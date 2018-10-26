Этюд в пастельных тонах: новый отель в Эдинбурге

Отель Eden Locke Hotel в центре Эдинбурга расположился в старинном здании георгианской эпохи, входящем в список объектов культурного наследия Англии. Однако посетителей ждет сюрприз: внутри исторических стен — модное, современное пространство с дизайнерской мебелью и домашней атмосферой.

Как и в лондонском «близнеце» отеля — Leman Locke Hotel, открывшемся ранее в столице Великобритании, — дизайнеры американской архитектурной студии Grzywinski and Pons постарались создать у постояльцев ощущение, что они находятся в «квартире, снятой через Airbnb».