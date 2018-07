Полное погружение: топ-10 подводных ресторанов

1. РЕСТОРАН SEA, КУРОРТ Anantara Kihavah Villas, МАЛЬДИВЫ



2. ресторан В ОКЕАНАРИУМЕ, санья, китай

3. Ресторан Ithaa, КУРОРТ Conrad Maldives Rangali Island Hotel, Мальдивы

4. Ресторан Under, НОРВЕГИЯ

5. Ресторан Subsix, КУРОРТ Niyama, Мальдивы

6. Ресторан SUBMARINO, ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ

7. Ресторан Ossiano, ДУБАЙ, ОАЭ

Одно из самых романтических мест для ужина в Дубае — ресторан Ossiano в отеле Atlantis the Palm, где гостям предлагается любоваться на обитателей гигантского аквариума Ambassador Lagoon. У каждого столика — специальная стеклянная витрина. Блюда — от прославленного шефа Санти Сантамария. Кстати, коктейльная карта Ossiano тоже на высоте. Бармены экспериментируют с самыми разными ингредиентами, включая в миксы финиковый сок, инжир, базилик, экзотический гибискус и даже лаванду. Среди любопытных услуг — возможность оригинально сделать предложение руки и сердца, а именно нанять водолазов, которые по команде появятся у вашего окна с плакатом Will you marry mе? www.atlantisthepalm.com