Яркое кафе с промышленным прошлым

Заведение The Commons в здании 1912 года по проекту Гюстава Эйфеля (Gustave Eiffel) оформила студия из Амстердама Modijefsky . «Само помещение было большим открытым, со стеклянным фасадом с трех сторон. Пространство должна была сформировать мебель, а потому мы создали на заказ множество ярких предметов», — рассказывают дизайнеры студии.

Новое кафе The Commons в Маастрихте стало дополнением сети отелей The Student Hotel: гостиниц с яркой концепцией для студентов и бюджетных поутешественников по всей Европе. Например, мы уже писали ранее о The Student Hotel в Барселоне по дизайну студии Masquespaciо.