Новый романтизм: палаточный отель «Лес и Море» в Калязине и на Алтае

«Лес и Море» — новый формат путешествий по России. Для тех, кто скучает по походам, но уже привык к роскоши, высокой кухне и авторскому дизайну

«Лес и Море» на Алтае рассчитан на восемнадцать человек. Шесть палаток расположены на деревянных настилах на комфортном удалении друг от друга. Тур начинается со встречи в аэропорту Горно-Алтайска, затем трансфер на вертолете до лагеря. Полет на вертолете МИ-8 длится примерно 1 час 20 минут.

Название экоотеля «Лес и Море: less is more» содержит в себе шуточный отсыл к знаменитому высказыванию архитектора Людвига Миса ван дер Роэ «Less is more» («Меньше — значит больше»). «Меньше» в данном случае значит, что вместо типичных отельных корпусов — палатки. Но не просто палатки, а нечто «большее» — полностью меблированные шатры, разбитые в месте невероятной красоты и романтики.

«Лес и Море». Остров Спировский, Калязин. Гостевые дома представляют собой светлые и теплые шатры с подогреваемыми кроватями. В лагере есть столовая-гостиная с lounge-зоной под соснами, гамаки между деревьев, горячий душ и кинотеатр под открытым небом. «Лес и Море». Остров Спировский, Калязин. Лагерь располагается в 170 км от Москвы и работает с мая по сентябрь. Девять шатров предполагают одновременное размещение до двадцати человек .

Сегодня «Лес и Море» — это лагеря в Калязине и на Алтае, каждый отвечает концепции «невероятный лагерь в невероятном месте». Проектированием обоих отелей занималось архитектурное бюро Катерины Виноградовой Restudiо. Подбор декора для калязинского «Лес и Море» осуществило бюро Holiday everyday.

«Лес и Море». Остров Спировский, Калязин. «Лес и Море». Остров Спировский, Калязин.

«Лес и Море» на Алтае – палаточный мини-отель на лоне дикой природы.

Лагерь «Лес и Море», Алтай, находится вдалеке от популярных туристических маршрутов, на поляне в таежном лесу, на берегу горной реки Иедыгем. Место уникально своей красотой, а лагерь предоставляет комфортное размещение в дикой природе с возможностями для трекинга любой сложности.

«Лес и Море» на Алтае. Дизайном занималось архитектурное бюро Катерины Виноградовой Restudio. Гостиная представляет собой просторный шатер с ресторанной зоной, а также зоной для сна и отдыха. Диваны и пуфы, Smart Balls.

Совсем рядом в лесу находится костровая зона для вечерних посиделок.

«Лес и Море» на Алтае. «Лес и Море» на Алтае.

Алтай. Уютные интерьеры палаток включают печь-камин, двуспальные кровати и все необходимое для комфортного проживания двух-трех взрослых. «Мы подобрали сюда все, от мебели до постельного белья и посуды, – говорит архитектор Катерина Виноградова. – Но самое главное, что из каждой палатки открываются чарующие виды на водопад Куркуре, вершину горы Белуха и пик Делоне».

И это еще не финал. Команда «Лес и Море» совместно с архитектурным бюро Restudio ведет работу над еще несколькими локациями в красивейших и значимых для России местах. @lesimorecamp_altay, @r_e_s_t_u_d_i_o