Тропическое кафе в Калифорнии

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Кафе и бар The Grounds Bean Bar в Сан-Диего — экзотический микс из ярких принтов, живой зелени и грфичных черно-белых орнаментов. Смешать и не взбалтывать!
Если судьба вас когда-нибудь занесет в Краун-Поинт (Сан-Диего, Калифорния), не проходите мимо кафе и бара The Grounds Bean Bar. Несмотря на свои весьма малые размеры, это заведение попало в списки самых популярных дизайнерских баров мира, открывшихся в 2018 году, по версии целого ряда авторитетных дизайн-ресурсов!
И неудивительно: интерьеры этого кафе действительно яркие и запоминающиеся — под стать оригинальным тропическим коктейлям, которые готовят местные бариста! Обои с модными цветочными принтами сочетаются здесь с полами из натурального дерева и графичной плиткой с черно-белым рисунком в духе традиционных индейских орнаментов (чувствуется влияние соседней Мексики!). Дополняют картину черная плетеная мебель, столики из латуни и обилие живых растений и цветов, которым нашлось место даже под потолком на светильниках-корзинах!
У бара работает веранда с пляжными зонтиками, деревянными лавками и столами, Х-образные ножки которых повторяют черно-белый «индейский» рисунок, выложенный плиткой на фасадах барной стойки внутри бара.
Одна из достопримечательных кафе — «стена неоновых сердец», возле которой любят делать «селфи» туристы и посетители.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)