Новый романтизм: палаточный отель «Лес и Море» в Калязине и на Алтае

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«Лес и Море» — новый формат путешествий по России. Для тех, кто скучает по походам, но уже привык к роскоши, высокой кухне и авторскому дизайну
Название экоотеля «Лес и Море: less is more» содержит в себе шуточный отсыл к знаменитому высказыванию архитектора Людвига Миса ван дер Роэ «Less is more» («Меньше — значит больше»). «Меньше» в данном случае значит, что вместо типичных отельных корпусов — палатки. Но не просто палатки, а нечто «большее» — полностью меблированные шатры, разбитые в месте невероятной красоты и романтики.
Сегодня «Лес и Море» — это лагеря в Калязине и на Алтае, каждый отвечает концепции «невероятный лагерь в невероятном месте». Проектированием обоих отелей занималось архитектурное бюро Катерины Виноградовой Restudiо. Подбор декора для калязинского «Лес и Море» осуществило бюро Holiday everyday.
Совсем рядом в лесу находится костровая зона для вечерних посиделок.
И это еще не финал. Команда «Лес и Море» совместно с архитектурным бюро Restudio ведет работу над еще несколькими локациями в красивейших и значимых для России местах. @lesimorecamp_altay, @r_e_s_t_u_d_i_o
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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