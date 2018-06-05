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5 июня 2018

Яркое кафе с промышленным прошлым

Основой дизайна кафе The Commons в Маастрихте студия Modijefsky выбрала промышленное прошлое здания по проекту Густава Эйфеля

Studio Modijefsky (фото 0)

Заведение The Commons в здании 1912 года по проекту Гюстава Эйфеля (Gustave Eiffel) оформила студия из Амстердама Modijefsky. «Само помещение было большим открытым, со стеклянным фасадом с трех сторон. Пространство должна была сформировать мебель, а потому мы создали на заказ множество ярких предметов», — рассказывают дизайнеры студии.  

Studio Modijefsky (фото 1)

Ресторан расположился на трех уровнях бывшей керамической фабрики. Дизайн отдает дань уважения промышленному прошлому здания. Наряду с огромными металлическими люстрами в индустриальной эстетике, авторы проекта разместили в заведении яркую мебель. Предметы ссылаются на процесс производства керамики: от сырой белой и голубой глины — до обожженной оранжевого цвета и красных оттенков гончарного круга.  

Studio Modijefsky (фото 2)

Новое кафе The Commons в Маастрихте стало дополнением сети отелей The Student Hotel: гостиниц с яркой концепцией для студентов и бюджетных поутешественников по всей Европе. Например, мы уже писали ранее о The Student Hotel в Барселоне по дизайну студии Masquespaciо. 

Studio Modijefsky (фото 3)
Studio Modijefsky (фото 4)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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