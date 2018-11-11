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11 ноября 2018

Ресторан в духе нью-йоркских бистро в Сиднее

Parlour Grouр открыли ресторан в духе нью-йоркского квартала Митпэкинг в здании старого склада в Росбери

Stanton&Co (фото 0)
Фото: 
Felix Forest

Stanton & Со открылся на территории 11000-метрового фудмаркета Cannery Rosebery в пригороде Сиднея. Ресторан расположен в одном из пространств бывшего провиантского склада, готов вместить 250 посетителей и предлагает побробовать блюда современной австралийской или японской кухни, приготовленные прямо на глазах у посетителей. Над дизайном интерьера работала студия Alexander &CO.

Stanton&Co (фото 2)
Фото: 
FELIX FOREST

В основе проекта лежала задача сохранить историческую атмосферу места и при этом обновить его, превратив в интересный культурный объект. Дизайн не довлеет над архитектурой, но, напротив, выгодно подчеркивает и дополняет существующие архитектурные особенности здания.

Stanton&Co (фото 4)
Фото: 
FELIX FOREST

В отделке использовано дерево телых оттенков, которое смягчает индустриальную стилистику и гармонично оттеняет традиционные для лофтовых пространств кирпичные стены и элементы из металла, которых в интерьере немало (в том числе и массивная вытяжка из цинка над рабочей зоной). Благодаря этому ресторан получил стильный и изысканный облик, сохраняя при этом необходимую функциональность.

Stanton&Co (фото 6)
Фото: 
FELIX FOREST

Дизайнеры старались максимально вписать бар и кухню в архитектуру пространства и при этом сделать так, чтобы запах готовящихся блюд и шум от процесса их приготовления не мешали клиентам. Поэтому бар сделали не похожим на бар, а кухню — не совсем кухней. Массивная деревянная барная стойка обшита дубовыми панелями, за ней стоят шкафы и стеллажи, напоминающие старинные серванты в гостиной. Рабочие поверхности на кухне отделаны цинком, что не только практично и функционально, но и красиво — в духе современных тенденций в дизайне кухонь.

Stanton&Co (фото 8.1)
Фото: 
FELIX FOREST
Stanton&Co (фото 8.2)
Фото: 
FELIX FOREST
Ресторан-конструктор в пригороде Сиднея (фото 10)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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