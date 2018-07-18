Полное погружение: топ-10 подводных ресторанов



1. РЕСТОРАН SEA, КУРОРТ Anantara Kihavah Villas, МАЛЬДИВЫ

Попробовать высокую кухню в экзотическом окружении — в зале-«аквариуме» с прозрачными стенами с видом на самых разных (хищных и не очень!) обитателей подводного мира, предлагается в известном ресторане Sea на Мальдивах. Дегустационное меню безупречно: запеченный морской лещ, гребешки, нежнейший омар с овощами, японская говядина wagyu... и это далеко не все! Сомелье обязательно предложит вам продегустировать сорта вин из собственного погреба — тоже подводного. Атмосфера камерная — ресторан рассчитан на 30 гостей. Так что бронируйте столик заранее. И конечно, главное развлечение — это подводный «театр», действия разворачиваются прямо у вас перед глазами. Главные роли у черепах, рыб-клоунов, рифовых акул и люминесцентных тропических рыбок. Дегустационное меню из семи блюд — в среднем около $345/чел; из четырех блюд — $295/чел. www.anantara.com



2. ресторан В ОКЕАНАРИУМЕ, санья, китай

Санья — город на юге китайского острова Хайнань, известный своими живописными бухтами, заливами и морскими курортами. Путешествуя в этих местах, обязательно посетите местный океанариум. Это настоящий подводный рай для детей и взрослых. Вы сможете увидеть в естественной среде обитания несколько сотен видов рыб и других подводных жителей. После экскурсии загляните в ресторан. Зал по форме представляет собой прозрачный туннель, где за ужином гостям предлагается любоваться захватывающими зарисовками из жизни морских обитателей.

3. Ресторан Ithaa, КУРОРТ Conrad Maldives Rangali Island Hotel, Мальдивы

Желающих попасть в Ithaa — ресторан на глубине 5 метров возле одного из двух частных островов курорта Conrad Maldives Rangali Island Hotel, становится все больше и больше. Зал рассчитан всего на 14 посадочных мест. Крыша и стены абсолютно прозрачные, благодаря чему угол обзора впечатляет. Название ресторана Ithaa в переводе с мальдивского языка дивехи означает «богиня жемчуга». Автор проекта — М. Джей. Мерфи (M.J. Murphу). Средний счет — от $120 до $250. Conrad Rangali Island 20077

4. Ресторан Under, НОРВЕГИЯ

Новый проект архитектурного бюро Snøhetta — подводный ресторан и одновременно научно-исследовательский центр морской флоры и фауны в Норвегии. План реализации — 2019 год. Здание ресторана на пять метров погружено под воду. Архитекторы подчеркивают, что выбирали материалы с учетом сурового местного климата. Стены планируют сделать бетонными, это позволит предусмотреть риски, связанные с перепадом температур. Через панорамное окно размером 44 кв. м гости смогут рассматривать риф. www.snohetta.com

5. Ресторан Subsix, КУРОРТ Niyama, Мальдивы

Любоваться на подводный мир Индийского океана из ресторана Subsix — любимое развлечение гостей курорта Niyama на Мальдивах. Тема интерьера — подводная флора и фауна. С потолка спускается множество нитей, с нанизанными на них прозрачными морскими раковинами. Такой декор рождает ассоциации с цветущими водорослями. Колючие спинки стульев напоминают панцири морских ежей. Характер освещения меняется в течение дня, чтобы обеспечить посетителям лучший обзор — из окон просматривается коралловый риф. Ресторан построен на глубине шести метров, в 500 метрах от берега. www.niyama.com

6. Ресторан SUBMARINO, ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ

Океанариум L’Oceanogràfic является частью знаменитого комплекса «Город Искусств и Науки», построенного в старом русле реки Турия в Валенсии. Визит в подводное «царство» будет неполным без посещения Submarino. Зал окружен гигантским аквариумом. В меню — свежие морепродукты и традиционные испанские блюда. www.eltenedor.es

7. Ресторан Ossiano, ДУБАЙ, ОАЭ

Одно из самых романтических мест для ужина в Дубае — ресторан Ossiano в отеле Atlantis the Palm, где гостям предлагается любоваться на обитателей гигантского аквариума Ambassador Lagoon. У каждого столика — специальная стеклянная витрина. Блюда — от прославленного шефа Санти Сантамария. Кстати, коктейльная карта Ossiano тоже на высоте. Бармены экспериментируют с самыми разными ингредиентами, включая в миксы финиковый сок, инжир, базилик, экзотический гибискус и даже лаванду. Среди любопытных услуг — возможность оригинально сделать предложение руки и сердца, а именно нанять водолазов, которые по команде появятся у вашего окна с плакатом Will you marry mе? www.atlantisthepalm.com

8. РЕСТОРАН Sharks Underwater Grill, ОРЛАНДО, ФЛОРИДА, США

Идеальный вариант для любителей пощекотать нервы — ужин с акулами в ресторане Sharks Underwater Grill в Орландо. Дегустировать блюда вам придется, периодически замечая в непосредственной близости от вас устрашающие челюсти и плавники. Выдержать такой прессинг под силу только самым храбрым и... голодным! В меню, конечно, морепродукты. 7007 Sea World Dr, Orlando, FL 32821

9. Guinness Deep Sea Bar

Превратить подводную лодку в пивной бар — эту фантастическую идею осуществили, по заказу компании Guinness, архитекторы лондонского бюро Jump Studios. Стенки плавучего бара, укомплектованного напитками, декорированы резиновыми модульными блоками- дисками. Архитекторы выбрали такую форму, так как она напомнила им о пузырьках воздуха в воде. Некоторые ячейки оборудованы светодиодными лампами. Первым посетителям этого подводного бара стала уроженка Бельгии Эвелин Гриделет, победительница конкурса Guinness. Девушку доставили на подлодке на остров Хёгмарше на Стокгольмском архипелаге.

10. ПОДВОДНЫЙ РЕСТОРАН «5.8», МАЛЬДИВЫ