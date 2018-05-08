Пражское кафе в приглушенных тонах

Чешский дуэт Andrea & Martina оформил кафе в Праге со сложными материалами и в модной цветовой гамме

Фото: tomas hercog

В сердце Старого города Праги за вековым сводчатым пассажем скрывается современное бистро Pauseteria. Пространство разработал молодой чешский дуэт Andrea & Martina, и на сегодняшний день этот проект стал самым сложным для студии.

Фото: tomas hercog

В основе концепции лежит тонкая цветовая палитра и утонченные материалы. На полу — натуральный паркет, столешницы реализованы из терраццо, много элементов из латуни и знаменитого богемского стекла. Световую неоновую инсталляцию на потолке в центральном зале выполнила местная мастерская Vojtěch Kálecký. В интерьере доминируют актуальные приглушенные оттенки — пыльно-розовый и серо-голубой.

Фото: tomas hercog

За барной стойкой на стене расположено меню заведения, шрифт для которого был специально разработан графическим дизайнером Франтишеком Полаком.

Фото: tomas hercog Фото: tomas hercog

Гостей угощают домашними чешскими закусками и супами, а также пирожными собственного приготовления и вкуснейшим местным кофе.

Фото: tomas hercog

Фото: tomas hercog

Фото: tomas hercog Фото: tomas hercog

Фото: tomas hercog

Фото: tomas hercog

Фото: tomas hercog