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26 октября 2018

Этюд в пастельных тонах: новый отель в Эдинбурге

Eden Locke Hotel — новая точка на дизайнерской карте Эдинбурга. Историческое прошлое здесь сочетается с современным дизайном и уютной домашней атмосферой

Этюд в пастельных тонах: новый отель в Эдинбурге (фото 0)

Отель Eden Locke Hotel в центре Эдинбурга расположился в старинном здании георгианской эпохи, входящем в список объектов культурного наследия Англии. Однако посетителей ждет сюрприз: внутри исторических стен — модное, современное пространство с дизайнерской мебелью и домашней атмосферой.

Как и в лондонском «близнеце» отеля — Leman Locke Hotel, открывшемся ранее в столице Великобритании, — дизайнеры американской архитектурной студии Grzywinski and Pons постарались создать у постояльцев ощущение, что они находятся в «квартире, снятой через Airbnb».

Этюд в пастельных тонах: новый отель в Эдинбурге (фото 2)
Этюд в пастельных тонах: новый отель в Эдинбурге (фото 3.1)
Этюд в пастельных тонах: новый отель в Эдинбурге (фото 3.2)

Как и в лондонском отеле, дизайнеры использовали для интерьеров нового Eden Locke Hotel приятную для глаз пастельную гамму, натуральные материлы и живую зелень — здесь действительно чувствуешь себя, как дома. Способствует этому и наличие в номерах маленькой кухни и уютных аксессуаров вроде пледа на диване и туалетных принадлежностей собственного производства под маркой Kinsey Apothecary.

Этюд в пастельных тонах: новый отель в Эдинбурге (фото 5.1)
Этюд в пастельных тонах: новый отель в Эдинбурге (фото 5.2)

При отеле работает бар, который пользуется довольно большой популярностью не только у постояльцев, но и у местного населения — так владельцы хотели вписать Eden Locke Hotel в культуру микрорайона, и им это удалось. Днем сюда заходят на кофе с безглютеновой выпечкой, которую поставляют сюда соседние пекарни, вечером — на бокал вина или кружку крафтового пива из местных пивоварен.

Этюд в пастельных тонах: новый отель в Эдинбурге (фото 7)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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