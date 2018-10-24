Отель Radisson Blu в Ростове-на-Дону

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Дизайнеры сестры Сундуковы полностью обновили интерьеры гостиницы на набережной Дона
Отель Radisson Blu, рассчитанный на 80 номеров, расположен в самом центре города на набережной реки Дон. Новый интерьер гостиницы — заслуга российских дизайнеров Ирины и Ольги Сундуковых (бюро Sundukovy Sisters). Слово — авторам проекта.
«Нашей задачей было сохранить все самое лучшее, что уже присутствовало в интерьере — в первую очередь природные материалы в отделке: мрамор, оникс. Мы максимально бережно отнеслись к наследию. При этом стилистически интерьер кардинально изменился. За основу новой концепции мы взяли мощную, динамичную и полноводную реку Дон. В палитре преобладает сочетание теплых золотых оттенков с вкраплением темно-синего цвета. Мы стремились сделать интерьер скандинавским, более строгим по характеру, при этом уютным и минималистским. Целью было связать все материалы, используя чистые линии, и сделать акцент на тактильность фактур».
В баре дизайнеры полностью изменили геометрию помещений: сместили стойку в зал, добавили металл и зеркала, которые расширяют пространство.
«В интерьере ресторана FireLake Grill House & Cocktail Bar много дерева: наборный паркет на полу, деревянный шпон с подсветкой на колоннах, — рассказывают дизайнеры. — Сквозь арочные окна открывается панорама с живописными видами на реку».
«Раньше здесь висела массивная хрустальная люстра, полы выложены мраморными плитами. Люстру сняли, а вот мрамор решили просто накрыть ковролином — вдруг спустя годы тенденции снова изменятся, и этот рисунок камня будет актуальным как никогда? Тогда можно будет просто убрать ковровое покрытие. В отделке стен мы использовали тонкий срез камня, так называемый мраморный „шпон“, который благодаря своей природной фактуре делает характер интерьера более мужественным и строгим».
«В зоне ресепшн мы сделали световую инсталляцию в виде спирали с латунной отделкой, — продолжают дизайнеры. — Ее хорошо видно из вестибюля, лобби, ресторана и лифтового холла второго этажа. Этот „вихрь“ из колец, вокруг которого все вращается, завораживает. В вечернее время теплый свет создает уютную атмосферу, проникая во все уголки. Каждый раз интересно найти новый ракурс».
«Номера оформлены по-разному, но есть и общие черты: сдержанная цветовая гамма, вневременной дизайн, — рассказывают дизайнеры. — В помещениях с видом на набережную мы задействовали синий цвет, хотелось подчеркнуть связь с водной стихией. Второй тип номера, где окна смотрят на город, — более теплый по цветовой гамме — с использованием золотистых оттенков. На седьмом этаже предусмотрены террасы. Во всех номерах, выходящих на Дон, мы поставили лежанки у окон. Устроившись на них, можно наслаждаться созерцанием спокойного и уверенного течения воды. В итоге у нас получился современный, но не излишне трендовый интерьер, который, надеемся, будет актуален и через десять лет».
«Отдельного внимания заслуживает президентский номер. Кстати, как минимум один президент здесь уже останавливался — президент Швейцарии! И мы ждем новых гостей. Это двухуровневый люкс с великолепным видом на реку. Мы перенесли спальню на второй уровень. Теперь наверху можно отдохнуть в абсолютно приватной зоне, а внизу получилось идеальное пространство для приемов и при необходимости работы».
Radisson Blu Hotel: ул. Береговая, дом 25Г/4, Ростов-на-Дону,
www.radissonblu.com/ru/hotel-rostov-on-don
Sundukovy Sisters: Чистопрудный бул., 11, строение 1, Москва,
т. +7 499 391-92-22
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)