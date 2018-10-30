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30 октября 2018

Дерево и зелень: ресторан Viu by Tapiñas под Барселоной

Старинный особняк начала ХХ века в каталонском городке Террасса дизайнер Элиа Фелисес превратила в современное пространство с обилием живой зелени и натурального дерева

Дерево и зелень: ресторан Viu by Tapiñas под Барселоной (фото 0)
Интерьер обеденной зоны ресторана Viu by Tapiñas.

Новый ресторан в каталонском городке Террасса в 35 км от Барселоны носит говорящее название Viu by Tapiñas (Viu в переводе с каталанского означает «живой»). Дизайнеру Элии Фелисес (Elia Felices) действительно удалось «оживить» дом начала XX века, некогда принадлежавший мэру города, и превратить старинный двухэтажный особняк с богатой историей в модное современное простостранство.

Дерево и зелень: ресторан Viu by Tapiñas под Барселоной (фото 2)
Дизайнер Элиа Фелисес.

Свою главную задачу дизайнер видела в том, чтобы избавиться от пафосности, изначально заложенной в интерьерах исторического здания, и создать здесь более домашнюю атмосферу, в которой будет комфортно находиться всем посетителям, независимо от возраста или социального статуса.

Поэтому она выбрала для интерьеров лаконичный стиль, простую мебель, натуральные материалы и живую зелень.

За домашний уют здесь также отвечают удобные диваны с мягкими подушками разных цветов и размеров, а также выполненная на заказ мебель вроде винных шкафов и деревянных книжных стеллажей, украшенных вазами, тарелками и всевозможными декоративными аксессуарами.

Дерево и зелень: ресторан Viu by Tapiñas под Барселоной (фото 4.1)
Натуральное дерево и живая зелень помогают «оживить» пространство.
Дерево и зелень: ресторан Viu by Tapiñas под Барселоной (фото 4.2)
Черные стулья выглядят просто и элегантно.

Ресторан занимает два этажа: на первом помимо собственно обеденной зоны разместились кафе-бар, отдельные кабинеты, детские комнаты. Отсюда же попадаешь на открытые веранды — одна располагается во внутреннем дворике, вторая со стороны главной улицы Террассы. На верхнем этаже находятся VIP-кабинеты и помещения для проведения банкетов и закрытых вечеринок.

Дерево и зелень: ресторан Viu by Tapiñas под Барселоной (фото 6)
Одна из веранд ресторана Viu by Tapiñas.

Для стен ресторана выбрана сдержанная серо-коричневая гамма — это, а также использование во всех помещениях натурального дерева светлого оттенка позволило придать визуальное единство всем зонам и создать цельное, органичное пространство. Главное украшение обеденных зон — фрески от компании Coordonné с изображением пальмовых листьев, рисунок которых перекликается с живыми растениями, а живой зелени в ресторане немало: горшки и кадки расположились не только на полу, но и на полках под самым потолком.

Дерево и зелень: ресторан Viu by Tapiñas под Барселоной (фото 8)
Дерево и зелень: ресторан Viu by Tapiñas под Барселоной (фото 9)
На волнообразной стене рядом у входа в ресторан дизайнер разместила яркое декоративное панно из рельефных элементов, которые дают необычный оптический эффект и под разным углом зрения образуют разные зайтеливые геометрические узоры.
Дерево и зелень: ресторан Viu by Tapiñas под Барселоной (фото 10.1)
На второй этаж ведет старинная деревянная лестница.
Дерево и зелень: ресторан Viu by Tapiñas под Барселоной (фото 10.2)
Ванные комнаты отделаны плиткой с цветочным рисунком.
Дерево и зелень: ресторан Viu by Tapiñas под Барселоной (фото 11)
Веранда ресторана, выходящая на главную улицу Террассы.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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