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6 июля 2018

Яркий бутик-отель в центре Парижа

Яркие интерьеры и современный дизайн — визитная-карточка нового бутик-отеля Hôtel Parister в центре Парижа

Новый бутик-отель в центре Парижа (фото 0)

Новый дизайнерский бутик-отель Hôtel Parister расположился в X округе — недалеко от оперного театра и базилики Сакре-Кер. В этом районе кипит творческая жизнь — сказывается близость Монмартра. Здесь много молодежи, студентов, уличных художников и музыкантов. Небольшой и уютный Hôtel Parister с его современными интерьерами и дизайнерской мебелью идеально вписывается в живую атмосферу квартала и придает модный блеск старинному шарму Парижу.

Новый бутик-отель в центре Парижа (фото 2)

Проект принадлежит Алдрику Бекманну (Aldric Beckmann) из архитектурной студии Beckmann N’Thepe Architects. На первом этаже расположились лаундж-зоны с удобными креслами,  диванами и книжными стеллажами, где можно посидеть с журналом или побродить по интернету, воспользовавшись бесплатным wi-fi. В интерьерах много дерева, бархата и латуни. Всего в отеле 45 номеров, сьютов и дуплексов — довольно просторных, что для Парижа большая редкость. Три дуплекса оборудованы хаммамом, сауной или выходом на просторную террасу. www.paristerhotel.com

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Факс:
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