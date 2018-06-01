На свежий воздух: рестораны с летними террасами в Москве

«Магадан»

Последнее пополнение в Novikov Group — «Магадан», открывшийся на территории Бадаевского завода в декабре. За интерьеры ресторана, который славится блюдами, приготовленными из доставляемой из Магадана и Дальнего Востока рыбы, отвечала дизайнер Ирина Глик и бюро «Геометрия». Неделю назад здесь устроили террасу — под навесом могут разместиться больше 100 человек. Каким бы ни был июнь, веранда Магадана» — отличное место для того, чтобы болеть за наших во время Чемпионата мира по футболу: к его открытию здесь установят большие плазмы, а по периметру — обогреватели на случай непогоды. Каждый день, кроме понедельника и вторника, на террасе играют музыканты. Важно: бронировать столики лучше прямо сейчас! Кутузовский проспект, 12, стр. 1, т. +7 495 803-32-46; +7 495 803-32-47



«Горыныч»

Возможно, самое модное место Москвы. Залог успеха — звездная команда Ильи Тютенкова, Бориса Зарькова и Владимира Мухина, известного шефа, впервые выступившего в роли ресторатора, и дизайн Натальи Белоноговой (подробнее об этом проекте читайте здесь): бетон, росписи, открытая кухня с печью, в которой выпекают собственный хлеб. В середине июня ресторан на третьем этаже Центрального рынка обещает открыть террасу — в том, что она будет пользоваться повышенным вниманием, нет никаких сомнений. Рождественский бул, 1, здание «Центрального рынка»



«Южане»

Краснодар сегодня — средоточие ресторанной жизни, и одним из ее главных идеологов стал Тахир Холикбердиев. Подробнее о его (и не только!) проектах на родине — читайте тут. В Москве заслуженной популярностью пользуется его мясной ресторан «Южане», который уже устроил террасу, рассчитанную на 80 гостей, с живой музыкой. Интерьеры — дизайн-бюро Romb Design & Interiors, кухня — шефа из Казани Булата Ибрагимова, атмосфера, как во всех ресторанах Тахира, — дружелюбная. Особенно по субботам: на них запланированы барбекю-вечеринки и диджей-сеты. Пр-т Академика Сахарова, 10, т. +7 495 926-16-40



«На свежем воздухе»

Если еще не были на самой высоко расположенной веранде в мире — езжайте в «Москва-Сити». Причины, по которым стоит подняться на 86-й этаж небоскреба «Око»: это проект владельцев популярного ресторана Ruski; шеф Александр Стахеев отлично разбирается в гриле и азиатской кухне; и — самое главное — незабываемая панорама города, которая открывается с высоты 354 метра. 1-й Красногвардейский проезд, 21 стр. 2, т. 8 495 777-71-11



«Бабель»