Дерево и зелень: ресторан Viu by Tapiñas под Барселоной

Новый ресторан в каталонском городке Террасса в 35 км от Барселоны носит говорящее название Viu by Tapiñas (Viu в переводе с каталанского означает «живой»). Дизайнеру Элии Фелисес (Elia Felices) действительно удалось «оживить» дом начала XX века, некогда принадлежавший мэру города, и превратить старинный двухэтажный особняк с богатой историей в модное современное простостранство.

Свою главную задачу дизайнер видела в том, чтобы избавиться от пафосности, изначально заложенной в интерьерах исторического здания, и создать здесь более домашнюю атмосферу, в которой будет комфортно находиться всем посетителям, независимо от возраста или социального статуса.

Поэтому она выбрала для интерьеров лаконичный стиль, простую мебель, натуральные материалы и живую зелень.

За домашний уют здесь также отвечают удобные диваны с мягкими подушками разных цветов и размеров, а также выполненная на заказ мебель вроде винных шкафов и деревянных книжных стеллажей, украшенных вазами, тарелками и всевозможными декоративными аксессуарами.