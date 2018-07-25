Всем Алоха: яркий отель на Гавайях

Когда говорят о гавайских отелях, в голове возникает одна картина: пальмы, хижины, ракушки, заросли магнолий и туристы в цветастых рубашках, лениво потягивающие коктейль Blue Hawaii. «Боже, какая скука!», — скажете вы. Но поверьте, вы забудете хандрить, едва войдете в лобби нового бутик-отеля Shoreline Hotel Waikiki. «Некоторые гости забывают даже сказать привычное Aloha! Настолько их удивляет то, что они перед собой видят», — смеется дизайнер Ден Мадзарини из студии BHDM, автор этого необычного проекта.

С порога вы попадаете в царство неона, буйства красок и природы с бумажными попугаями в клетках и мебелью всех возможных кислотных расцветок в духе группы «Мемфис». Вакханалия цвета начинается уже в лобби и продолжается во всех 135 номерах. На стенах то тут, то там встречаются неоновые надписи Aloha, карты острова, а неизменную надпись «Вы находитесь здесь» в коридорах отеля Ден Мадзарини написал собственной рукой, оставив тем самым автограф на каждом этаже.