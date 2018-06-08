Ретро-шик: ресторан в Сиднее

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Мебель в духе 1970-х, стилистика лофта и живописные виды на океан — комбинация, которую выбрали владельцы отеля Mona Vale для своего нового ресторана Park House Food Merchants, бронировать столы в котором сразу выстроилась вся модная публика
Старая гостиница в районе Северных пляжей Сиднея вновь обрела популярность после того, как владельцы провели масштабную реновацию номеров и открыли внизу модный ресторан, расчитывая привлечь молодую аудиторию. Отель на этом месте открылся еще в 1925 году под вывеской Old Rex Motel.
Открытая кирпичная кладка, бетонный пол с мозаичными вставками, индустриального вида светильники напоминают о стилистике лофтов, которую хозяева заведения выбрали для нового места. The Park House Food Merchants рассчитан на 200 посадочных мест. К услугам гостей — коктейльный бар, лаунжи у камина, открытая кухня, где посетители могут наблюдать за работой шефа. Оформлением интерьеров нового ресторана занималась студия Alexander and Co.
Владельцы заведения признаются, что основной задачей было создать комфортное место для общения. В залах предусмотрено множество зон, где можно поужинать большой компанией или наоборот — уединиться для частной встречи. Мебель — в разной стилистике. Но все-таки преобладает ретро 1970-х. Особой популярностью пользуются террасы, где ощущается пляжный колорит. Зонтики укрывают от солнца, полы из досок ассоциируются с настилом на горячем песке, деревянные рейки, покрашенные белой краской, напоминают о небольших кафе на побережье и спасательных станциях.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)