Yabu Pushelberg: отель в Кувейте

Международный дуэт Джордж Ябу и Гленн Пушельберг оформил отель в Кувейте с логичными ближневосточными мотивами

Международная дизайн-студия Yabu Pushelberg (Джордж Ябу и Гленн Пушельберг) оформила новый отель Four Seasons в Кувейте. Пространство двух небоскребов бурдж Альшая выполнено с ближневосточными мотивами — логичными и естественными. Лобби встречает гостей масштабной пластичной лестницей, словно уходящей в бесконечность.

284 комнаты отеля и общественные зоны пронизаны общим настроением Востока. Повсюду царят латунь и бронза — в элементах мебели, аксессуарах и отделке. Перегородки в ванных комнатах выполнены с использованием традиционных орнаментов, а деревянные арки в ресторанах напоминают о склонившихся пальмах.