Золотой век: обновленный ресторан La Maison Du Caviar в Париже

Ресторан Maison du Caviar на Елисейских полях в Париже — место легендарное. Он был открыт в 1956 и специализируется на рыбных блюдах — главным образом из копченого лосося и икры. За эти годы интерьеры морально устарели и хозяева решили придать модному месту соответствующий вид. Реновацию поручили талантливому португальскому дуэту Oitoemponto .

Студия была основанав 1993 году двумя друзьями: модельером и дизайнером Артуром Мирандой (Artur Miranda), большим эстетом и ценителем современного арта, и Жаком Беком (Jacques Bec), который привнес в компанию энтузиазм, французский тонкий вкус и шарм (наука, которой он овладел во время учебы в парижской школе искусств Met de Penninghen). Вместе этот тандем создает утонченные интерьеры на грани высокого искусства и дизайна, в которых всегда присутствует уникальный декор и авторские объекты дизайна.

Именно такой подход они продемонстрировали, работая над новым обликом Maison du Caviar. Здесь все — от выбора мебели и светильников до декора стен — выглядит «штучно». В интерьерах много золота и декора, а стены украшены обоями с ручной росписью de Gournay, специально разработанными для этого проекта. Все это, с одной стороны, отсылает к изысканным парижским заведениям начала XX века и эпохе ар-деко, а, с другой стороны, напоминает о русской роскоши и «широте русской души»: в таком антураже хорошо выпить водки и закусить белужьей икрой. Благо и то, и другое в меню Maison du Caviar представлено в изобилии.