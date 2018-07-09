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9 июля 2018

Провокационный максимализм: клуб Annabel's в Лондоне

Самый известный клуб в мире своим посещением удостоила сама Королева — рассказываем об интерьерах знаменитого Annabel’s по дизайну Мартина Брудницки

Провокационный максимализм: клуб Annabel's в Лондоне (фото 0)
Фото: 
James McDonald

В старинном особняке Георгианской эпохи на площади Беркли находится самый известный в мире клуб Annabel’s. И дело даже не в именитых почетных членах заведения — Принце Уэльском, Ричарде Никсоне и Фрэнке Синатре, клуб также является единственным в мире заведением в своем роде, которое посетила Королева Великобритании. В этом году Annabel’s распахнул гостям двери обновленного пространства по дизайну шведского архитектора Мартина Брудницки (Martin Brudnizki Design Studio).

Провокационный максимализм: клуб Annabel's в Лондоне (фото 2)
Фото: 
James McDonald

В работе над проектом дизайнер тщательно изучил специфику и традиции английских закрытых клубов и сделал ставку на на две главные страсти жителей Туманного Альбиона — животных и сады. Однако Мартин пошел еще дальше и возвел концепцию в абсолют, добавив энергичной роскоши, эксцентричности и китча.

Провокационный максимализм: клуб Annabel's в Лондоне (фото 4)
Фото: 
James McDonald

Пространство включает два бара, ночной клуб, курительную комнату, сад, а также ванные комнаты, которые заслуживают отдельного внимания. При входе в Annabel’s гость погружается в атмосферу декадентского рая. И если поначалу подвесная скульптура единорога на лестнице может показаться претенциозной, то во внутренних помещениях посетитель понимает, что на самом деле каждый объект и элемент здесь подчиняются внутренней гармонии.

Провокационный максимализм: клуб Annabel's в Лондоне (фото 6)
Фото: 
James McDonald

Непосредственно к ночному клубу прилегает бар Jungle. В соответствии с названием, на посетителя обрушивается настоящее буйство орнаментов: мебель обита текстилем с принтами под крокодила и зебру, стеновые панели украшены изображениями экзотических птиц, тропических растений и животных. Помещение оформлено масштабными светильниками от пола до потолка в виде пальмовых деревьев из латуни и выдувного стекла, а барная стойка украшена панелями в технике эгломизе. 

Провокационный максимализм: клуб Annabel's в Лондоне (фото 8)
Фото: 
James McDonald

За блестящей дверью с золотой ручкой скрывается бар Legacy — только для членов клуба. Зеленый агатовый пол и антикварные зеркальные стены дополнены коллекцией предметов искусства, включающую работы Модильяни, Шагала и Пикассо.

Провокационный максимализм: клуб Annabel's в Лондоне (фото 10)
Фото: 
James McDonald

Для женской ванной комнаты был выбран нежно-розовый оттенок. Мрамор перемежается эксцентричными деталями: кранами в виде золотых лебедей, вельветовым потолком-шатром и антикварными зеркалами.

Провокационный максимализм: клуб Annabel's в Лондоне (фото 11)
Фото: 
James McDonald
Провокационный максимализм: клуб Annabel's в Лондоне (фото 12)
Фото: 
James McDonald
Провокационный максимализм: клуб Annabel's в Лондоне (фото 13)
Фото: 
James McDonald
Провокационный максимализм: клуб Annabel's в Лондоне (фото 14)
Фото: 
James McDonald
Провокационный максимализм: клуб Annabel's в Лондоне (фото 15)
Фото: 
James McDonald
Провокационный максимализм: клуб Annabel's в Лондоне (фото 16)
Фото: 
James McDonald

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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