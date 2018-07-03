Ресторан La Terraza Del Casino: новый проект Хайме Айона

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Хайме Айон превзошел самого себя. Знаменитый дизайнер обновил интерьер ресторана, который он оформлял десять лет назад
В Мадриде после реновации открылся ресторан La Terraza Del Casino, оформленный знаменитым испанским дизайнером Хайме Айоном. К слову, Хайме однажды уже открывал этот ресторан. Десять лет назад именно он занимался его дизайном. «Там все было довольно неплохо, но пришло время обновить интерьер, — замечает Айон. — Новые цвета, новые перспективы, новый уровень комфорта, новая мебель и, конечно, новые фотографии — все к вашим услугам!» Alcala, 15. 28014 Madrid, t. (+34) 915 321 275 — 915 218 700, terraza.casino@nh-hotels.com, www.hayonstudio.com
В основу цветовой гаммы обновленного интерьера легли насыщенные синие и мягкие зеленые оттенки, дополненные золотым блеском металлических аксессуаров. Желтые кресла, & Tradition. Скульптурная колонна, Hayon Studio. Не стене — фото KlunderBie.
Кухню — под стать дизайну, обещают отменную. Шеф-повар — обладатель мишленовских звезд Пако Ронсеро (Paco Roncero).
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)