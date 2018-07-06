Яркий бутик-отель в центре Парижа

Новый дизайнерский бутик-отель Hôtel Parister расположился в X округе — недалеко от оперного театра и базилики Сакре-Кер. В этом районе кипит творческая жизнь — сказывается близость Монмартра. Здесь много молодежи, студентов, уличных художников и музыкантов. Небольшой и уютный Hôtel Parister с его современными интерьерами и дизайнерской мебелью идеально вписывается в живую атмосферу квартала и придает модный блеск старинному шарму Парижу.

Проект принадлежит Алдрику Бекманну (Aldric Beckmann) из архитектурной студии Beckmann N’Thepe Architects. На первом этаже расположились лаундж-зоны с удобными креслами, диванами и книжными стеллажами, где можно посидеть с журналом или побродить по интернету, воспользовавшись бесплатным wi-fi. В интерьерах много дерева, бархата и латуни. Всего в отеле 45 номеров, сьютов и дуплексов — довольно просторных, что для Парижа большая редкость. Три дуплекса оборудованы хаммамом, сауной или выходом на просторную террасу. www.paristerhotel.com