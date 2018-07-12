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12 июля 2018

Отель Pacai с историческим прошлым в Вильнюсе

Восстановленные фрески, оригинальные потолочные балки, арки и колонны — архитектор Саулюс Микштас бережно отнесся к аутентичным элементам прошлого в интерьерах отеля Pacai

Hotel Pacai в Вильнюсе (фото 0)

Здание бутик-отеля Pacai в Вильнюсе имеет действительно легендарное прошлое. В 1667 году гетман Великого княжества Литовского Михаил Казимир Пац купил два смежных здания и превратил их в богато украшенный особняк. Резиденцию проектировали и декорировали итальянские архитекторы, художники и скульпторы, которые работали над костелом Святых Апостолов Петра и Павла в Вильнюсе, который считается шедевром литовского барокко.

Hotel Pacai в Вильнюсе (фото 1)

Уже несколько веков уникальный дворец не принадлежал семье Пац, а потому интерьеры продолжали разрушаться под воздействием времени или сомнительных ремонтов. Проектом реконструкции для создания отеля Расai занялся Саулюс Микштас (Saulius Mikštas). Архитектор стремился сохранить как можно больше аутентичных деталей, в том числе внутренний двор, арки и оригинальные фрески, найденные во внутренней части здания.

Hotel Pacai в Вильнюсе (фото 2)

«Мы смогли прочувствовать жизнь в эпоху Великого княжества: мы видели те же картины и произведения искусства, что и Наполеон, Александр I, король Польши Ян Собеский», — рассказывает Саулюс Микштас. Историческое здание обзавелось двумя дополнительными этажами, и в результате появился отель с реконструированной барочной крышей.

Hotel Pacai в Вильнюсе (фото 12)

Многие двери и проемы, которые были зацементированы, стали снова открыты. Потерянным лестницам,статуям и множеству других исторических артефактов нашлось место в новом воплощении особняка. Настенные росписи были восстановлены лишь частично — множество слоев краски было удалено, чтобы выявить наиболее интересные и хорошо сохранившиеся фрагменты, в основном эпохи барокко.

Hotel Pacai в Вильнюсе (фото 3)

Отель насчитывает 94 номера и 10 люксов. Каждая комната созвучна внутренним архитектурным элементам. Окрашенные искусственные колонны, старый кирпич, оригинальные деревянные балки и фрески — все эти замысловатые детали были раскрыты, подчеркнуты и дополнены лаконичной современной мебелью. Утонченная палитра помещений варьируется от цвета яичной скорлупы и светло-серых тонов — до более глубоких темных оттенков.

Hotel Pacai в Вильнюсе (фото 4)

Внутренний двор в духе Старого Света — социальное сердце отеля, где гости могут насладиться художественными мероприятиями, ужинами и общением. В гостинице работает 40-местный пивной ресторан с изысканным сезонным меню в духе новой скандинавской кухни и коктейль-бар с закусками. Оба заведения выставляют столики во внутренний двор, где гости смогут отведать блюда и напитки на свежем воздухе.

Hotel Pacai в Вильнюсе (фото 5)
Hotel Pacai в Вильнюсе (фото 9)
Hotel Pacai в Вильнюсе (фото 7)
Hotel Pacai в Вильнюсе (фото 8)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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