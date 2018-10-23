Ресторан Marxito: совместный проект Ора-Ито и Тьерри Маркса

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Премиальная уличная кухня — разве такое бывает? «Бывает!», — заявляют культовый шеф-повар Тьерри Маркс и звездный дизайнер Ора-Ито в своем новом ресторанном проекте Маrхitо
Шеф-повар Тьерри Маркс и дизайнер Ора-Ито в особом представлении не нуждаются. Первый — культовая фигура в гастрономическом мире, апологет молекулярной кухни (которую он называет «планетарной»), обладатель мишленовских звезд и почетного звания «Лучший шеф-повар Франции». Второй — культовый дизайнер, объекты и проекты которого известны далеко за пределами родной Франции.
Некоторое время назад две звезды объединили свои усилия и представили свой первый совместный проект: ресторан «премиальной уличной кухни» Marxito (Маркс + Ито), который открылся в конце сентября в Париже.
Премиальная и уличная — разве это возможно? Да, это не оксюморон! Marxito — необычное заведение, цель которого сделать высокую кухню массовой, бюджетной и доступной каждому. Все блюда готовятся из органических натуральных продуктов от местных производителей и поставщиков. Здесь подают необычные японские блюда, например, дораяки, которые Тьерри готовит по собственным рецептам (в том числе с гречневой начинкой).
Интерьеры выполнены в любимом Ора-Ито футуристичном стиле. Однородное кремово-розовое пространство, в котором стены пол и даже мебель одного цвета, «рассекается» с помощью подсветки и бесконечно множится с помощью многочисленных зеркал.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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