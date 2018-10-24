Отель Radisson Blu в Ростове-на-Дону

Отель Radisson Blu, рассчитанный на 80 номеров, расположен в самом центре города на набережной реки Дон. Новый интерьер гостиницы — заслуга российских дизайнеров Ирины и Ольги Сундуковых (бюро Sundukovy Sisters). Слово — авторам проекта.

«Нашей задачей было сохранить все самое лучшее, что уже присутствовало в интерьере — в первую очередь природные материалы в отделке: мрамор, оникс. Мы максимально бережно отнеслись к наследию. При этом стилистически интерьер кардинально изменился. За основу новой концепции мы взяли мощную, динамичную и полноводную реку Дон. В палитре преобладает сочетание теплых золотых оттенков с вкраплением темно-синего цвета. Мы стремились сделать интерьер скандинавским, более строгим по характеру, при этом уютным и минималистским. Целью было связать все материалы, используя чистые линии, и сделать акцент на тактильность фактур».

﻿﻿В баре ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿дизайнеры полнос﻿тью и﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿зменили геометрию помещений: сместили стойку в зал, добавили металл и зеркала, которые расширяют пространство.

«В интерьере ресторана FireLake Grill House & Cocktail Bar много дерева: наборный паркет на полу, деревянный шпон с подсветкой на колоннах, — рассказывают дизайнеры. — Сквозь арочные окна открывается панорама с живописными видами на реку».