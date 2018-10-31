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31 октября 2018

Первый в мире подводный отель готовится к открытию

В ноябре запланировано открытие первого в мире подводного отеля на Мальдивах

Первый в мире подводный отель (фото 0)

В 2004 году архитектор Ахмед Салим (Ahmed Saleem) воплотил в жизнь свою мечту и спроектировал первый в мире подводный ресторан Ithaa на мальдивском курорте Conrad Maldives Rangali Island Resort. Заведение, посетители которого могут отведать блюда «пятизвездочной» кухни, попутно наблюдая за жизнью обитателей морских глубин, с первых дней своего существования имело бешеный успех у туристов, а курорт прославился на весь мир.

И вот спустя 14 лет после знаменательного открытия архитектор представляет новый революционный проект: первый в мире подводный отель! Вилла Muraka (в переводе с местного языка название означает «коралл») расположена на том же курорте на глубине 5 метров под водой.

Первый в мире подводный отель (фото 2)

В работе над этим проектом принимала участие целая команда специалистов, включая инженеров, специалистов-экологов, (в их задачи входило свести к минимуму ущерб, который может нанести подводный отель экосистеме кораллового рифа) и дизайнера интерьеров.

Подводная капсула из стали, бетона и акрила была изготовлена в Сингапуре.Акрил был закуплен у японского производителя люксовых аквариумов Nippura Co., а герметик — у компании Shin Etsu Marine (она же выступала в свое время поставщиком материалов для подводного ресторана Ithaa). 600-тонная конструкцию водрузили с помощью подъемного крана на специальный корабль, доставили на Мальдивы и благополучно «спустили на воду». За ее устойчивость отвечают 10 бетонных опор, который не дадут отелю «уплыть» в открытое море даже во время сильного шторма.

Первый в мире подводный отель (фото 5)

Главной сложностью было визуально объединить верхний, надводный, и нижний, подводный ярусы виллы — эту задачу взял на себя японский дизайнер интерьеров Юдзи Ямадзаки (Yuji Yamazaki), которому удалось превратит «акриловую трубу» в модное дизайнерское пространство. На верхнем этаже располагаются комнаты с панорамными окнами, бассейн и террасы с лежаками. Оттуда гости могут спуститься на лифте или по винтовой лестнице вниз — прямо в подводное царство!

Отель планируется открыть уже в ноябре. Озвученная стоимость одной ночи под водой соответствует обещанным wow-впечатлениям: 50 тыс долларов за ночь. Доставлять гостей на виллу будут на гидроплане или катере, которыми постояльцы смогут пользоваться в течение всего времени пребывания в Muraka.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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