Светлый дуб и ч/б: отель в Монреале

Архитектурная студия ACDF Architectur выбрала для нового отеля Monville в Монреале строгую черно-белую гамму, разбавив ее натуральным деревом светлых оттенков

Строгий контраст черного и белого внутри и снаружи — так выглядит новый отель Monville в Монреале, построенный по проекту ACDF Architecture. Он расположился в 18-этажной башне в центре города, имеет площадь почти 15 тыс кв м. и станет первым в будущей сети отелей, задуманной владельцами старого монреальского Hotel Gault. «Нашей задачей было создать интерьер, отражающий локальный характер и традиции Gault , но в то же время с элементами дизайна, специально разработанными для этого проекта и отвечающие общей концепции Monville» — рассказывает один из основателей ACDF Architecture Максим Фраппье (Maxime Frappier).

Первые три этажа здания сделаны полностью стеклянными — их высота соответствует близлежащим историческим зданиям. Над этим стеклянным «подиумом» возвышается основное здание из бетона и стекла, квадратные окна которого делают его похожим шахматную доску. За стеклянными фасадами находится просторное, светлое лобби с белым полом, черным потолком и черно-белыми колоннами, которые объединяют верхний и нижний уровень. Стены украшены принтами из старых черно-белых фотографий города — работа местного художника Валери Жодоэна Китинга (Valerie Jodoin Keating). Строгую монохромную гамму «разбавляет» натуральное дерево: три отделанных светлым дубом параллелепипеда, водруженные друг на друга, как детали детского конструктора, — в них спрятаны лестницы и диджейская «рубка».

Диваны в клетчатой обивке (а-ля «костюмная» ткань), барные стулья с латунными ножками и кожаные банкетки — все это смягчает строгость черно-белой палитры и наполняет интерьер домашним уютом и комфортом.