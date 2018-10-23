Суши, саке и японские татуировки: ресторан Sake Dojo в Лос-Анджелесе

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Старинное искусство японской татуировки и современная культура постеров в интерьерах нового ресторана японской кухни Sake Dojo в Лос-Анджелесе
Little Tokyo, «Маленький Токио» — крупнейший и самый известный японский квартал не только в Лос-Анджелесе, но и во всей Америке. Здесь сосредоточены многочисленные лавочки, в которых продаются японские товары, суши-бары, азиатские фаст-фуды, рестораны восточной кухни.
Одно из таких заведений — новый ресторан Sake Dojo, который разместился на первом этаже недавно отреставрированного отеля Mikado Hotel в историческом здании 1914 года. Над интерьерами работал творческий тандем в составе архитектурного бюро Wick Architecture & Design и дизайн-студии LAND Design Studio.
В этом проекте дизайнеры старались передать атмосферу Токио — города, где традиции тесно переплетены с современной культурой и высокими технологиями. В интерьерах можно встретить традиционные деревянные раздвижные двери и перегородки, декоративные элементы, напоминающие японскую ширму, а в качестве основного дизайн-мотива использованы традиционные японские татуировки. Мебель в залах также соответствует традициям и привычкам японцев: простая, из натурального дерева —минимум декора, максимум функциональности.
«Нам хотелось, чтобы пространство получилось эффектным и „свежим“ и чтобы оно отражало нашу любовь к японскому искусству и культуре», — говорит про этот проект Дэвид Уик из бюро Wick Architecture & Design. — «Здесь мы хотели отдать дань удивительному японскому искусству татуировки. Изменив масштабы рисунков и сделав их размером со стену, мы как бы изъяли тату из разряда личного художественного высказывания и перенесли его в область группового чувственного опыта».
Для создания «татуировок», украшающих стены ресторана, дизайнеры пригласили настоящих тату-мастеров: художников Horifuji и Майкл Хилл из студии A ō SA. Для главного зала они создали масштабное панно с изображением волн, морской пены и рыб. Соседние стены украшают постеры культовых западных фильмов на японском языке («На игле», «Водная жизнь», «Плохой, хороший, злой»), винтажные фотоаппараты, бутылки саке, японские кулинарные книги — словном, типичные артефакты современной токийской культуры, которая представляет собой микс Востока и Запада, прошлого, настоящего и будущего.
Elle Decoration
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