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26 апреля 2018
  • Григорусь Анастасия

Деревянные дома: 10 вдохновляющих проектов

Подборка деревянных домов от известных архитекторов и дизайнеров

Бельгийский архитектор-минималист переделал старинную ферму во Фландрии в жилой дом. Сохранив характерную для этих мест архитектуру здания, он оформил интерьеры в радикальном современном духе.

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Деревянные дома (фото 3)

Черный деревянный дом в восьми километрах от Москвы — результат вдумчивой, неспешной работы бюро Blockstudio Натальи и Ивана Трофимовых для счастливой семьи с двумя детьми.

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Деревянные дома (фото 1)

Архитектурная мастерская Тотана Кузембаева спроектировала экологичный дом для подмосковного комплекса Berta Spa Village.

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Деревянные дома (фото 9.1)
Деревянные дома (фото 9.2)

Итальянцы славятся общительностью, но хозяин этого шале Фабрицио Чезана — исключение из общего правила. По натуре он — отшельник. Поэтому для своего личного «дома отдыха» выбрал место, куда в буквальном смысле не ступала нога человека, — на границе французских и итальянских Альп, на высоте 2350 метров над уровнем моря.

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Деревянные дома (фото 11.1)
Деревянные дома (фото 11.2)

Французский дизайнер построил летний дом в самой живописной бухте Карибского моря. Его дом стоит на заповедной территории по соседству с охраняемой акваторией бухты Мариго.

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Деревянные дома (фото 13.1)
Деревянные дома (фото 13.2)

Декоратор Ирина Граве оформила современный деревянный дом площадью 450 квадратных метров в Подмосковье. Дом площадью 450 квадратных метров находится на Дмитровском шоссе, рядом с водохранилищем.

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Деревянные дома (фото 17)

Американскому дизайнеру Джеффри Билхьюберу выпала сложная задача — тактично обновить фамильный особняк, в котором живет уже третье поколение одной семьи.

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Деревянные дома (фото 1)

В противовес своим современным проектам из стекла и бетона архитектор Борис Уборевич-Боровский выбрал для летнего отдыха старую дачу на Икшинском водохранилище.

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Деревянные дома (фото 7.1)
Деревянные дома (фото 7.2)

Глядя на интерьер загородного дома Баффи Бирриттеллы, сразу понимаешь, что она — правая рука Ральфа Лорена. Интерьер ее дома — полная противоположность предыдущему. Бело-голубая палитра, льняные чехлы на стульях и плетеная мебель — именно таким представляется дом на берегу моря.

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Деревянные дома (фото 15.1)
Деревянные дома (фото 15.2)

Дизайнер Вероника Судникова воплотила в жизнь мечту заказчиков об уютной деревянной даче. Дом площадью 218 квадратных метров расположен в Подмосковье по Дмитровскому направлению. Владельцы — семья с трехлетней дочкой, обратились к дизайнеру Веронике Судниковой еще на стадии покупки дома.

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Деревянные дома (фото 19)
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