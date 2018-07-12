Отель Pacai с историческим прошлым в Вильнюсе

Здание бутик-отеля Pacai в Вильнюсе имеет действительно легендарное прошлое. В 1667 году гетман Великого княжества Литовского Михаил Казимир Пац купил два смежных здания и превратил их в богато украшенный особняк. Резиденцию проектировали и декорировали итальянские архитекторы, художники и скульпторы, которые работали над костелом Святых Апостолов Петра и Павла в Вильнюсе, который считается шедевром литовского барокко.

Уже несколько веков уникальный дворец не принадлежал семье Пац, а потому интерьеры продолжали разрушаться под воздействием времени или сомнительных ремонтов. Проектом реконструкции для создания отеля Расai занялся Саулюс Микштас (Saulius Mikštas). Архитектор стремился сохранить как можно больше аутентичных деталей, в том числе внутренний двор, арки и оригинальные фрески, найденные во внутренней части здания.

«Мы смогли прочувствовать жизнь в эпоху Великого княжества: мы видели те же картины и произведения искусства, что и Наполеон, Александр I, король Польши Ян Собеский», — рассказывает Саулюс Микштас. Историческое здание обзавелось двумя дополнительными этажами, и в результате появился отель с реконструированной барочной крышей.

Многие двери и проемы, которые были зацементированы, стали снова открыты. Потерянным лестницам,статуям и множеству других исторических артефактов нашлось место в новом воплощении особняка. Настенные росписи были восстановлены лишь частично — множество слоев краски было удалено, чтобы выявить наиболее интересные и хорошо сохранившиеся фрагменты, в основном эпохи барокко.

Отель насчитывает 94 номера и 10 люксов. Каждая комната созвучна внутренним архитектурным элементам. Окрашенные искусственные колонны, старый кирпич, оригинальные деревянные балки и фрески — все эти замысловатые детали были раскрыты, подчеркнуты и дополнены лаконичной современной мебелью. Утонченная палитра помещений варьируется от цвета яичной скорлупы и светло-серых тонов — до более глубоких темных оттенков.