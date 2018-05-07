Выставка декораторов на Манхэттене

Каждый год в Нью-Йорке проходит интерьерное благотворительное мероприятие Kips Bay Decorator Show House. В рамках выставки 18 декораторов превращают выбранную резиденцию на Манхэттене в выставку мебельного искусства и декора интерьера. Каждому автору достается одна комната, которую он оформляет в собственной концепции. Событие организовано фондом Kips Bay Boys & Girls Club, который занимается помощью трудным детям.