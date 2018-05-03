Ресторан OSH в Лондоне: проект Ирины Глик и бюро «Геометрия»

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Ирина Глик продемонстрировала, как ресторан узбекской кухни может быть не только самобытным и колоритным, но и модным заведением
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: ресторан
Метраж: 300 м²
Где находится: 4-15, Beauchamp Pl, Knightsbridge, London
Основная идея проекта: современный интерьер с национальными чертами
Стиль: эклектика
Цветовая гамма: разнообразная палитра — от серых и белых до красных и фиолетовых оттенков
Автор проекта: Ирина Глик, бюро «Геометрия», geometry-moscow@mail.ru, т. +7 495 771-70-41, www.geometry-moscow.ru
Ресторан OSH по проекту Ирины Глик и бюро «Геометрия» находится в фешенебельном районе Лондона Найтсбридж. Заведение занимает несколько этажей одного здания. Пространство при этом разделено на четыре зоны, связывает их вместе общая национальная тема.
Главным пожеланием заказчиков было подать узбекскую кухню с новой точки зрения: артистично и по-европейски. «Задача стояла создать колоритное и самобытное место, с отсылкой к восточным традициям, но все-таки модное и современное», — рассказывает Ирина Глик.
«Для достижения поставленной цели, мы искали различные ходы. Например, привлекали современных художников, чтобы по-новому прочесть аутентичные восточные традиции и соединить их с современными предметами интерьера. Было важно, чтобы ни одна деталь не спорила друг с другом, а дополняла интерьер и создавала общую гармоничную атмосферу», — комментирует автор проекта.
Поэтому в OSH очень много предметов, которые были изготовлены на заказ конкретно для этого ресторана. Ткани и плитка были созданы по индивидуальным эскизам. В интерьер удалось привнести много значимых элементов, которые можно и нужно рассматривать.
Фактурные деревянные панели, которые разделяют ресторан и VIP-зал, были созданы Денисом Миловановым. Дополняют пространство фотографии восточных красавиц. «Трудно было найти изображения по нашей задумке: в то время почти никто не фотографировался с открытым лицом», — делится впечатленями архитектор.
Мозаичное решение на открытой кухне является отсылкой к самаркандским узорам. Орнамент на деревянных панелях был выполнен при помощи крупных гвоздей.
Резные панели барной стойки работа скульптора Бенуа Аверли. Стены бара на первом этаже оформлены крупным орнаментом, который в узбекской культуре играет очень важную роль — символизирует оберег.
«На стене сильно укрупненный национальный геометрический узор, который нанесен на холст белой краской. Обычно он более мелкий, но мы хотели придать этой части интерьера артистичность, чтобы он выглядел как современный арт-обьект», — комментирует Ирина Глик.
В работе над проектом также принимали участие дизайнеры и архитекторы бюро «Геометрия»: Мария Соколова, Анна Дубченко и Ольга Нижник.