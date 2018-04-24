Ресторан Buro в ЦУМе: проект NB Studio

Ваш браузер устарел!
Наш сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
28 апреля в ЦУМе открывается ресторан Buro — новая работа архитектора Натальи Белоноговой
НOT NEWS! В ЦУМе открывается ресторан Buro. О своей новой работе рассказывает автор интерьера — Наталья Белоногова. «Мы предпочли для этого интерьера эклектику в ярких тонах, смешав в одном пространстве дух интерьеров английских, французских и американских гламурных ресторанов с их яркой палитрой орнаментов на подушках, коврах, стенах и потолках», — говорит архитектор.
«Основное во внутренней отделке — обилие фактур: дерево окрашенное и натуральное, мрамор, металл, искусственно состаренные поверхности. Жонглирование фактурами создает особое настроение в каждом уголке пространства. Для усиления эклектичного эффекта скомбинированы разномастные диваны и стулья, тщательно подобранные по стилю».
Длинный диван выстроен вдоль невысокой перегородки, отделяющей кухню от зала. В обивке чередуется кожа и бархат.
«Диваны различной формы формируют места как для больших, так и для маленьких компаний — пространство разделено на множество зон, где люди видят друг друга, но сохраняется приватность. Такие „кабинки“ словно обволакивают вас теплыми тканями и разноцветными подушками», — говорит архитектор.
«Многофункциональный открытый кухонный блок дает возможность шеф-повару воплощать любые фантазии. Керамическая плитка разных цветов и форматов привлекает внимание к открытой кухне ресторана».
«И наконец, огромный плюс этого пространства — большие окна, впускающие солнце и открывающие вид на Москву. В нашем климате это особенно приятно!»