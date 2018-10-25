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25 октября 2018

Золотой век: обновленный ресторан La Maison Du Caviar в Париже

8 сентября в Париже вновь распахнул свои двери ресторан Maison du Caviar. Интерьеры обновленного заведения оформило португальское бюро Oitoemponto

Золотой век: обновленный ресторан La Maison Du Caviar в Париже (фото 0)
Фото: 
Jérôme Galland

Ресторан Maison du Caviar на Елисейских полях в Париже — место легендарное. Он был открыт в 1956 и специализируется на рыбных блюдах — главным образом из копченого лосося и икры. За эти годы интерьеры морально устарели и хозяева решили придать модному месту соответствующий вид. Реновацию поручили талантливому португальскому дуэту Oitoemponto.

Золотой век: обновленный ресторан La Maison Du Caviar в Париже (фото 2.1)
Фото: 
Jérôme Galland
Золотой век: обновленный ресторан La Maison Du Caviar в Париже (фото 2.2)
Фото: 
Jérôme Galland
Золотой век: обновленный ресторан La Maison Du Caviar в Париже (фото 3)
Фото: 
Jérôme Galland

Студия была основанав 1993 году двумя друзьями: модельером и дизайнером Артуром Мирандой (Artur Miranda), большим эстетом и ценителем современного арта, и Жаком Беком (Jacques Bec), который привнес в компанию энтузиазм, французский тонкий вкус и шарм (наука, которой он овладел во время учебы в парижской школе искусств Met de Penninghen). Вместе этот тандем создает утонченные интерьеры на грани высокого искусства и дизайна, в которых всегда присутствует уникальный декор и авторские объекты дизайна.

Золотой век: обновленный ресторан La Maison Du Caviar в Париже (фото 5)

Именно такой подход они продемонстрировали, работая над новым обликом Maison du Caviar. Здесь все — от выбора мебели и светильников до декора стен — выглядит «штучно». В интерьерах много золота и декора, а стены украшены обоями с ручной росписью de Gournay, специально разработанными для этого проекта. Все это, с одной стороны, отсылает к изысканным парижским заведениям начала XX века и эпохе ар-деко, а, с другой стороны, напоминает о русской роскоши и «широте русской души»: в таком антураже хорошо выпить водки и закусить белужьей икрой. Благо и то, и другое в меню Maison du Caviar представлено в изобилии.

Золотой век: обновленный ресторан La Maison Du Caviar в Париже (фото 7)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Материалы по темам
ПарижРестораныde GournayOitoempontoАртур Миранда (Artur Miranda)Жак Бек (Jacques Bec)
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