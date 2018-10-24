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24 октября 2018

Отель Radisson Blu в Ростове-на-Дону

Дизайнеры сестры Сундуковы полностью обновили интерьеры гостиницы на набережной Дона

Отель в Ростове-на-Дону (фото 0)
Radisson Blu Hotel в Ростове-на-Дону.
Фото: 
Никита Крючков
Отель в Ростове-на-Дону (фото 1)
Авторы проекта Ирина и Ольга Сундуковы.
Фото: 
Никита Крючков

Отель Radisson Blu, рассчитанный на 80 номеров, расположен в самом центре города на набережной реки Дон. Новый интерьер гостиницы — заслуга российских дизайнеров Ирины и Ольги Сундуковых (бюро Sundukovy Sisters). Слово — авторам проекта.

«Нашей задачей было сохранить все самое лучшее, что уже присутствовало в интерьере — в первую очередь природные материалы в отделке: мрамор, оникс. Мы максимально бережно отнеслись к наследию. При этом стилистически интерьер кардинально изменился. За основу новой концепции мы взяли мощную, динамичную и полноводную реку Дон. В палитре преобладает сочетание теплых золотых оттенков с вкраплением темно-синего цвета. Мы стремились сделать интерьер скандинавским, более строгим по характеру, при этом уютным и минималистским. Целью было связать все материалы, используя чистые линии, и сделать акцент на тактильность фактур».

﻿﻿В баре ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿дизайнеры полнос﻿тью и﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿зменили геометрию помещений: сместили стойку в зал, добавили металл и зеркала, которые расширяют пространство.

«В интерьере ресторана FireLake Grill House & Cocktail Bar много дерева: наборный паркет на полу, деревянный шпон с подсветкой на колоннах, — рассказывают дизайнеры. —  Сквозь арочные окна открывается панорама с живописными видами на реку».

Отель в Ростове-на-Дону (фото 2)
В интерьерах номеров мебель от Arflex, Saba Italia, B&B Italia, Molteni & C. Ковры Halbmond, Smart Company.
Фото: 
Никита Крючков

«Раньше здесь висела массивная хрустальная люстра, полы выложены мраморными плитами. Люстру сняли, а вот мрамор решили просто накрыть ковролином — вдруг спустя годы тенденции снова изменятся, и этот рисунок камня будет актуальным как никогда? Тогда можно будет просто убрать ковровое покрытие. В отделке стен мы использовали тонкий срез камня, так называемый мраморный „шпон“, который благодаря своей природной фактуре делает характер интерьера более мужественным и строгим».

«В зоне ресепшн мы сделали световую инсталляцию в виде спирали с латунной отделкой, — продолжают дизайнеры. —  Ее хорошо видно из вестибюля, лобби, ресторана и лифтового холла второго этажа. Этот „вихрь“ из колец, вокруг которого все вращается, завораживает. В вечернее время теплый свет создает уютную атмосферу, проникая во все уголки. Каждый раз интересно найти новый ракурс».

Отель в Ростове-на-Дону (фото 8)
Лобби. Люстра, студия художественного стекла Vikartglass. В отделке стен использовали тонкий срез камня или каменный «шпон» Simanstones (Индия).
Фото: 
Никита Крючков
Отель в Ростове-на-Дону (фото 3.1)
Фото: 
Никита Крючков
Отель в Ростове-на-Дону (фото 3.2)
Фото: 
Никита Крючков

«Номера оформлены по-разному, но есть и общие черты: сдержанная цветовая гамма, вневременной дизайн, — рассказывают дизайнеры. —  В помещениях с видом на набережную мы задействовали синий цвет, хотелось подчеркнуть связь с водной стихией. Второй тип номера, где окна смотрят на город, — более теплый по цветовой гамме — с использованием золотистых оттенков. На седьмом этаже предусмотрены террасы. Во всех номерах, выходящих на Дон, мы поставили лежанки у окон. Устроившись на них, можно наслаждаться созерцанием спокойного и уверенного течения воды. В итоге у нас получился современный, но не излишне трендовый интерьер, который, надеемся, будет актуален и через десять лет».

Отель в Ростове-на-Дону (фото 4)
Мебель на заказ, «Модуль-Дизайн». Ковролин Halbmond, Smart Company. Ламинат, Tarkett. Свет, Led C4. Шторы, Treartex.
Фото: 
Никита Крючков

«Отдельного внимания заслуживает президентский номер. Кстати, как минимум один президент здесь уже останавливался — президент Швейцарии! И мы ждем новых гостей. Это двухуровневый люкс с великолепным видом на реку. Мы перенесли спальню на второй уровень. Теперь наверху можно отдохнуть в абсолютно приватной зоне, а внизу получилось идеальное пространство для приемов и при необходимости работы».

Отель Radisson Blu Hotel в Ростове-на-Дону (фото 9)
Президентский люкс. В интерьере мебель от Arflex, Saba Italia, B&B Italia, Molteni & C. Ковролин Halbmond, Smart Company.
Фото: 
Никита Крючков
Отель в Ростове-на-Дону (фото 6.1)
Камин по эскизам дизайнеров, «Альтерна».
Фото: 
Никита Крючков
Отель в Ростове-на-Дону (фото 6.2)
Фрагмент оформления номера.
Фото: 
Никита Крючков
Отель Radisson Blu Hotel в Ростове-на-Дону (фото 11)
Президентский люкс. В интерьере мебель от Arflex, Saba Italia, B&B Italia, Molteni & C. Ковер Halbmond, Smart Company.
Фото: 
Никита крючков
Отель в Ростове-на-Дону (фото 9)
Ресторан Radisson Blu Hotel.
Фото: 
Никита Крючков
Отель в Ростове-на-Дону (фото 13.1)
Фото: 
Никита Крючков
Отель в Ростове-на-Дону (фото 13.2)
Фото: 
Никита Крючков

Radisson Blu Hotel: ул. Береговая, дом 25Г/4, Ростов-на-Дону,

т. +7 (86-32) 11-00-00

www.radissonblu.com/ru/hotel-rostov-on-don

Sundukovy Sisters: Чистопрудный бул., 11, строение 1, Москва,

т. +7 499 391-92-22

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Хёрст Шкулёв Паблишинг

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