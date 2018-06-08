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8 июня 2018

Ретро-шик: ресторан в Сиднее

Мебель в духе 1970-х, стилистика лофта и живописные виды на океан — комбинация, которую выбрали владельцы отеля Mona Vale для своего нового ресторана Park House Food Merchants, бронировать столы в котором сразу выстроилась вся модная публика

Ретро-шик: ресторан в Сиднее (фото 0)
Фото: 
Felix Forest

Старая гостиница в районе Северных пляжей Сиднея вновь обрела популярность после того, как владельцы провели масштабную реновацию номеров и открыли внизу модный ресторан, расчитывая привлечь молодую аудиторию. Отель на этом месте открылся еще в 1925 году под вывеской Old Rex Motel.

Ретро-шик: ресторан в Сиднее (фото 2)
Фото: 
Felix Forest
Ретро-шик: ресторан в Сиднее (фото 7)
Фото: 
Felix Forest

Открытая кирпичная кладка, бетонный пол с мозаичными вставками, индустриального вида светильники напоминают о  стилистике лофтов, которую хозяева заведения выбрали для нового места. The Park House Food Merchants рассчитан на 200 посадочных мест. К услугам гостей — коктейльный бар, лаунжи у камина, открытая кухня, где посетители могут наблюдать за работой шефа. Оформлением интерьеров нового ресторана занималась студия Alexander and Co.

Ретро-шик: ресторан в Сиднее (фото 4)
Фото: 
Felix Forest

Владельцы заведения признаются, что основной задачей было создать комфортное место для общения. В залах предусмотрено множество зон, где можно поужинать большой компанией или наоборот — уединиться для частной встречи. Мебель — в разной стилистике. Но все-таки преобладает ретро 1970-х. Особой популярностью пользуются террасы, где ощущается пляжный колорит. Зонтики укрывают от солнца, полы из досок ассоциируются с настилом на горячем песке, деревянные рейки, покрашенные белой краской, напоминают о небольших кафе на побережье и спасательных станциях.

Ретро-шик: ресторан в Сиднее (фото 5.1)
Фото: 
Felix Forest
Ретро-шик: ресторан в Сиднее (фото 5.2)
Фото: 
Felix Forest
Ретро-шик: ресторан в Сиднее (фото 8)
Фото: 
FELIX FOREST

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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