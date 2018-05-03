Ресторан OSH в Лондоне: проект Ирины Глик и бюро «Геометрия»

Ирина Глик продемонстрировала, как ресторан узбекской кухни может быть не только самобытным и колоритным, но и модным заведением

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: ресторан Метраж: 300 м² Где находится: 4-15, Beauchamp Pl, Knightsbridge, London Основная идея проекта: современный интерьер с национальными чертами Стиль: эклектика Цветовая гамма: разнообразная палитра — от серых и белых до красных и фиолетовых оттенков Автор проекта: Ирина Глик, бюро «Геометрия», geometry-moscow@mail.ru, т. +7 495 771-70-41, www.geometry-moscow.ru

Фото: Минг Танг-Эванс

Ресторан OSH по проекту Ирины Глик и бюро «Геометрия» находится в фешенебельном районе Лондона Найтсбридж. Заведение занимает несколько этажей одного здания. Пространство при этом разделено на четыре зоны, связывает их вместе общая национальная тема.

Vip-зал. Люстры, Labyrint-Interiors. Обивка стульев, Creations Metaphores. Раздвижные двери, Denis Milovanov. Бра, Versmissen. Фото: Минг Танг-Эванс

Главным пожеланием заказчиков было подать узбекскую кухню с новой точки зрения: артистично и по-европейски. «Задача стояла создать колоритное и самобытное место, с отсылкой к восточным традициям, но все-таки модное и современное», — рассказывает Ирина Глик.

Фото: Минг Танг-Эванс

«Для достижения поставленной цели, мы искали различные ходы. Например, привлекали современных художников, чтобы по-новому прочесть аутентичные восточные традиции и соединить их с современными предметами интерьера. Было важно, чтобы ни одна деталь не спорила друг с другом, а дополняла интерьер и создавала общую гармоничную атмосферу», — комментирует автор проекта.

Тканевые панели и обивка, Pierre Frey. Обеденные столы, PMP. Подвесные светильники, Henge. Направленный светильник для подсветки картины, Bert Frank. Фото: Минг Танг-Эванс

Поэтому в OSH очень много предметов, которые были изготовлены на заказ конкретно для этого ресторана. Ткани и плитка были созданы по индивидуальным эскизам. В интерьер удалось привнести много значимых элементов, которые можно и нужно рассматривать.

Фото: Минг Танг-Эванс

Фактурные деревянные панели, которые разделяют ресторан и VIP-зал, были созданы Денисом Миловановым. Дополняют пространство фотографии восточных красавиц. «Трудно было найти изображения по нашей задумке: в то время почти никто не фотографировался с открытым лицом», — делится впечатленями архитектор.

Панели, Atmosphere d’ Ailleurs. Люстра, Edition Limitee. Фото: Минг Танг-Эванс

Мозаичное решение на открытой кухне является отсылкой к самаркандским узорам. Орнамент на деревянных панелях был выполнен при помощи крупных гвоздей.

Зал с открытой кухней. Мозаика, Habibi. Кирпичики на первой линии кухни, Santanselmo. светильники из железа, PTMD. Фото: Минг Танг-Эванс

Резные панели барной стойки работа скульптора Бенуа Аверли. Стены бара на первом этаже оформлены крупным орнаментом, который в узбекской культуре играет очень важную роль — символизирует оберег.

Графичный рисунок пола создан по эскизу архитектора. Фронт барной стойки — проект скульптора Бенуа Аверли. Фото: Минг Танг-Эванс

«На стене сильно укрупненный национальный геометрический узор, который нанесен на холст белой краской. Обычно он более мелкий, но мы хотели придать этой части интерьера артистичность, чтобы он выглядел как современный арт-обьект», — комментирует Ирина Глик.

Фото: Минг Танг-Эванс

Панели, Benoit Averly. Подвесные светильники, Xandl.bigcartel. Фото: Минг Танг-Эванс

Фото: Минг Танг-Эванс

Кресла, PMP. Cтолики, Versmissen. Ковер, Noor. Подвесные светильники, Labyrint Interiors. Фото: Минг Танг-Эванс

Барные стулья, Mondo Collection. Люстра, Ombresetfacettes. Фото: Минг Танг-Эванс

Подвесные светильники на лестнице, Naomipaul. Фото: Минг Танг-Эванс