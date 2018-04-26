Кафе DNEVNIK в Санкт-Петербурге: проект Дарьяны Мамотенко и TSANarchitects

Кафе расположено на первом этаже жилого дома на углу Кирочной и Восстания, построенного в 1870–1880 годах. Пространство общей площадью 110 м2 выдержано в «петербуржской» цветовой гамме с преобладанием прохладных серо-голубых, бежевых и песочных оттенков. Теплую атмосферу создает отделка из латуни. Фото: Дмитрий Цыренщиков

Заносим новую точку в свои путевые дневники — петербургское кафе «Дневник». Стиль интерьера авторы проекта — дизайнер Дарьяна Мамотенко и архитектурная мастерская TSAN, определяют как «современный, но на базе венского Сецессиона». «Мы создавали современное городское кафе, не ресторан, — говорят дизайнеры. — Поэтому интерьер такой — лаконичный, простой, но с ноткой сдержанной роскоши. Приступив к работе, мы первым делом полностью очистили помещение, оставили только покрытие пола, но обновив его».

Стены в основном зале покрашены в цвет J496, Tikkurila. Нарисованные арки у окон— цвет M499, Tikkurila. Вся мягкая мебель выполнена по рисункам дизайнера в компании Premier Group. Фото: Дмитрий Цыренщиков

«Заказчик дал мне полный карт-бланш, — говорит Дарьяна, — и высказал лишь несколько пожеланий: светлый дизайн с яркими акцентами, пятьдесят посадочных мест, большая прозрачная витрина для десертов в центре зала, удобная зона для заказа „to go“ и стол для больших компаний. Заказчик предполагал увеличить высоту окон со стороны улицы, но времени на серьезные изменения архитектуры не было. Это дало толчок к тому, чтобы придумать декоративный прием, который бы увеличил окна „изнутри“. Так появилась идея с нарисованными на стенах арками. Они стали прекрасной поддержкой металлическим аркам напротив».

Центральная люстра и бра выполнены по эскизам дизайнера в мастерской Филиппа Мосура (@filippmosur). Технический свет — компания Bright Buro (@brightburo_ru). Фото: ДМИТРИЙ ЦЫРЕНЩИКОВ

«Я всегда уделяю особое внимание связи интерьера и экстерьера. Главным элементом центрального зала стали огромные зеркальные арки в желтом металле. Они эффектно обрамляют витрину, подчеркивают масштаб помещения и отражают вид из окон. Даже если вы оказались спиной к окну — вы можете любоваться прекрасной архитектурой Петербурга в отражении. Чувствовать динамику города, сидя в комфортном кресле за столиком с ярким десертом».

«Поставив перед собой цель создать светлый интерьер в монохромной цветовой гамме, мы решили использовать мягкие цвета, светлое дерево и белый камень для части столешниц и бара. И в целом — как можно больше натуральных материалов, никаких ярких контрастов и никаких принтов». Фото: ДМИТРИЙ ЦЫРЕНЩИКОВ

«Интерьер построен по принципу торта, в несколько уровней. Первый — это уровень мебели, преимущественно одной высоты, следующий — уровень настенных светильников и чистого свободного пространства с высокими потолками, а третий — отдан верхнему освещению, где доминантное место занимает большая люстра в центре зала».

В малом зале расположилась детская зона и стол на восемь человек. Наполнение детской зоны - мастерская Kreslo, Furustore. Перегородка выполнена наполовину из стекла, чтобы сохранить естественное освещение в зале. Цвет стен — Grey steel 3, Dulux. Фото: ДМИТРИЙ ЦЫРЕНЩИКОВ Фото: ДМИТРИЙ ЦЫРЕНЩИКОВ

«Оформляя кафе, я ставлю себя на место будущего гостя, придумываю истории из повседневной жизни, — говорит Дарьяна. — Это больше похоже на написание сценария к фильму, если честно. Интерьер заведения должен вызывать эмоциональный отклик, оставлять яркое впечатление и побуждать гостя вернуться вновь. Все, как в кино». Кафе DNEVNIK, ул. Восстания дом 55, Санкт-Петербург. Авторы проекта — дизайнер Дарьяна Мамотенко (DanyaMay, @danissimmo) и архитектурная мастерская TSAN.