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3 июля 2018

Ресторан La Terraza Del Casino: новый проект Хайме Айона

Хайме Айон превзошел самого себя. Знаменитый дизайнер обновил интерьер ресторана, который он оформлял десять лет назад

В Мадриде после реновации открылся ресторан La Terraza Del Casino, оформленный знаменитым испанским дизайнером Хайме Айоном. К слову, Хайме однажды уже открывал этот ресторан. Десять лет назад именно он занимался его дизайном. «Там все было довольно неплохо, но пришло время обновить интерьер, — замечает Айон. — Новые цвета, новые перспективы, новый уровень комфорта, новая мебель и, конечно, новые фотографии — все к вашим услугам!» Alcala, 15. 28014 Madrid, t. (+34) 915 321 275 — 915 218 700, terraza.casino@nh-hotels.com, www.hayonstudio.com

Ресторан La Terraza Del Casino: новый проект Хайме Айона (фото 1)

В основу цветовой гаммы обновленного интерьера легли насыщенные синие и мягкие зеленые оттенки, дополненные золотым блеском металлических аксессуаров. Желтые кресла, & Tradition. Скульптурная колонна, Hayon Studio. Не стене — фото KlunderBie.

Ресторан La Terraza Del Casino: новый проект Хайме Айона (фото 3)

Кухню — под стать дизайну, обещают отменную. Шеф-повар — обладатель мишленовских звезд Пако Ронсеро (Paco Roncero).

Ресторан La Terraza Del Casino: новый проект Хайме Айона (фото 5)
Ресторан La Terraza Del Casino: новый проект Хайме Айона (фото 6)
Ресторан La Terraza Del Casino: новый проект Хайме Айона (фото 7)
Ресторан La Terraza Del Casino: новый проект Хайме Айона (фото 8)
Ресторан La Terraza Del Casino: новый проект Хайме Айона (фото 9)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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