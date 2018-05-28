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28 мая 2018

Yabu Pushelberg: отель в Кувейте

Международный дуэт Джордж Ябу и Гленн Пушельберг оформил отель в Кувейте с логичными ближневосточными мотивами

Yabu Pushelberg: отель в Кувейте (фото 0)

Международная дизайн-студия Yabu Pushelberg (Джордж Ябу и Гленн Пушельберг) оформила новый отель Four Seasons в Кувейте. Пространство двух небоскребов бурдж Альшая выполнено с ближневосточными мотивами — логичными и естественными. Лобби встречает гостей масштабной пластичной лестницей, словно уходящей в бесконечность.

Yabu Pushelberg: отель в Кувейте (фото 2)

284 комнаты отеля и общественные зоны пронизаны общим настроением Востока. Повсюду царят латунь и бронза — в элементах мебели, аксессуарах и отделке. Перегородки в ванных комнатах выполнены с использованием традиционных орнаментов, а деревянные арки в ресторанах напоминают о склонившихся пальмах.

Yabu Pushelberg: отель в Кувейте (фото 4)

Здесь открыты для гостей пять ресторанов и лаунж-зон, что делает отель чуть ли не самым интересным местом во всем Кувейте. Не забыли дизайнеры и о восточной культуре релаксации: двухэтажный спа-салон включает и традиционный хаммам.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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