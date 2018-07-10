Легендарный отель Lutetia открылся после реконструкции

Легенда возвращается: гранд-отель Lutetia в парижском квартале Сен-Жермен-де-Пре вновь открылся после четырехлетней реконструкции, которая обошлась в 200 млн евро. Это место действительно легендарное. Отель был открыт в 1920 году и является жемчужиной французского ар-деко. Его стены помнят Пикассо и Хемингуэя, Джеймса Джойса, который написал здесь значительную часть своего «Улисса» и парижскую интеллектуальную элиту 1950-х гг. Во времена Второй Мировой здесь располагался немецкий штаб, а после освобождения Парижа в 1944 году — жертвы нацистских репрессий, ожидавшие воссоединения с семьей.

За свою более чем столетнюю историю отель практически не менялся ни внутри, ни снаружи, и требовал глобальной модернизации. Реновацией занимался французский архитектор и дизайнер Жан-Мишель Вильмотт , который сохранил исторический дух здания и дополнил его современным «функционалом». Снаружи Lutetia практически не изменился: это все то же величественное здание с лепниной и изящными коваными решетками. Исторический декор в стиле ар-деко внутри также не тронули: стены и своды отеля по-прежнему украшают отреставрированные росписи, лепнина и знаменитые витражи работы Фабриса Ибера.

Главные изменения коснулись номеров и сьютов, число которых было сокращено с 233 до 184, но они стали просторнее и комфортнее. Два сьюта теперь имеют собственный выход на террасу, с которой открывается великолепный обзор на окрестности.

На первом этаже обновленного гранд-отеля Lutetia разместились рестораны, бары и лаундж-зоны, а в сентябре здесь вновь открывается знаменитый Lutetia Brasserie, в котором будет «колдовать» обладатель трех мишленовских звезд шеф-повар Жерар Пасседо. Здесь также появился спа и фитнес-центр Akasha Holistic Wellbeing Centre с 17-метровым бассейном, массажем, сауной, парной и спа-услугами.