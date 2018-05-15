Дом 250 м²: проект бюро Art Group

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Архитектор Дарья Василькова оформила подмосковный дом, в котором царит атмосфера Южной Италии и Бали, откуда была привезена плитка и этнические аксессуары
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: дом
Место: коттеджный поселок Гринфилд
Метраж: 250 м²
Стиль: эклектика
Основная идея проекта: дом для нескольких поколений семьи, где у каждого есть максимум личного пространства
Цветовая гамма: светлый фон, нейтральная мебель, яркая живопись и этнические акценты
Автор проекта: Дарья Василькова, основатель архитектурного бюро Art Group, www.artgroup-msk.ru
«Мы любим смелые интерьеры, без клише и стереотипов, — говорит архитектор Дарья Василькова. — Но так как владельцы этого дома — взрослая пара с детьми и внуками, то для начала решили предложить им более спокойный вариант». На что заказчики сказали примерно следующее: «Ребята, перестаньте смотреть на нас через призму возраста и социального положения, творите. Сделайте брутально и ярко, вы же умеете».
Пожелания заказчиков касались исключительно функционального наполнения дома, всю творческую часть они доверили архитектурному бюро Art Group.
«В этом проекте получился эффектный тандем архитектуры и декора, — продолжает Дарья Василькова. — Весь архитектурный „каркас“ по-европейски простой: спокойная, удобная и функциональная мебель с качественной фурнитурой, качественные материалы в отделке, а декоративная часть пространства яркая. Это картины с блошиных рынков во Франции и Индонезии, картины русских художников, африканские ткани и узбекские икаты».
В проекте много сложных авторских элементов. Например, в спальне хозяев сделана столярная конструкция со встроенной подсветкой.
Кухня полностью облицована листами меди.
«Базовая палитра интерьера — светлая, стены частично выкрашены в белый, мебель и пол нейтральные, — говорит Дарья. — Но при взгляде на пространство эта „белизна“ дополняется яркой мебелью, этническими тканями, эффектной живописью и аксессуарами. И в итоге получается довольно смелый эклектичный интерьер, соединивший в себе Европу и Азию».
«Мы не хотели загонять себя в стилистические рамки, поскольку в наше время понятие стиля довольно условно. Этот подмосковный проект ассоциируется с югом Италии, откуда мы везли плитку для проекта, и Бали. С острова я привезла этнические аксессуары, живопись и несколько предметов мебели».
«Особая история с антикварной тумбой, купленной на блошином рынке в Лилле. Мне пришлось тащить ее буквально на себе. В день покупки рынок внезапно оцепили, и туда не могла проехать ни одна машина, но удалось выкрутиться и, вот, тумба заняла свое место в интерьере».
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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