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4 июля 2018

Модернизм и Memphis в арт-отеле на Ибице

Испанские дизайнеры Ilmio Design совместили в пространстве Paradiso Ibiza Art Hotel современное искусство и дизайн в духе 70-х

Американский модернизм и группа «Мемфис» в отеле на Ибице (фото 0)
Фото: 
Paradiso Ibiza Art Hotel

В пространстве отеля Paradiso Ibiza Art Hotel испанская студия Ilmio Design объединила архетипичный модернизм из Майами, стилистику группы «Мемфис» и современное искусство. При этом авторы проекта гордо заявляют, что приставка art в названии гостиницы — это не пустой звук!

Американский модернизм и группа «Мемфис» в отеле на Ибице (фото 1)
Фото: 
Paradiso Ibiza Art Hotel

Интерьеры отеля оформлены в примечательной пастельной палитре с доминирующим розовым оттенком. Повсеместно встречаются волнообразные мотивы в духе Memphis и криволинейные формы. Неоновая подсветка добавляет нотку дерзости поп-арта.

Американский модернизм и группа «Мемфис» в отеле на Ибице (фото 2)
Фото: 
Paradiso Ibiza Art Hotel

«Мы не пошли легким путем, как это делают другие владельцы гостиниц. Мы не стали просто вешать предметы искусства в комнатах. Мы создали постоянно меняющийся арт-калейдоскоп», — рассказывают дизайнеры Ilmio Design.

Американский модернизм и группа «Мемфис» в отеле на Ибице (фото 3)
Фото: 
Paradiso Ibiza Art Hotel

И действительно, в Paradiso Ibiza Art Hotel есть собственная художественная галерея, открытая для гостей и местных жителей. Также в отеле существует специальная перфоманс-комната Zero Suite. В кубе с прозрачными стенами любой может жить и работать бесплатно — в обмен гость становится своеобразным субъектом искусства, за которым наблюдают все желающие.

Американский модернизм и группа «Мемфис» в отеле на Ибице (фото 4)
Фото: 
Paradiso Ibiza Art Hotel

В другом крыле расположена библиотека с собранием книг о современном искусстве. Также здесь есть кинотеатр и тату-студия для смелых гостей, которые хотят уехать с буквально нестираемыми воспоминаниями об отеле.

Американский модернизм и группа «Мемфис» в отеле на Ибице (фото 5)
Фото: 
Paradiso Ibiza Art Hotel

Комнаты для гостей уже не такие яркие, как лобби, но и здесь продолжается тема 70-х годов с чередующимися всполохами желтого, розового и зеленого. Внутреннее убранство номеров отдает дань уважения гению Этторе Соттсасса (Ettore Sottsass).

Американский модернизм и группа «Мемфис» в отеле на Ибице (фото 6)
Фото: 
Paradiso Ibiza Art Hotel

Завершающим штрихом пространства стал открытый бассейн и тропический сад. По замыслу дизайнеров, больше всего Paradiso Ibiza Art Hotel подойдет для отдыха представителям поколения Instagram.

Американский модернизм и группа «Мемфис» в отеле на Ибице (фото 7)
Фото: 
Paradiso Ibiza Art Hotel
Американский модернизм и группа «Мемфис» в отеле на Ибице (фото 8)
Фото: 
Paradiso Ibiza Art Hotel
Американский модернизм и группа «Мемфис» в отеле на Ибице (фото 9)
Фото: 
Paradiso Ibiza Art Hotel
Американский модернизм и группа «Мемфис» в отеле на Ибице (фото 10)
Фото: 
Paradiso Ibiza Art Hotel
Американский модернизм и группа «Мемфис» в отеле на Ибице (фото 11)
Фото: 
Paradiso Ibiza Art Hotel
Американский модернизм и группа «Мемфис» в отеле на Ибице (фото 12)
Фото: 
Paradiso Ibiza Art Hotel
Американский модернизм и группа «Мемфис» в отеле на Ибице (фото 13)
Фото: 
Paradiso Ibiza Art Hotel
Американский модернизм и группа «Мемфис» в отеле на Ибице (фото 14)
Фото: 
Paradiso Ibiza Art Hotel
Американский модернизм и группа «Мемфис» в отеле на Ибице (фото 15)
Фото: 
Paradiso Ibiza Art Hotel

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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