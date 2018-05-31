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31 мая 2018

Отель по дизайну Франсуа Шампсора на Карибском острове

Живописный эко-отель Manapany по проекту Франсуа Шампсора на острове Сен-Бартелеми — самое подходящее место, чтобы отрешиться от цивилизации и почувствовать единение с природой

Отель по дизайну Франсуа Шампсора на Карибском острове (фото 0)
Французский дизайнер и декоратор Франсуа Шампсор.

В сентябре 2017 года на острова в Карибском море обрушилась череда ураганов. В настоящее время курорты медленно, но верно приходят в себя. Например, французский живописный остров Сен-Бартелеми открывает первый эко-курорт — отель Manapany по дизайну Франсуа Шампсора (François Champsaur).

Французский дизайнер и декоратор органично вписал отель в окружающую среду. Остров Сен-Бартелеми — по-настоящему живописное «райское» местечко. Вокруг гостевых домиков (общее количество которых составляет 43) раскинулся белоснежный песчаный пляж на фоне голубого бескрайнего океана и буйной прибрежной растительности.

Отель по дизайну Франсуа Шампсора на Карибском острове (фото 3)

В интерьерах Шампсор сочетает натуральные материалы — древесину, камень, цемент, с не менее естественной цветовой палитрой. Основными оттенками дизайнер выбрал небесный синий, землистый терракотовый, солнечный желтый и белый цвет. 

Отель по дизайну Франсуа Шампсора на Карибском острове (фото 5)

Мебель и аксессуары были выполнены на заказ по дизайну Шампсора. Диваны и кресла с элементами из ротанга и соломенные плетеные светильники команда декораторов собирала по всему свету. Ремесленные предметы ручной работы инициируют редкое чувство уединенности, отрешенности от цивилизации.

Отель по дизайну Франсуа Шампсора на Карибском острове (фото 7)

В полной мере прочувствовать местный колорит можно в местном баре: продегустировать карибский (почти пиратский) ром и свежайшие морепродукты.

Отель по дизайну Франсуа Шампсора на Карибском острове (фото 9.1)
Отель по дизайну Франсуа Шампсора на Карибском острове (фото 9.2)
Отель по дизайну Франсуа Шампсора на Карибском острове (фото 10)
Отель по дизайну Франсуа Шампсора на Карибском острове (фото 11.1)
Отель по дизайну Франсуа Шампсора на Карибском острове (фото 11.2)
Отель по дизайну Франсуа Шампсора на Карибском острове (фото 12.1)
Отель по дизайну Франсуа Шампсора на Карибском острове (фото 12.2)
Отель по дизайну Франсуа Шампсора на Карибском острове (фото 13)
Отель по дизайну Франсуа Шампсора на Карибском острове (фото 14.1)
Отель по дизайну Франсуа Шампсора на Карибском острове (фото 14.2)
Отель по дизайну Франсуа Шампсора на Карибском острове (фото 15)
Отель по дизайну Франсуа Шампсора на Карибском острове (фото 16.1)
Отель по дизайну Франсуа Шампсора на Карибском острове (фото 16.2)
Отель по дизайну Франсуа Шампсора на Карибском острове (фото 17.1)
Отель по дизайну Франсуа Шампсора на Карибском острове (фото 17.2)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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