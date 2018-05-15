Дом 250 м²: проект бюро Art Group

Архитектор Дарья Василькова оформила подмосковный дом, в котором царит атмосфера Южной Италии и Бали, откуда была привезена плитка и этнические аксессуары

Гостиная. Подвесные шкафы возле камина, как и все столярные изделия в доме, сделаны на заказ по эскизам мастерской Art Group. Диван и пуф-столик Sancal. Ковер Dovlet House, плетеные корзины и блюда — Afro Home, текстиль Happy Collections, работы из галереи Art Brut. Moscow Фото: Сергей Красюк Стиль: Дарья Соболева

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: дом Место: коттеджный поселок Гринфилд Метраж: 250 м² Стиль: эклектика Основная идея проекта: дом для нескольких поколений семьи, где у каждого есть максимум личного пространства Цветовая гамма: светлый фон, нейтральная мебель, яркая живопись и этнические акценты Автор проекта: Дарья Василькова, основатель архитектурного бюро Art Group, www.artgroup-msk.ru

Кухня Aster Cucine, фасады шкафов облицованы листами меди. Кухонный смеситель Grohe Essence & Concetto Professional Limited Edition. Диван и кресло Sancal. Аксессуары Moon Stores, ковер Dovlet House, подушки Happy Collections. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК Стиль: ДАРЬЯ СОБОЛЕВА

«Мы любим смелые интерьеры, без клише и стереотипов, — говорит архитектор Дарья Василькова. — Но так как владельцы этого дома — взрослая пара с детьми и внуками, то для начала решили предложить им более спокойный вариант». На что заказчики сказали примерно следующее: «Ребята, перестаньте смотреть на нас через призму возраста и социального положения, творите. Сделайте брутально и ярко, вы же умеете».

Фрагмент спальни хозяев. Зеркальная консоль, Cattelan Italia. Пуф, Pols Potten. Картина, ArtBrut Moscow. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК Стиль: ДАРЬЯ СОБОЛЕВА

Пожелания заказчиков касались исключительно функционального наполнения дома, всю творческую часть они доверили архитектурному бюро Art Group.

Ванная комната хозяев. Шкафы и столярные конструкции — мастерская Art Group. Картина из галереи Art Brut Moscow. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК Стиль: ДАРЬЯ СОБОЛЕВА

«В этом проекте получился эффектный тандем архитектуры и декора, — продолжает Дарья Василькова. — Весь архитектурный „каркас“ по-европейски простой: спокойная, удобная и функциональная мебель с качественной фурнитурой, качественные материалы в отделке, а декоративная часть пространства яркая. Это картины с блошиных рынков во Франции и Индонезии, картины русских художников, африканские ткани и узбекские икаты».

Отдельная ванная комната есть при каждой спальне. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК Стиль: ДАРЬЯ СОБОЛЕВА

В проекте много сложных авторских элементов. Например, в спальне хозяев сделана столярная конструкция со встроенной подсветкой.

Спальня хозяев. Столярная конструкция со встроенной подсветкой сделана на заказ по эскизам мастерской Art Group. Покрывало Afro Home, подукшки Marilux Studio, декор Moon Stores. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК Стиль: ДАРЬЯ СОБОЛЕВА Текстиль Marilux studio и Happy Collections. Прикроватная тумба Voltan. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК Стиль: ДАРЬЯ СОБОЛЕВА

Кухня полностью облицована листами меди.

Табуреты, Versmissen. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК Стиль: ДАРЬЯ СОБОЛЕВА

«Базовая палитра интерьера — светлая, стены частично выкрашены в белый, мебель и пол нейтральные, — говорит Дарья. — Но при взгляде на пространство эта „белизна“ дополняется яркой мебелью, этническими тканями, эффектной живописью и аксессуарами. И в итоге получается довольно смелый эклектичный интерьер, соединивший в себе Европу и Азию».

Террасу присоединили к гостиной, чтобы создать просторное общественное пространство для большой семьи. Диван, кресло и пуф-столик Sancal. Текстиль Marilux studio и Happy Collections. Ковер Dovlet House, желтый столик DK Objects, живопись из галереи Art Brut Moscow, аксессуары Moon Stores. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК Стиль: ДАРЬЯ СОБОЛЕВА

Гостевая спальня. Кровать Devina Nais. Ковер Dovlet House, декор и светильник мраморный диск — Moon Stores, живопись из галереи Art Brit Moscow, покрывало Afro Home, подушки Marilux Studio. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК Стиль: ДАРЬЯ СОБОЛЕВА

Столовая. Стол с цветным основанием и консоль у стены Dialma Brown. Серо-голубые стулья Versmissen. Картина из галереи Art Brut Moscow, красный стул Moon Stores. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК Стиль: ДАРЬЯ СОБОЛЕВА

«Мы не хотели загонять себя в стилистические рамки, поскольку в наше время понятие стиля довольно условно. Этот подмосковный проект ассоциируется с югом Италии, откуда мы везли плитку для проекта, и Бали. С острова я привезла этнические аксессуары, живопись и несколько предметов мебели».

Стол и консоль Dialma Brown. Картина из галереи Art Brut Moscow, скульптура рыбы — Moon Stores. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК Стиль: ДАРЬЯ СОБОЛЕВА Стеллаж Dialma Brown. Кресло Sancal. Ковер Dovlet House, декоративные клетки и аксессуары — Moon Stores, журнальный стол DK Objects, картина из Art Brut Moscow, подушка Marilyn Studio. Фото: СЕРГЕЙ КРАСЮК Стиль: ДАРЬЯ СОБОЛЕВА

«Особая история с антикварной тумбой, купленной на блошином рынке в Лилле. Мне пришлось тащить ее буквально на себе. В день покупки рынок внезапно оцепили, и туда не могла проехать ни одна машина, но удалось выкрутиться и, вот, тумба заняла свое место в интерьере».