Светлый дуб и ч/б: отель в Монреале

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Архитектурная студия ACDF Architectur выбрала для нового отеля Monville в Монреале строгую черно-белую гамму, разбавив ее натуральным деревом светлых оттенков
Строгий контраст черного и белого внутри и снаружи — так выглядит новый отель Monville в Монреале, построенный по проекту ACDF Architecture. Он расположился в 18-этажной башне в центре города, имеет площадь почти 15 тыс кв м. и станет первым в будущей сети отелей, задуманной владельцами старого монреальского Hotel Gault.
«Нашей задачей было создать интерьер, отражающий локальный характер и традиции Gault , но в то же время с элементами дизайна, специально разработанными для этого проекта и отвечающие общей концепции Monville» — рассказывает один из основателей ACDF Architecture Максим Фраппье (Maxime Frappier).
Первые три этажа здания сделаны полностью стеклянными — их высота соответствует близлежащим историческим зданиям. Над этим стеклянным «подиумом» возвышается основное здание из бетона и стекла, квадратные окна которого делают его похожим шахматную доску.
За стеклянными фасадами находится просторное, светлое лобби с белым полом, черным потолком и черно-белыми колоннами, которые объединяют верхний и нижний уровень. Стены украшены принтами из старых черно-белых фотографий города — работа местного художника Валери Жодоэна Китинга (Valerie Jodoin Keating).
Строгую монохромную гамму «разбавляет» натуральное дерево: три отделанных светлым дубом параллелепипеда, водруженные друг на друга, как детали детского конструктора, — в них спрятаны лестницы и диджейская «рубка».
Диваны в клетчатой обивке (а-ля «костюмная» ткань), барные стулья с латунными ножками и кожаные банкетки — все это смягчает строгость черно-белой палитры и наполняет интерьер домашним уютом и комфортом.
Номера расположены на верхних этажах и выполнены в той же гамме: черно-белые стены, серые ковры, отделка из натурального дерева. Внутри — минимум мебели, дубовые панели у изголовья кровати и окна в пол с видом на город. Люстры для отеля заказали у монреальской фирмы Lambert & Fils, косметику поставляет бренд Oneka, а дизайном формы для сотрудников занималась канадская марка Frank & Oak. Кстати, отель предлагает автоматическую доставку завтрака или ужина прямо в номера: техническую новинку разработала калифорнийская фирма Savioke.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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