Новый романтизм: палаточный отель «Лес и Море» в Калязине и на Алтае

Название экоотеля «Лес и Море: less is more» содержит в себе шуточный отсыл к знаменитому высказыванию архитектора Людвига Миса ван дер Роэ «Less is more» («Меньше — значит больше»). «Меньше» в данном случае значит, что вместо типичных отельных корпусов — палатки. Но не просто палатки, а нечто «большее» — полностью меблированные шатры, разбитые в месте невероятной красоты и романтики.