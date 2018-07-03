Ресторан La Terraza Del Casino: новый проект Хайме Айона

В Мадриде после реновации открылся ресторан La Terraza Del Casino, оформленный знаменитым испанским дизайнером Хайме Айоном. К слову, Хайме однажды уже открывал этот ресторан. Десять лет назад именно он занимался его дизайном. «Там все было довольно неплохо, но пришло время обновить интерьер, — замечает Айон. — Новые цвета, новые перспективы, новый уровень комфорта, новая мебель и, конечно, новые фотографии — все к вашим услугам!» Alcala, 15. 28014 Madrid, t. (+34) 915 321 275 — 915 218 700, terraza.casino@nh-hotels.com, www.hayonstudio.com