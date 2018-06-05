Яркое кафе по проекту Екатерины Поповой и Эвелины Вессельс

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В одном из подмосковных торговых центров появилось жизнерадостное кафе в духе Милана по проекту Екатерины Поповой и Эвелины Вессельс
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: кафе
Метраж: 300 м²
Где находится: Московская область, Красногорский район, Новорижское шоссе, 5-й км от МКАД. Центральное лобби ТРЦ «Рига Молл», кафе Via Monte
Основная идея проекта: создать модное яркое кафе «по-милански»
Стиль: современный
Цветовая гамма: контрастные яркие оттенки
Автор проекта: Екатерина Попова т. +7 925 506-04-09, info@popovadesign.ru, www.popovadesign.ru
Эвелина Вессельс т. +7 916 211-44-00.
Российские дизайнеры Эвелина Вессельс и Екатерина Попова в центральном лобби ТЦ «Рига Молл» оформили кафе Via Monte. «Это наш первый совместный проект. В нем мы объединили свои лучшие навыки и сделали невозможное с точки зрения сроков и бюджета: объект был создан на одном дыхании всего за три месяца», — рассказывают авторы проекта.
«Перед нами стояла задача создать модное, демократичное, но яркое и притягательное кафе» — комментируют Эвелина и Екатерина. Основная сложность заключалась в отсутствии замкнутого пространства. Заведение имеет вытянутую форму и всего одну стену, а с противоположной стороны расположен фонтан.
«Основная и единственная стена кафе оформлена рельефом в виде выпуклых квадратов. Этот прием подчеркивает высоту потолков и собирает пространство в единое целое. Массивный карниз по всей длине кафе также работает на объединение» — рассказывают дизайнеры.
Заведение было условно разделено на три зоны. «Необходимо было организовать такую планировку, чтобы гости кафе чувствовали себя уютно и могли выбрать камерную зону, в зависимости от настроения и количества человек в компании», — комментируют авторы.
Главным героем интерьера стал бар. Вдохновением послужила архитектура Fondazione Prada по проекту Рема Колхаса (Rem Koolhaas), а точнее — одно из зданий Haunted House с золотым фасадом. Бар занимает внушительную площадь и расположен вдоль 20-метровой стены. Напротив — небольшие столики для гостей, которые хотят быстро выпить кофе с десертом.
«Необходимо было разработать такую геометрию пространства, которая заставила бы остановиться и задержать на нем взгляд. В этой зоне все построено на вертикалях: мы хотели выделить бар и визуально сократить длину всего кафе», — делятся впечатлениями Екатерина и Эвелина.
Шестиметровая барная стойка покрыта декоративной штукатуркой, на которой сделаны завуалированные надписи. Сверху — золотая фольга и глянцевый лак. «С золотым баром связана забавная история. Его поверхность оформлена различными надписями, как будто нацарапанными на фасаде. Мы в шутку предложили заказчице написать пару слов „на любовь в личной жизни и прибыль в бизнесе“ — Love и Money. Строители это подслушали и дополнили надписи заветными словами на удачу», — рассказывают дизайнеры.
Другие две зоны кафе сочетают мебель разных масштабов: столы и просторные диваны на большие компании гостей, а также легкие кофейные стулья и кресла. Стены оформлены предметами современного искусства. Картины гигантских размеров задают настроение и привлекают гостей. Авторские люстры организуют акцентное и атмосферное освещение.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)