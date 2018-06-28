Californication: отель по проекту Мартина Лоуренса Булларда

Лобби отеля Сalifornian в Санта-Барбаре. Проект декоратора Мартина Лоуренса Булларда

Отель Сalifornian — один из старейших в Санта-Барбаре. Первых постояльцев он принял еще в 1925 году. Но в последнее время здание стояло в «лесах» — реновация интерьеров заняла больше восьми лет. За новый облик известной гостиницы отвечал голливудский декоратор Мартин Лоуренс Буллард (Martyn Lawrence Bullard). Среди его клиентов немало знаменитостей: Шер, сестры Кардашьян, Элтон Джон, Оззи Осборн и многие другие.

Фасад со стороны главного входа

Декоратор рассказывает, что изначально вдохновлялся местным колоритом и архитектурой. И тут же оговаривается, что сам себя удивил, включив в проект марокканские и мавританские узоры и мебель в стиле ар-деко. «Результат, пожалуй, больше напоминает Голливуд, чем Санта-Барбару, — говорит декоратор. — В интерьерах я отказался от традиционной палитры местных курортных домиков и отелей, мне хотелось предложить гостям отеля принципиально новый, непривычный для этих мест амбьянс».

Ресторан и бар Сalifornian в черно-красных тонах

«С чем обычно ассоциируется отель на побережье? — Бело-синяя гамма, мебель из ротанга, хлопок. Мы сломали этот стереотип, — рассказывает Буллард. — Бархат, глубокие кресла в роскошной изумрудной обивке, бра в стиле ар-деко в форме золотых змей, португальский антиквариат — чего у нас тут только нет! Этот ансамбль, который сначала кажется странным, помог связать архитектурный стиль отеля и окружающей застройки с современным интерьером, который не кажется по-южному спящим — в нем ощущается глоток свежего воздуха. В этом плане меня всегда очень вдохновлял подход Джо Понти к оформлению отелей. Я изучил почти все его работы 1950-х годов».

Практически все помещения украшает плитка с авторским узором, разработанным декоратором Колорит Марокко в новом Сalifornian ощущается практически в каждой зоне, но особенно в спа

Для интерьеров номеров (всего в отеле их 121) Буллард разработал четыре разных концепции с использованием разных отделочных материалов. Цветовая гамма тоже отличается. Практически во всех номерах элементом декора является плитка и мозаика — еще один реверанс в сторону Понти. «Узор меняется от номера к номеру, — рассказывает декоратор. — Но этот элемент объединяет весь интерьер общей темой. Меня вдохновили убранство Миссии Санты-Барбары и одновременно колорит Марокко, который особенно явно ощущается в зоне-спа».

Номер Сalifornian

Ресторан и бар с выходом к морю — самая популярная среди постояльцев площадка. Цветовая гамма тут более насыщенная, эпатажная. «Я использовал сочетание черного с красным, добавил лаковые поверхности, — говорит декоратор. — На полу тоже плитка, но узор контрастный, тоже красно-черный».

Номер Сalifornian

Предметы искусства для оформлении лобби, номеров и ресторана — по большей части из Лос-Анджелеса. «В последнее время в Санта-Барбаре появляется все больше и больше таких мест, а это значит, что город оживает, — говорит Буллард. — Жизнь на курорте кипит и это замечательно».

Ванная комната в Сalifornian. В отделке — мрамор и обои с графичным принтом