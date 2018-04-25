Отель в Новороссийске по проекту V12 Architects

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Студия V12 Architects интерпретировала в пространстве отеля Hilton Garden Inn специфику морского побережья через формы, цвета и фактуры
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: гостиница
Метраж: 4000 м²
Где находится: Набережная адмирала Серебрякова, Новороссийск, Краснодарский Край
Заказчик: российский девелопер «КЕСКО» (KESCO)
Основная идея проекта: переосмысление темы морского побережья, использование натуральных материалов
Стиль: минимализм с элементами 60-х
Цветовая гамма: природные оттенки
Автор проекта: студия V12 Architects, all@madebyv12.com, т. +7 919 992-40-02, www.madebyv12.com
Первый в Новороссийске международный отель Hilton Garden Inn расположился на живописном берегу Цемесской бухты. Пространство оформила российская студия V12 Architects по проекту архитекторов Елизаветы Семеновой Анны Кашенцевой и Александра Безвушко.
«Планировка была придумана исходя из пропорций пространства. В остальном мы руководствовались брендбуком, в котором четко прописаны общественные зоны и их расположение», — рассказывают архитекторы. На первом этаже расположилась рецепция, бар, ресторан и СПА-зона. Второй уровень был отведен под переговорные, конференц и банкетные залы с видовой открытой террасой. В будущем общественные пространства должны стать точкой притяжения не только постояльцев отеля, но и жителей Новороссийска.
Концепция строится на специфике месторасположения. В пешей доступности находится набережная, парки, яхт-клубы и пляж. Морская и корабельная тема интерпретируется в интерьере через формы, цвета и фактуры. Натуральная древесина ссылается на яхтенные палубы, волнообразный потолок обращается к образу беспокойного океана.
Архитекторам также приходилось учитывать концепцию бренда Garden Inn («Сад внутри»), которая подразумевает использование зелени, натуральных материалов и природных оттенков. Стеновые панели из древесины дуба входной группы сочетаются с ониксом и латунью на стойке рецепции. Для пола был выбран гранит теплого серого оттенка.
«Интерьер решен лаконичными архитектурными приемами, а не декоративными. Мы уделили максимум внимания сочетаниям материалов и цветов, мебели и освещению», — комментируют проект авторы. Общественные зоны наполнены воздухом, благодаря панорамному витражному остеклению, высоким потолкам, открытой планировке. Использование глухих перегородок сведено к минимуму. Деревянные порталы маскируют колонны и одновременно разделяют пространство.
Центром отеля стал ресторан, из окон которого открывается живописный панорамный вид на бухту и набережную. Практически все предметы мебели были созданы на заказ по эскизам архитекторов. Яркая обивка диванов и стульев вносит динамику в пространство: зеленые, красные и горчичные оттенки работают на контрасте. Алый ковролин с принтом объединяет всю композицию.