Ресторан Buro в ЦУМе: проект NB Studio

Фото: михаил лоскутов

НOT NEWS! В ЦУМе открывается ресторан Buro. О своей новой работе рассказывает автор интерьера — Наталья Белоногова. «Мы предпочли для этого интерьера эклектику в ярких тонах, смешав в одном пространстве дух интерьеров английских, французских и американских гламурных ресторанов с их яркой палитрой орнаментов на подушках, коврах, стенах и потолках», — говорит архитектор.

Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Основное во внутренней отделке — обилие фактур: дерево окрашенное и натуральное, мрамор, металл, искусственно состаренные поверхности. Жонглирование фактурами создает особое настроение в каждом уголке пространства. Для усиления эклектичного эффекта скомбинированы разномастные диваны и стулья, тщательно подобранные по стилю».

Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Длинный диван выстроен вдоль невысокой перегородки, отделяющей кухню от зала. В обивке чередуется кожа и бархат.

Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Диваны различной формы формируют места как для больших, так и для маленьких компаний — пространство разделено на множество зон, где люди видят друг друга, но сохраняется приватность. Такие „кабинки“ словно обволакивают вас теплыми тканями и разноцветными подушками», — говорит архитектор.

Круглые деревянные столы с полукруглыми диванами, похожие на винтажные, сделаны специально для проекта. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Многофункциональный открытый кухонный блок дает возможность шеф-повару воплощать любые фантазии. Керамическая плитка разных цветов и форматов привлекает внимание к открытой кухне ресторана».

Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«И наконец, огромный плюс этого пространства — большие окна, впускающие солнце и открывающие вид на Москву. В нашем климате это особенно приятно!»

Ресторан "Бюро" в ЦУМе - новый проект архитектора Натальи Белоноговой. Архитектурная мастерская NB Studio, www.nb-studio.ru Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ