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5 мая 2018
  • Маслова Дарья

Советская эстетика: отель на Покровке

Студия Ptizzaryba в отеле на Покровке поместила типичные советские предметы мебели и аксессуары в современную динамичную атмосферу

Советская эстетика: бутик-отель на Покровке (фото 0)
Фото: 
Вика Богородская

Московская студия Ptizzaryba переосмыслила пространство старинной мансарды площадью 600 кв. метров в историческом районе столицы. В бутик-отеле «Покровка 6» слились воедино промышленное прошлое России и современная динамичная атмосфера.

Советская эстетика: бутик-отель на Покровке (фото 1)
Фото: 
Вика Богородская

Реорганизованное U-образное пространство включает 30 компактных комнат и небольшие общие зоны отдыха. Главной сложностью проекта стала необычная планировка с акцентированной угловой крышей.

Советская эстетика: бутик-отель на Покровке (фото 2)
Фото: 
Вика Богородская

В «Покровке 6» всецело и бескомпромиссно царствует абсолютный минимализм без излишней экстравагантности. Компактные номера оформлены в яркой современной палитре.

Советская эстетика: бутик-отель на Покровке (фото 3)
Фото: 
Вика Богородская

Доминируют пронзительные оттенки солнечно-желтого, изумрудно-зеленого, небесно-голубого, нежно-розового. Цветовое оформление апеллирует к работам отечественных художников-авангардистов.

Советская эстетика: бутик-отель на Покровке (фото 4.1)
Фото: 
Вика Богородская
Советская эстетика: бутик-отель на Покровке (фото 4.2)
Фото: 
Вика Богородская

Обстановка включает предметы освещения советской эпохи, березовые пни и авторскую мебель из сибирской хвойной фанеры. Дизайн интерьера отдает дань уважения богатой культуре и историческому наследию России. www.ptizzaryba.ru

Советская эстетика: бутик-отель на Покровке (фото 5)
Фото: 
Вика Богородская
Советская эстетика: бутик-отель на Покровке (фото 6.1)
Фото: 
Вика Богородская
Советская эстетика: бутик-отель на Покровке (фото 6.2)
Фото: 
Вика Богородская
Советская эстетика: бутик-отель на Покровке (фото 7)
Фото: 
Вика Богородская
Советская эстетика: бутик-отель на Покровке (фото 8.1)
Фото: 
Вика Богородская
Советская эстетика: бутик-отель на Покровке (фото 8.2)
Фото: 
Вика Богородская
Советская эстетика: бутик-отель на Покровке (фото 9)
Фото: 
Вика Богородская
Советская эстетика: бутик-отель на Покровке (фото 10.1)
Фото: 
ВИКА БОГОРОДСКАЯ
Советская эстетика: бутик-отель на Покровке (фото 10.2)
Фото: 
ВИКА БОГОРОДСКАЯ
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