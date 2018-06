Ретро-шик: ресторан в Сиднее

Старая гостиница в районе Северных пляжей Сиднея вновь обрела популярность после того, как владельцы провели масштабную реновацию номеров и открыли внизу модный ресторан, расчитывая привлечь молодую аудиторию. Отель на этом месте открылся еще в 1925 году под вывеской Old Rex Motel.

Открытая кирпичная кладка, бетонный пол с мозаичными вставками, индустриального вида светильники напоминают о стилистике лофтов, которую хозяева заведения выбрали для нового места. The Park House Food Merchants рассчитан на 200 посадочных мест. К услугам гостей — коктейльный бар, лаунжи у камина, открытая кухня, где посетители могут наблюдать за работой шефа. Оформлением интерьеров нового ресторана занималась студия Alexander and Co.