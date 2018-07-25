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25 июля 2018

Всем Алоха: яркий отель на Гавайях

Буйство цвета, неон, тропическая растительность и попугаи — новый отель Shoreline Hotel Waikiki на Гавайях готов удивить постояльцев

Всем Алоха: яркий отель на Гавайях (фото 0)
Фото: 
ADAM KANE MACCHIA

Когда говорят о гавайских отелях, в голове возникает одна картина: пальмы, хижины, ракушки, заросли магнолий и туристы в цветастых рубашках, лениво потягивающие коктейль Blue Hawaii. «Боже, какая скука!», — скажете вы. Но поверьте, вы забудете хандрить, едва войдете в лобби нового бутик-отеля Shoreline Hotel Waikiki. «Некоторые гости забывают даже сказать привычное Aloha! Настолько их удивляет то, что они перед собой видят», — смеется дизайнер Ден Мадзарини из студии BHDM, автор этого необычного проекта.

С порога вы попадаете в царство неона, буйства красок и природы с бумажными попугаями в клетках и мебелью всех возможных кислотных расцветок в духе группы «Мемфис». Вакханалия цвета начинается уже в лобби и продолжается во всех 135 номерах. На стенах то тут, то там встречаются неоновые надписи Aloha, карты острова, а неизменную надпись «Вы находитесь здесь» в коридорах отеля Ден Мадзарини написал собственной рукой, оставив тем самым автограф на каждом этаже.

Всем Алоха: яркий отель на Гавайях (фото 2)
Фото: 
ADAM KANE MACCHIA

На дверцах мини-баров и досках объявления можно встретить надпись: «It’s pau hana somewhere», что в вольном переводе с гавайского означает «Пора отдохнуть». И в самом деле, отдых здесь чудесный. В отеле прекрасная лаунж-зона, которая вечером освещается неоновой подсветкой, с огромными потолками, с которых свисают клетки с бумажными попугаями, мягкими диванами и столиками из ротанга. А на крыше отеля есть бассейн со стеной, расписанной калифорнийским уличным художником DJ Neff, — идеальное место для утренних водных процедур.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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