Яркое кафе с промышленным прошлым

Заведение The Commons в здании 1912 года по проекту Гюстава Эйфеля (Gustave Eiffel) оформила студия из Амстердама Modijefsky. «Само помещение было большим открытым, со стеклянным фасадом с трех сторон. Пространство должна была сформировать мебель, а потому мы создали на заказ множество ярких предметов», — рассказывают дизайнеры студии.

Ресторан расположился на трех уровнях бывшей керамической фабрики. Дизайн отдает дань уважения промышленному прошлому здания. Наряду с огромными металлическими люстрами в индустриальной эстетике, авторы проекта разместили в заведении яркую мебель. Предметы ссылаются на процесс производства керамики: от сырой белой и голубой глины — до обожженной оранжевого цвета и красных оттенков гончарного круга.