Деревянные дома: 10 вдохновляющих проектов

Бельгийский архитектор-минималист переделал старинную ферму во Фландрии в жилой дом. Сохранив характерную для этих мест архитектуру здания, он оформил интерьеры в радикальном современном духе. Подробнее

Черный деревянный дом в восьми километрах от Москвы — результат вдумчивой, неспешной работы бюро Blockstudio Натальи и Ивана Трофимовых для счастливой семьи с двумя детьми. Подробнее

Архитектурная мастерская Тотана Кузембаева спроектировала экологичный дом для подмосковного комплекса Berta Spa Village. Подробнее

Итальянцы славятся общительностью, но хозяин этого шале Фабрицио Чезана — исключение из общего правила. По натуре он — отшельник. Поэтому для своего личного «дома отдыха» выбрал место, куда в буквальном смысле не ступала нога человека, — на границе французских и итальянских Альп, на высоте 2350 метров над уровнем моря. Подробнее

Французский дизайнер построил летний дом в самой живописной бухте Карибского моря. Его дом стоит на заповедной территории по соседству с охраняемой акваторией бухты Мариго. Подробнее

Декоратор Ирина Граве оформила современный деревянный дом площадью 450 квадратных метров в Подмосковье. Дом площадью 450 квадратных метров находится на Дмитровском шоссе, рядом с водохранилищем. Подробнее

Американскому дизайнеру Джеффри Билхьюберу выпала сложная задача — тактично обновить фамильный особняк, в котором живет уже третье поколение одной семьи. Подробнее

В противовес своим современным проектам из стекла и бетона архитектор Борис Уборевич-Боровский выбрал для летнего отдыха старую дачу на Икшинском водохранилище. Подробнее

Глядя на интерьер загородного дома Баффи Бирриттеллы, сразу понимаешь, что она — правая рука Ральфа Лорена. Интерьер ее дома — полная противоположность предыдущему. Бело-голубая палитра, льняные чехлы на стульях и плетеная мебель — именно таким представляется дом на берегу моря. Подробнее