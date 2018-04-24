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24 апреля 2018
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Ресторан Buro в ЦУМе: проект NB Studio

28 апреля в ЦУМе открывается ресторан Buro — новая работа архитектора Натальи Белоноговой

Ресторан Buro в ЦУМе: проект NB Studio (фото 0)
Фото: 
михаил лоскутов

НOT NEWS! В ЦУМе открывается ресторан Buro. О своей новой работе рассказывает автор интерьера — Наталья Белоногова. «Мы предпочли для этого интерьера эклектику в ярких тонах, смешав в одном пространстве дух интерьеров английских, французских и американских гламурных ресторанов с их яркой палитрой орнаментов на подушках, коврах, стенах и потолках», — говорит архитектор.

Ресторан Buro в ЦУМе: проект NB Studio (фото 2)
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Основное во внутренней отделке — обилие фактур: дерево окрашенное и натуральное, мрамор, металл, искусственно состаренные поверхности. Жонглирование фактурами создает особое настроение в каждом уголке пространства. Для усиления эклектичного эффекта скомбинированы разномастные диваны и стулья, тщательно подобранные по стилю».

Ресторан Buro в ЦУМе: проект NB Studio (фото 4)
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Длинный диван выстроен вдоль невысокой перегородки, отделяющей кухню от зала. В обивке чередуется кожа и бархат. 

Ресторан Buro в ЦУМе: проект NB Studio (фото 6)
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Диваны различной формы формируют места как для больших, так и для маленьких компаний — пространство разделено на множество зон, где люди видят друг друга, но сохраняется приватность. Такие „кабинки“ словно обволакивают вас теплыми тканями и разноцветными подушками», — говорит архитектор.

Ресторан Buro в ЦУМе: проект NB Studio (фото 8)
Круглые деревянные столы с полукруглыми диванами, похожие на винтажные, сделаны специально для проекта.
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Ресторан Buro в ЦУМе: проект NB Studio (фото 9)
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Многофункциональный открытый кухонный блок дает возможность шеф-повару воплощать любые фантазии. Керамическая плитка разных цветов и форматов привлекает внимание к открытой кухне ресторана».

Ресторан Buro в ЦУМе: проект NB Studio (фото 11)
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«И наконец, огромный плюс этого пространства — большие окна, впускающие солнце и открывающие вид на Москву. В нашем климате это особенно приятно!»

Ресторан Buro в ЦУМе: проект NB Studio (фото 13)
Ресторан "Бюро" в ЦУМе - новый проект архитектора Натальи Белоноговой. Архитектурная мастерская NB Studio, www.nb-studio.ru
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Ресторан Buro в ЦУМе: проект NB Studio (фото 14.1)
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
Ресторан Buro в ЦУМе: проект NB Studio (фото 14.2)
Фото: 
МИХАИЛ ЛОСКУТОВ
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