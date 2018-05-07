Выставка декораторов на Манхэттене

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В рамках благотворительной выставки Kips Bay Decorator Show House 18 декораторов оформили по одному помещению шикарной резиденции в Нью-Йорке
Каждый год в Нью-Йорке проходит интерьерное благотворительное мероприятие Kips Bay Decorator Show House. В рамках выставки 18 декораторов превращают выбранную резиденцию на Манхэттене в выставку мебельного искусства и декора интерьера. Каждому автору достается одна комната, которую он оформляет в собственной концепции. Событие организовано фондом Kips Bay Boys & Girls Club, который занимается помощью трудным детям.
Самым ярким пространством этого года стала лестница Саши Бикофф (Sasha Bikoff), ведущая сразу в прошлое, настоящее и будущее. Главным источником вдохновения для дизайнера стали работы группы «Мемфис» — Этторе Сотсасса и Алессандро Мендини.
Когда: до 31 мая 2018 года.
Где: Нью-Йорк, 110 East 76th Street.