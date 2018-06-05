Яркое кафе по проекту Екатерины Поповой и Эвелины Вессельс

В одном из подмосковных торговых центров появилось жизнерадостное кафе в духе Милана по проекту Екатерины Поповой и Эвелины Вессельс

Дизайнеры Екатерина Попова и Эвелина Вессельс.

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: кафе Метраж: 300 м² Где находится: Московская область, Красногорский район, Новорижское шоссе, 5-й км от МКАД. Центральное лобби ТРЦ «Рига Молл», кафе Via Monte Основная идея проекта: создать модное яркое кафе «по-милански» Стиль: современный Цветовая гамма: контрастные яркие оттенки Автор проекта: Екатерина Попова т. +7 925 506-04-09, info@popovadesign.ru, www.popovadesign.ru Эвелина Вессельс т. +7 916 211-44-00.

Тумба, индивидуальное изготовление по эскизам дизайнеров. Молдинг на стене, Европласт. Краска, Sherwin Williams. Люстры, изготовление по эскизам дизайнера Екатерины Поповой, частный мастер. Картину по эскизам дизайнеров выполнила молодая художница Елизавета Жариченко. Зелень, Treez Collection. Синие напольные вазы, Dantone Home. Посуда, Дом фарфора. Диваны, изготовление по эскизам дизайнеров, BellePelle. Кресла, Lavsit.

Российские дизайнеры Эвелина Вессельс и Екатерина Попова в центральном лобби ТЦ «Рига Молл» оформили кафе Via Monte. «Это наш первый совместный проект. В нем мы объединили свои лучшие навыки и сделали невозможное с точки зрения сроков и бюджета: объект был создан на одном дыхании всего за три месяца», — рассказывают авторы проекта.

Осьминог, индивидуальное исполнение и роспись по эскизам дизайнеров. Зелень, Treez Collection.

«Перед нами стояла задача создать модное, демократичное, но яркое и притягательное кафе» — комментируют Эвелина и Екатерина. Основная сложность заключалась в отсутствии замкнутого пространства. Заведение имеет вытянутую форму и всего одну стену, а с противоположной стороны расположен фонтан.

«Основная и единственная стена кафе оформлена рельефом в виде выпуклых квадратов. Этот прием подчеркивает высоту потолков и собирает пространство в единое целое. Массивный карниз по всей длине кафе также работает на объединение» — рассказывают дизайнеры.

Заведение было условно разделено на три зоны. «Необходимо было организовать такую планировку, чтобы гости кафе чувствовали себя уютно и могли выбрать камерную зону, в зависимости от настроения и количества человек в компании», — комментируют авторы.

Столы и диваны на переднем плане, подбор цвета и текстиля дизайнерами, Ресторация. Краска, Sherwin Williams. Молдинг на стене, Европласт.

Главным героем интерьера стал бар. Вдохновением послужила архитектура Fondazione Prada по проекту Рема Колхаса (Rem Koolhaas), а точнее — одно из зданий Haunted House с золотым фасадом. Бар занимает внушительную площадь и расположен вдоль 20-метровой стены. Напротив — небольшие столики для гостей, которые хотят быстро выпить кофе с десертом.

Радиусный диван, изготовление по эскизам дизайнеров, BellePelle. Подсвечник, Seletti. Подушки, H&M Home. Зелень, Treez Collection.

«Необходимо было разработать такую геометрию пространства, которая заставила бы остановиться и задержать на нем взгляд. В этой зоне все построено на вертикалях: мы хотели выделить бар и визуально сократить длину всего кафе», — делятся впечатлениями Екатерина и Эвелина.

Статуэтки и тарелочки, Дымковская керамика, коллекция Андрея Бартенева. Золотая отделка барной стойки, MK Paint. Подсвечник, Seletti. Зелень, Treez Collection. Обои, Cole&Son.

Шестиметровая барная стойка покрыта декоративной штукатуркой, на которой сделаны завуалированные надписи. Сверху — золотая фольга и глянцевый лак. «С золотым баром связана забавная история. Его поверхность оформлена различными надписями, как будто нацарапанными на фасаде. Мы в шутку предложили заказчице написать пару слов „на любовь в личной жизни и прибыль в бизнесе“ — Love и Money. Строители это подслушали и дополнили надписи заветными словами на удачу», — рассказывают дизайнеры.

Стол и диваны, подбор цвета и текстиля дизайнерами, Ресторация. Пуф, Lazy Life Paris.

Другие две зоны кафе сочетают мебель разных масштабов: столы и просторные диваны на большие компании гостей, а также легкие кофейные стулья и кресла. Стены оформлены предметами современного искусства. Картины гигантских размеров задают настроение и привлекают гостей. Авторские люстры организуют акцентное и атмосферное освещение.