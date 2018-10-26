Этюд в пастельных тонах: новый отель в Эдинбурге

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Eden Locke Hotel — новая точка на дизайнерской карте Эдинбурга. Историческое прошлое здесь сочетается с современным дизайном и уютной домашней атмосферой
Отель Eden Locke Hotel в центре Эдинбурга расположился в старинном здании георгианской эпохи, входящем в список объектов культурного наследия Англии. Однако посетителей ждет сюрприз: внутри исторических стен — модное, современное пространство с дизайнерской мебелью и домашней атмосферой.
Как и в лондонском «близнеце» отеля — Leman Locke Hotel, открывшемся ранее в столице Великобритании, — дизайнеры американской архитектурной студии Grzywinski and Pons постарались создать у постояльцев ощущение, что они находятся в «квартире, снятой через Airbnb».
Как и в лондонском отеле, дизайнеры использовали для интерьеров нового Eden Locke Hotel приятную для глаз пастельную гамму, натуральные материлы и живую зелень — здесь действительно чувствуешь себя, как дома. Способствует этому и наличие в номерах маленькой кухни и уютных аксессуаров вроде пледа на диване и туалетных принадлежностей собственного производства под маркой Kinsey Apothecary.
При отеле работает бар, который пользуется довольно большой популярностью не только у постояльцев, но и у местного населения — так владельцы хотели вписать Eden Locke Hotel в культуру микрорайона, и им это удалось. Днем сюда заходят на кофе с безглютеновой выпечкой, которую поставляют сюда соседние пекарни, вечером — на бокал вина или кружку крафтового пива из местных пивоварен.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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