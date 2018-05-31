Отель по дизайну Франсуа Шампсора на Карибском острове

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Живописный эко-отель Manapany по проекту Франсуа Шампсора на острове Сен-Бартелеми — самое подходящее место, чтобы отрешиться от цивилизации и почувствовать единение с природой
В сентябре 2017 года на острова в Карибском море обрушилась череда ураганов. В настоящее время курорты медленно, но верно приходят в себя. Например, французский живописный остров Сен-Бартелеми открывает первый эко-курорт — отель Manapany по дизайну Франсуа Шампсора (François Champsaur).
Французский дизайнер и декоратор органично вписал отель в окружающую среду. Остров Сен-Бартелеми — по-настоящему живописное «райское» местечко. Вокруг гостевых домиков (общее количество которых составляет 43) раскинулся белоснежный песчаный пляж на фоне голубого бескрайнего океана и буйной прибрежной растительности.
В интерьерах Шампсор сочетает натуральные материалы — древесину, камень, цемент, с не менее естественной цветовой палитрой. Основными оттенками дизайнер выбрал небесный синий, землистый терракотовый, солнечный желтый и белый цвет.
Мебель и аксессуары были выполнены на заказ по дизайну Шампсора. Диваны и кресла с элементами из ротанга и соломенные плетеные светильники команда декораторов собирала по всему свету. Ремесленные предметы ручной работы инициируют редкое чувство уединенности, отрешенности от цивилизации.
В полной мере прочувствовать местный колорит можно в местном баре: продегустировать карибский (почти пиратский) ром и свежайшие морепродукты.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)