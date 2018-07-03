Megre Interiors: 10 самых ярких проектов за 10 лет

Бюро Megre Interiors, основанное в 2008 году, специализируется на проектах в сфере HoReCa. Дизайнеры бюро разрабатывали проекты для крупнейших российских и международных общественных пространств. Мы попросили основателя студии Юну Мегре выбрать самые запоминающиеся работы

Юна Мегре.

ЮНОСТЬ Ресторан «Юность» — проект 2018 года. Новое пространство в Санкт-Петербурге уже отмечено премиями. Несмотря на то, что это грузинский ресторан, концепция современная, достаточно минималистичная по формам и цветовой гамме, но очень фактурная, брутальная.

Ресторан находится на последнем этаже исторического здания. Ранее здесь располагался кинотеатр «Юность», позже переделанный под торговый центр. Вдохновением для создания интерьера послужил расположенный по соседству красивый парк. Зелень из парка мы хотели перенести внутрь ресторана.



РЫБТОРГ «Рыбторг» — отличный пример проекта, когда с минимальным бюджетом создается нечто особенное, во что влюбляются люди. Интерьер построен на визуальном контрасте двух помещений. Первый торговый зал с холодным освещением и стальным оборудованием. Второй, дегустационный — выполнен с черными стенами и волнами золотой кольчужной сети. Они создают камерную интимную атмосферу вокруг центрального стола, где собираются все гости.



RUSKI Один из самых нашумевших проектов последних лет. Уникальная площадка, расположенная на высоте 354 метра над землей, огромный видовой ресторан. Мы вдохновлялись авангардным взглядом на русскую историю, культуру и русскую душу. Мы создали светлый воздушный интерьер, наполненный тонкими цитатами из прошлого. За год этот проект стал не только любимым местом москвичей, но и обязательным местом посещения для гостей столицы. Ruski — лауреат нескольких интерьерных премий.



CALICANO «Каликано» создавался в тот период, когда в Москве только начиналась мода на минималистичные, а-ля бруклиновские и калифорнийские интерьеры. На тот момент интерьер был для Москвы достаточно аскетичный. Один из любимых ресторанов на Патриарших прудах на протяжении двух лет является центром бурной светской жизни и шумных вечеринок, а туалет ресторана с его геометричными обоями стал самобытной звездой Instagram.



MALEVITZ Ресторан, вдохновленный искусством Казимира Малевича, известного русского художника-авангардиста. Malevitz расположен в Нижнем Новгороде в красивом историческом особняке на набережной. Интерьер построен вокруг парящей в центре зала авангардной лестницы. Необычная окраска классической лепнины в сочетании с бархатной мебелью и лакированными поверхностями контрастируют с брутальным кирпичом.



DON’T TELL MAMA Один из любимых проектов Юны Мегре того времени. Этот ресторан был очень необычным для своего периода, когда наевшись гламурных интерьеров и клубных тусовок начала 2000-х годов и уже устав от «домашних» ресторанных посиделок, люди вновь начали стремиться к празднику и готовы были к визуальным экспериментам. DTM, как называли этот новый формат ресторана-клуба гости, был необычным брутальным прочтением гламура, наполненным буйством китчевых деталей.



MARIVANNA LONDON MariVanna — международный концепт ресторанов домашней русской кухни, всегда немного разный. Важны локальный контекст и культура. MariVanna London располагается в самом сердце города, в историческом районе Knightsbridge, в таунхаусе XVIII века и является самым нарядным и богатым из всех ресторанов сети. Создавать проект в Великобритании, где искусство традиционного декора развито на высочайшем уровне, было огромной ответственностью. Но интерьер пришелся по вкусу не только гостям, но и авторитетному жюри, выиграв для Megre Interiors первую международную премию за лучший дизайн ресторана. Интерьер, в котором огромное внимание было уделено тому, чтобы он выглядел аутентичным и «обжитым», наполнен мебелью и тканями, изготовленными по эскизам Megre Interiors французскими производителями. Команда привезла из России две сорокафутовые фуры с декором, который мы в течение года собирали на барахолках и блошиных рынках Москвы и Петербурга.



SIXTY Sixty ввел в России тренд на дизайн 60-х годов в том смысле, в котором его сейчас все и воспринимают. До этого в умах публики, 60-е ассоциировались только с поп-артом, Энди Уорхолом чем-то дешевым и кричащим. Вдохновленные японским и голландским дизайном того периода, интерьеры ресторана были первопроходцами тренда. Ресторан собрал более 10 премий и являлся самым высоким рестораном Европы на протяжении более пяти лет, пока не был заменен на пьедестале другим проектом Megre Interiors рестораном Ruski.



КУРШеВЕЛЬ Ресторан-караоке «Куршевель» — первый проект бюро для Аркадия Новикова, расположен на Петровке. На фоне гламурных и восточных караоке с кричащим дизайном, «Куршевель» дарил ощущение аутентичности, качества, уюта и тепла альпийского шале. В отделке ресторана использовалась настоящая старинная древесина, привезенная из Европы — сосна, которой больше ста лет, текстиль с шотландской клеткой и обои Ralph Lauren.



VASANTA Ресторан, названный в честь его шеф-повара, рослого индуса, работавшего до этого личным поваром Билла Клинтона, гремел три лета на Неглинной улице. Vаsеntа располагался в уникальной арке здания центрального банка. Интерьер был основан на дополнении архитектуры единственного в Москве мавританского дворика XVIII века, мебелью и декором в французском стиле и невероятным количеством пальм и других растений. Некий райский сад.