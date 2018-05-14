Ресторан с интерьером от Филиппа Старка в Венеции

Фото: Marie-Pierre Morel

Ресторан Quadri на площади Сан-Марко в Венеции был открыт в 1775 году. Нынешние владельцы заведения братья Массимилиано и Раффаэле Алаймо обратились к французскому дизайнеру Филиппу Старку с просьбой вернуть устаревшему интерьеру былое величие и вписать его в современный контекст. Семья Алаймо познакомилась со Старком еще десять лет назад и уже работала вместе над созданием двух ресторанов в Венеции и Париже.

Фото: MARIE-PIERRE MOREL

«Quadri великолепен, но разве что показался мне в своем первоначальном виде немного сонным. Из уважения и любви к его истории мы сохранили всю ту ​​мощную концентрацию тайны, красоты, странности и поэзии, которая всегда была присуща этому месту», — говорит Старк. Важной задачей было подготовить ресторан к условиям аquа alta, приливы в Адриатическом море, как известно, вызывают временные наводнения. Вместо того, чтобы искать способ скрыть потенциальный ущерб от воды, Старк использовал материалы, которые красиво меняют оттенок под действием разных природных условий. Оригинальный дизайн вывески, остроумно обыгрывающий эту тему, по заказу Старка, разработало лондонское агентство GBH, а исполнила венецианская фабрика Valese. Верхняя часть каждой буквы покрыта позолотой, а нижняя — сделана из окисленного металла, будто бы пострадавшего от наводнения.

Фото: MARIE-PIERRE MOREL Фото: MARIE-PIERRE MOREL

Для оформления кафе и бистро на первом этаже Старк пригласил местных реставраторов Анну де Спирт и Адриану Спаньоль, которые очистили стены от старой краски и восстановили отделку XIX века. Стены ресторана Старк дополнил декоративным текстилем, разработанным на венецианском ткацком производстве Luigi Bevilacqua.

Фото: MARIE-PIERRE MOREL

Орнамент ткани, сделанный по образцу 1550-х годов, был обновлен. Старк изобразил на текстиле и портреты владельцев — братьев Алаймо, а также спутники и астронавтов. Гармонично в новый Quadri вписались и люстра муранского стекла 1930-х годов, и большие венецианские зеркала с заложенными в массивные рамы старыми ч/б снимками — дань истории этого места, и даже чучела животных, которые здесь повсюду!

Фото: MARIE-PIERRE MOREL