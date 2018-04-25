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25 апреля 2018

Отель в Новороссийске по проекту V12 Architects

Студия V12 Architects интерпретировала в пространстве отеля Hilton Garden Inn специфику морского побережья через формы, цвета и фактуры

Отель в Новороссийске по проекту V12 Architects (фото 0)

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

Тип недвижимости: гостиница

Метраж: 4000 м²

Где находится: Набережная адмирала Серебрякова, Новороссийск, Краснодарский Край

Заказчик: российский девелопер «КЕСКО» (KESCO)

Основная идея проекта: переосмысление темы морского побережья, использование натуральных материалов

Стиль: минимализм с элементами 60-х

Цветовая гамма: природные оттенки

Автор проекта: студия V12 Architects, all@madebyv12.com, т. +7 919 992-40-02, www.madebyv12.com

Hilton (фото 1)
Фото: 
Чебаненко Дмитрий

Первый в Новороссийске международный отель Hilton Garden Inn расположился на живописном берегу Цемесской бухты. Пространство оформила российская студия V12 Architects по проекту архитекторов Елизаветы Семеновой Анны Кашенцевой и Александра Безвушко.

Hilton (фото 3)
Фото: 
Чебаненко Дмитрий

«Планировка была придумана исходя из пропорций пространства. В остальном мы руководствовались брендбуком, в котором четко прописаны общественные зоны и их расположение», — рассказывают архитекторы. На первом этаже расположилась рецепция, бар, ресторан и СПА-зона. Второй уровень был отведен под переговорные, конференц и банкетные залы с видовой открытой террасой. В будущем общественные пространства должны стать точкой притяжения не только постояльцев отеля, но и жителей Новороссийска.

Hilton (фото 5)
Фото: 
Чебаненко Дмитрий

Концепция строится на специфике месторасположения. В пешей доступности находится набережная, парки, яхт-клубы и пляж. Морская и корабельная тема интерпретируется в интерьере через формы, цвета и фактуры. Натуральная древесина ссылается на яхтенные палубы, волнообразный потолок обращается к образу беспокойного океана.

Hilton (фото 7)
Инсталляция «Морские волны» из негорючей бумаги Paper Design на потолке ресторана подчеркивает зонирование, обеспечивает мягкое рассеянное освещение и меняет оттенок, в зависимости от времени суток.
Фото: 
Чебаненко Дмитрий

Архитекторам также приходилось учитывать концепцию бренда Garden Inn («Сад внутри»), которая подразумевает использование зелени, натуральных материалов и природных оттенков. Стеновые панели из древесины дуба входной группы сочетаются с ониксом и латунью на стойке рецепции. Для пола был выбран гранит теплого серого оттенка. 

Hilton (фото 9)
Авторский рисунок на ковролине повторяется на стеклянных панелях в зоне раздачи.
Фото: 
Чебаненко Дмитрий

«Интерьер решен лаконичными архитектурными приемами, а не декоративными. Мы уделили максимум внимания сочетаниям материалов и цветов, мебели и освещению», — комментируют проект авторы. Общественные зоны наполнены воздухом, благодаря панорамному витражному остеклению, высоким потолкам, открытой планировке. Использование глухих перегородок сведено к минимуму. Деревянные порталы маскируют колонны и одновременно разделяют пространство.

Hilton (фото 11)
Вся встроенная мебель и двери выполнены из дуба по эскизам архитекторов.
Фото: 
Чебаненко Дмитрий

Центром отеля стал ресторан, из окон которого открывается живописный панорамный вид на бухту и набережную. Практически все предметы мебели были созданы на заказ по эскизам архитекторов. Яркая обивка диванов и стульев вносит динамику в пространство: зеленые, красные и горчичные оттенки работают на контрасте. Алый ковролин с принтом объединяет всю композицию.

Hilton (фото 12)
Фото: 
Чебаненко Дмитрий
Hilton (фото 13)
Встроенная мебель и двери, МЭЛТА.
Фото: 
Чебаненко Дмитрий
Hilton (фото 14)
Керамогранит и плитка, Grestyle.
Фото: 
Чебаненко Дмитрий
Hilton (фото 15)
Пространство перед баром подходит для проведения бизнес-встреч.
Фото: 
Чебаненко Дмитрий
Hilton (фото 16)
Светильники, Light Years, Bocci.
Фото: 
Чебаненко Дмитрий
Hilton (фото 17)
Фото: 
Чебаненко Дмитрий
Hilton (фото 18)
Фото: 
Чебаненко Дмитрий
Hilton (фото 19)
Помещения второго этажа имеют более традиционный, минималистичный дизайн
Фото: 
Чебаненко Дмитрий
Hilton (фото 20)
Стеклянные и трансформируемые перегородки, Nayada.
Фото: 
Чебаненко Дмитрий
Hilton (фото 21)
Фото: 
Чебаненко Дмитрий
Hilton (фото 22)
Фото: 
Чебаненко Дмитрий
Hilton (фото 23)
Фото: 
Чебаненко Дмитрий
Hilton (фото 24)
Ковровые покрытия, Halbmond.
Фото: 
Чебаненко Дмитрий
Hilton (фото 25)
Фото: 
Чебаненко Дмитрий
Hilton (фото 26)
25-метровый бассейн оформлен в теплых оттенках на контрасте с полом из темного графитового сланца.
Фото: 
Чебаненко Дмитрий
Hilton (фото 27)
Ярким пластическим решением стала линия-волна на потолке, скрывающая конструктивный перепад перекрытий.
Фото: 
Чебаненко Дмитрий
Hilton (фото 28)
СПА-зона включает хамам, финскую сауну и салон красоты.
Фото: 
Чебаненко Дмитрий
Hilton (фото 29.1)
Фото: 
Чебаненко Дмитрий
Hilton (фото 29.2)
Фото: 
Чебаненко Дмитрий
Hilton (фото 30)
Фото: 
Чебаненко Дмитрий
Отель в Новороссийске по проекту V12 Architects (фото 33)
Отель в Новороссийске по проекту V12 Architects (фото 34)
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