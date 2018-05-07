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7 мая 2018
  • Маслова Дарья

Выставка декораторов на Манхэттене

В рамках благотворительной выставки Kips Bay Decorator Show House 18 декораторов оформили по одному помещению шикарной резиденции в Нью-Йорке

Kips Bay Decorator Show House 2018 (фото 1)
«После вечеринки» B.A. Torrey

Каждый год в Нью-Йорке проходит интерьерное благотворительное мероприятие Kips Bay Decorator Show House. В рамках выставки 18 декораторов превращают выбранную резиденцию на Манхэттене в выставку мебельного искусства и декора интерьера. Каждому автору достается одна комната, которую он оформляет в собственной концепции. Событие организовано фондом Kips Bay Boys & Girls Club, который занимается помощью трудным детям. 

Kips Bay Decorator Show House 2018 (фото 0)
«Лунная комната» студия Juan Montoya Design
Фото: 
Nickolas Sargent

Самым ярким пространством этого года стала лестница Саши Бикофф (Sasha Bikoff), ведущая сразу в прошлое, настоящее и будущее. Главным источником вдохновения для дизайнера стали работы группы «Мемфис» — Этторе Сотсасса и Алессандро Мендини. 

Kips Bay Decorator Show House 2018 (фото 3)
«Лунная комната» студия Juan Montoya Design
Фото: 
Nickolas Sargent

Когда: до 31 мая 2018 года.

Где: Нью-Йорк, 110 East 76th Street.

Выставка декораторов на Манхэттене (фото 6)
«Искусство по каталогу» Barbara Ostrom Associates
Фото: 
Nickolas Sargent
Kips Bay Decorator Show House 2018 (фото 2.1)
Лестница Саши Бикофф
Фото: 
Nickolas Sargent
Kips Bay Decorator Show House 2018 (фото 2.2)
Лестница Саши Бикофф
Фото: 
Nickolas Sargent
Выставка декораторов на Манхэттене (фото 8)
Фото: 
Nickolas Sargent
Kips Bay Decorator Show House 2018 (фото 4)
«Позолоченные узлы» Bunny Williams Inc.
Фото: 
Nickolas Sargent
Kips Bay Decorator Show House 2018 (фото 5)
Katie Ridder Inc.
Фото: 
Nickolas Sargent
Выставка декораторов на Манхэттене (фото 11)
David Netto Design
Фото: 
Nickolas Sargent
Kips Bay Decorator Show House 2018 (фото 6)
Marcia Tucker Interiors.
Фото: 
Nickolas Sargent
Kips Bay Decorator Show House 2018 (фото 7)
Терраса от Nievera Williams Designs.
Фото: 
Nickolas Sargent
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