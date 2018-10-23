Ресторан Marxito: совместный проект Ора-Ито и Тьерри Маркса

Шеф-повар Тьерри Маркс и дизайнер Ора-Ито в особом представлении не нуждаются. Первый — культовая фигура в гастрономическом мире, апологет молекулярной кухни (которую он называет «планетарной»), обладатель мишленовских звезд и почетного звания «Лучший шеф-повар Франции». Второй — культовый дизайнер, объекты и проекты которого известны далеко за пределами родной Франции.

Некоторое время назад две звезды объединили свои усилия и представили свой первый совместный проект: ресторан «премиальной уличной кухни» Marxito (Маркс + Ито), который открылся в конце сентября в Париже.