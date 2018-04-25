Отель в Новороссийске по проекту V12 Architects

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: гостиница Метраж: 4000 м² Где находится: Набережная адмирала Серебрякова, Новороссийск, Краснодарский Край Заказчик: российский девелопер «КЕСКО» (KESCO) Основная идея проекта: переосмысление темы морского побережья, использование натуральных материалов Стиль: минимализм с элементами 60-х Цветовая гамма: природные оттенки Автор проекта: студия V12 Architects, all@madebyv12.com, т. +7 919 992-40-02, www.madebyv12.com

Фото: Чебаненко Дмитрий

Первый в Новороссийске международный отель Hilton Garden Inn расположился на живописном берегу Цемесской бухты. Пространство оформила российская студия V12 Architects по проекту архитекторов Елизаветы Семеновой Анны Кашенцевой и Александра Безвушко.

Фото: Чебаненко Дмитрий

«Планировка была придумана исходя из пропорций пространства. В остальном мы руководствовались брендбуком, в котором четко прописаны общественные зоны и их расположение», — рассказывают архитекторы. На первом этаже расположилась рецепция, бар, ресторан и СПА-зона. Второй уровень был отведен под переговорные, конференц и банкетные залы с видовой открытой террасой. В будущем общественные пространства должны стать точкой притяжения не только постояльцев отеля, но и жителей Новороссийска.

Фото: Чебаненко Дмитрий

Концепция строится на специфике месторасположения. В пешей доступности находится набережная, парки, яхт-клубы и пляж. Морская и корабельная тема интерпретируется в интерьере через формы, цвета и фактуры. Натуральная древесина ссылается на яхтенные палубы, волнообразный потолок обращается к образу беспокойного океана.

Инсталляция «Морские волны» из негорючей бумаги Paper Design на потолке ресторана подчеркивает зонирование, обеспечивает мягкое рассеянное освещение и меняет оттенок, в зависимости от времени суток. Фото: Чебаненко Дмитрий

Архитекторам также приходилось учитывать концепцию бренда Garden Inn («Сад внутри»), которая подразумевает использование зелени, натуральных материалов и природных оттенков. Стеновые панели из древесины дуба входной группы сочетаются с ониксом и латунью на стойке рецепции. Для пола был выбран гранит теплого серого оттенка.

Авторский рисунок на ковролине повторяется на стеклянных панелях в зоне раздачи. Фото: Чебаненко Дмитрий

«Интерьер решен лаконичными архитектурными приемами, а не декоративными. Мы уделили максимум внимания сочетаниям материалов и цветов, мебели и освещению», — комментируют проект авторы. Общественные зоны наполнены воздухом, благодаря панорамному витражному остеклению, высоким потолкам, открытой планировке. Использование глухих перегородок сведено к минимуму. Деревянные порталы маскируют колонны и одновременно разделяют пространство.

Вся встроенная мебель и двери выполнены из дуба по эскизам архитекторов. Фото: Чебаненко Дмитрий

Центром отеля стал ресторан, из окон которого открывается живописный панорамный вид на бухту и набережную. Практически все предметы мебели были созданы на заказ по эскизам архитекторов. Яркая обивка диванов и стульев вносит динамику в пространство: зеленые, красные и горчичные оттенки работают на контрасте. Алый ковролин с принтом объединяет всю композицию.

Фото: Чебаненко Дмитрий

Встроенная мебель и двери, МЭЛТА. Фото: Чебаненко Дмитрий

Керамогранит и плитка, Grestyle. Фото: Чебаненко Дмитрий

Пространство перед баром подходит для проведения бизнес-встреч. Фото: Чебаненко Дмитрий

Светильники, Light Years, Bocci. Фото: Чебаненко Дмитрий

Фото: Чебаненко Дмитрий

Фото: Чебаненко Дмитрий

Помещения второго этажа имеют более традиционный, минималистичный дизайн Фото: Чебаненко Дмитрий

Стеклянные и трансформируемые перегородки, Nayada. Фото: Чебаненко Дмитрий

Фото: Чебаненко Дмитрий

Фото: Чебаненко Дмитрий

Фото: Чебаненко Дмитрий

Ковровые покрытия, Halbmond. Фото: Чебаненко Дмитрий

Фото: Чебаненко Дмитрий

25-метровый бассейн оформлен в теплых оттенках на контрасте с полом из темного графитового сланца. Фото: Чебаненко Дмитрий

Ярким пластическим решением стала линия-волна на потолке, скрывающая конструктивный перепад перекрытий. Фото: Чебаненко Дмитрий

СПА-зона включает хамам, финскую сауну и салон красоты. Фото: Чебаненко Дмитрий

Фото: Чебаненко Дмитрий Фото: Чебаненко Дмитрий