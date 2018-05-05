Советская эстетика: отель на Покровке

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Студия Ptizzaryba в отеле на Покровке поместила типичные советские предметы мебели и аксессуары в современную динамичную атмосферу
Московская студия Ptizzaryba переосмыслила пространство старинной мансарды площадью 600 кв. метров в историческом районе столицы. В бутик-отеле «Покровка 6» слились воедино промышленное прошлое России и современная динамичная атмосфера.
Реорганизованное U-образное пространство включает 30 компактных комнат и небольшие общие зоны отдыха. Главной сложностью проекта стала необычная планировка с акцентированной угловой крышей.
В «Покровке 6» всецело и бескомпромиссно царствует абсолютный минимализм без излишней экстравагантности. Компактные номера оформлены в яркой современной палитре.
Доминируют пронзительные оттенки солнечно-желтого, изумрудно-зеленого, небесно-голубого, нежно-розового. Цветовое оформление апеллирует к работам отечественных художников-авангардистов.
Обстановка включает предметы освещения советской эпохи, березовые пни и авторскую мебель из сибирской хвойной фанеры. Дизайн интерьера отдает дань уважения богатой культуре и историческому наследию России. www.ptizzaryba.ru