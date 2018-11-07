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7 ноября 2018

Светлый дуб и ч/б: отель в Монреале

Архитектурная студия ACDF Architectur выбрала для нового отеля Monville в Монреале строгую черно-белую гамму, разбавив ее натуральным деревом светлых оттенков

Montreal's Hotel Monville by ACDF Architecture features strict palette (фото 0)

Строгий контраст черного и белого внутри и снаружи — так выглядит новый отель Monville в Монреале, построенный по проекту ACDF Architecture. Он расположился в 18-этажной башне в центре города, имеет площадь почти 15 тыс кв м. и станет первым в будущей сети отелей, задуманной владельцами старого монреальского Hotel Gault.

«Нашей задачей было создать интерьер, отражающий локальный характер и традиции Gault , но в то же время с элементами дизайна, специально разработанными для этого проекта и отвечающие общей концепции Monville» — рассказывает один из основателей ACDF Architecture Максим Фраппье (Maxime Frappier).

Montreal's Hotel Monville by ACDF Architecture features strict palette (фото 3.1)
Montreal's Hotel Monville by ACDF Architecture features strict palette (фото 3.2)

Первые три этажа здания сделаны полностью стеклянными — их высота соответствует близлежащим историческим зданиям. Над этим стеклянным «подиумом» возвышается основное здание из бетона и стекла, квадратные окна которого делают его похожим шахматную доску.

За стеклянными фасадами находится просторное, светлое лобби с белым полом, черным потолком и черно-белыми колоннами, которые объединяют верхний и нижний уровень. Стены украшены принтами из старых черно-белых фотографий города — работа местного художника Валери Жодоэна Китинга (Valerie Jodoin Keating).

Строгую монохромную гамму «разбавляет» натуральное дерево: три отделанных светлым дубом параллелепипеда, водруженные друг на друга, как детали детского конструктора, — в них спрятаны лестницы и диджейская «рубка».

Montreal's Hotel Monville by ACDF Architecture features strict palette (фото 5.1)
Montreal's Hotel Monville by ACDF Architecture features strict palette (фото 5.2)
Montreal's Hotel Monville by ACDF Architecture features strict palette (фото 4)

Диваны в клетчатой обивке (а-ля «костюмная» ткань), барные стулья с латунными ножками и кожаные банкетки — все это смягчает строгость черно-белой палитры и наполняет интерьер домашним уютом и комфортом.

Montreal's Hotel Monville by ACDF Architecture features strict palette (фото 6)

Номера расположены на верхних этажах и выполнены в той же гамме: черно-белые стены, серые ковры, отделка из натурального дерева. Внутри  — минимум мебели, дубовые панели у изголовья кровати и окна в пол с видом на город. Люстры для отеля заказали у монреальской фирмы Lambert & Fils, косметику поставляет бренд Oneka, а дизайном формы для сотрудников занималась канадская марка Frank & Oak. Кстати, отель предлагает автоматическую доставку завтрака или ужина прямо в номера: техническую новинку разработала калифорнийская фирма Savioke.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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