So sweet! Кафе-мороженое: топ-10 адресов

Куда этим летом отправиться за самым вкусным мороженым? Дегустрируем разные сорта и инспектируем новые заведения с яркими и необычными дизайн-концепциями по всему миру

1. Sweet Salvation, Дубай

Почти все фото новой джелатерии в Дубае посетители выкладывают в соцсети с хэштегом #nоfilter. Действительно, при такой палитре фильтры ни к чему! В интерьере от канадской студии Navigate Design преобладают мятные, охлаждающие оттенки в духе кинолент Уэса Андерсона, что полностью соответствует теме и концепции нового заведения на углу комплекса City Walk 2. Белый мрамор с живописными прожилками в отделке прилавка архитекторы скомбинировали с крашеным деревом, цветной плиткой и графичными ч/ б стенами. По названию мороженого не всегда удается сразу угадать вкус. Особым спросом пользуется Cookies, Cookies, Cookies & Cream и ароматный кофе со льдом. sweetsalvation.com

2. MUSEUM OF ICE CREAM, МАЙАМИ

Фото: Katie Gibbs

Четыре этажа с инсталляциями современных художников на тему мороженого и, конечно, непрерывной дегустацией — розовая мечта для сладкоежки стала реальностью в новом Museum of Ice Cream в Майами. Гигантские стилизованные вафельные рожки, бассейн, заполненный сахарным драже, комната с ароматом банана, пляж под крышей со склеивающимся, как сладости в ладонях, кинетическим песком и множество других аттракционов! Интерьер музейного кафе — в духе 1950-х. Филиалы открыты в Нью-Йорке и Сан-Франциско. museumoficecream.com

3. Parlor, Прага

Прежде чем открыть собственное заведение, Лукаш Прокоп (Lukasz Prokop) долго путешествовал по США, изучая местные кафе-мороженые на предмет новых необычных вкусов и оригинальных дизайн-концепций. Вернувшись на родину в Чехию, он сумел применить полученные знания на практике в собственном проекте Parlor — ищите вывеску в самом центре делового квартала Праги Карлин. В меню — более 6 тысяч (!) различных вкусов. Интерьер — по проекту молодых дизайнеров Ленки Милковой (Lenka Míková) и Маркетты Бромовой (Markéta Bromová). Росписью стен занималась дизайнер Клара Сумова (Klára Šumová). Медные светильники сделаны на заказ, мебель по большей части винтажная. «Плюс заведения в том, что оно многопрофильное — это в частности то, что я вынес из своего американского турне, — говорит Лукаш. — Помимо кофе и горячего шоколада, вместе с мороженым здесь можно дегустировать и отличный алкоголь». parlor.cz

4. Ampersand, Бангкок

Фото: F Sections

Итальянская джелатерия Аmpersаnd в Таиланде — детище дизайнерского бюро party/space/design. Разрабатывая проект, архитекторы вдохновлялись темой путешествий и международных аэропортов. Так в интерьере появились стойки, вызывающие ассоциации со стойками регистрации на рейсы, лаунж, вывески-табло, обеденная зона. Полы украшают самолетики, стены — стилизованная карта мира. Палитра — белый плюс темно-синий с вкраплениями золота. Для приготовления мороженого местные кондитеры используют ингридиенты со всего мира, поэтому гарантируют, что готовы удовлетворить запросы даже самого взыскательного клиента и заядлого путешественника. ampersandgelato.com

Фото: F Sections



5. МАСТЕРСКАЯ МОРОЖЕНОГО GELATI, Краснодар

На Красной улице в Краснодаре открылась самая настоящая итальянская джелатерия с впечатляющим меню — от необычных тропических вкусов до классических. Ингредиенты — исключительно натуральные: свежие фрукты, ягоды, орехи. Автор проекта — дизайнер Николай Петров. Помещение светлое, с широкими окнами, свободно пропускающими солнце, зеленью и деревом в отделке. Также в оформлении использована итальянская плитка ручной формовки. Светильники — дизайнерские, студии Тома Диксона (Tom Dixon). Проект был реализован в рекордные сроки — всего за месяц. ул. Красная,102, Краснодар



6. Pasticceria Marchesi, Милан

В том, что итальянское мороженое — одно из лучших в мире, можно лишний раз убедиться, посетив известную миланскую кондитерскую Marchesi. Первое заведение под этой вывеской открылось в Милане еще в 1824 году на Via Santa Maria alla Porta. Сейчас в городе появились две новые локации — Galleria Vittorio Emanuele II и Via Monte Napoleone 9 (интерьер на фото), ни в чем не уступающие старейшему кафе. Фирменная цветовая гамма всех трех заведений — насыщенная травянистая. Обязательно попробуйте фирменный итальянский пирог сrostata непременно с шариком мороженого. pasticceriamarchesi.com

7. MISTER Artisan Ice Cream, ВАНКУВЕР

Джелатерия в районе Ялтаун в Ванкувере находится в помещении бывшего погрузочного дока якорного склада 1912 года постройки. Хозяева заведения — Майкл Лай и Томми Чой пригласили к сотрудничеству бюро Scott&Scott. Архитекторы сохранили эстетику лофта. Тем более, что холодность — как-раз то, что вполне соответствует теме. В интерьере много бетона, кирпича, оцинкованного железа. «Кстати, по поводу металлических поверхностей, помните то чувство, когда в детстве хочется попробовать лизнуть замерзшую металлическую лестницу где-нибудь на детской площадке, — смеются архитекторы. — Забавно, но стальной лифт вызывает лично у нас именно эти воспоминания. Идеально для кафе-мороженого!» madebymister.com

8. Republic of Booza, Нью-Йорк

Это кафе в нью-йоркском Уильямсберге с аскетичным интерьером славится тем, что тут готовят невероятно вкусное арабское мороженое booza («буза»). По консистенции оно отличается особой вязкостью — она появляется благодаря растительному ингредиенту, который замедляет таяние мороженого в жару. В молоко добавляют сахляб, в состав которого входит порошок корня дикой орхидеи. Рекомендуется попробовать фисташковое, кокосовое, подсоленное карамельное и классическое восточное со вкусом «кашта» (сладкий молочный крем). republicofbooza.com

9. La Prossima Fermata, Милан

Джелатерия La Prossima Fermata открылась в Милане больше десяти лет тому назад, но недавно было решено изменить концепцию заведения, включая интерьеры. Авторы нового проекта — бюро Studio Wok. Холодильные камеры промышленных размеров, линолеум, камень и дерево — архитекторы стремились создать ощущение исследовательской лаборатории, где шеф-кондитер словно ученый-экспериментатор смешивает различные вкусы, вновь изобретая формулу идеального мороженого. Обязательно попробуйте фруктовые миксы. Via Melchiorre Gioia, 131

10. Кафе Conehenge, British Museum of Food ScOOp, Проект A Wonderful Ice Cream World, Лондон

До 30 сентября вход в лондонский музей BMOF Scoop осуществляется исключительно через кафе-мороженое Conehengе. Виной тому тематическая выставка A Wonderful Ice Cream World, посвященная истории самого известного летнего десерта. Авторы проекта — фуд-дизайнеры Сэм Бомпас (Sam Bompas) и Гарри Парр (Harry Parr) позаботились о том, чтобы экспозиция, досконально исследующая предмет, оставила достойное послевкусие. Хиты меню — классические рецепты, в том числе знаменитые Candied Fruit (1694), Conehenge All-Day-Ice-Cream-Breakfast (1691), Cucumber (1845). bmof.org﻿﻿