коктейлям, которые готовят местные бариста! Обои с модными цветочными принтами сочетаются здесь с полами из натурального дерева и графичной плиткой с черно-белым рисунком в духе традиционных индейских орнаментов (чувствуется влияние соседней Мексики!). Дополняют картину черная плетеная мебель, столики из латуни и обилие живых растений и цветов, которым нашлось место даже под потолком на светильниках-корзинах!

Тропическое кафе в Калифорнии (фото 3)
Тропическое кафе в Калифорнии (фото 4.1)
Тропическое кафе в Калифорнии (фото 4.2)

У бара работает веранда с пляжными зонтиками, деревянными лавками и столами, Х-образные ножки которых повторяют черно-белый «индейский» рисунок, выложенный плиткой на фасадах барной стойки внутри бара.

Тропическое кафе в Калифорнии (фото 6)

Одна из достопримечательных кафе — «стена неоновых сердец», возле которой любят делать «селфи» туристы и посетители.

Тропическое кафе в Калифорнии (фото 8)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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