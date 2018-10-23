Суши, саке и японские татуировки: ресторан Sake Dojo в Лос-Анджелесе

Little Tokyo, «Маленький Токио» — крупнейший и самый известный японский квартал не только в Лос-Анджелесе, но и во всей Америке. Здесь сосредоточены многочисленные лавочки, в которых продаются японские товары, суши-бары, азиатские фаст-фуды, рестораны восточной кухни.

Одно из таких заведений — новый ресторан Sake Dojo, который разместился на первом этаже недавно отреставрированного отеля Mikado Hotel в историческом здании 1914 года. Над интерьерами работал творческий тандем в составе архитектурного бюро Wick Architecture & Design и дизайн-студии LAND Design Studio.