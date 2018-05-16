Современный дом в деревне 380 м²: проект Наталии Васильевой

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: загородный дом Метраж: 380 м² Место: Тверская область, Калининский район, пос. Тургиново Стиль: классический с элементами кантри Основная идея проекта: создать уютное «гнездо», где можно провести выходные с семьей Цветовая гамма: светлая, сдержанная Автор проекта: дизайнер Наталия Васильева, т. +7 903 589-56-23, nataly81081@yandex.ru, www.style-art.ru, Instagram: @natalia_vasilieva_design

Гостиная. Диван, Dialma Brown. Кресла, журнальный столик, Faber. Торшер, Tosconova. Настольный светильник, подушки и аксессуары, Dantone Home. Ковер, Tisca Фото: Евгений Кулибаба Стиль: Людмила Кришталева

Хозяева — молодая пара, мечтали о большом традиционном загородном доме в классическом стиле, но при этом им хотелось, чтобы в интерьере был намек на кантри. Они пришли ко мне на том этапе, когда уже приняли решение, как будет выглядеть сам дом. Планировка их полностью устраивала, моей задачей было обустроить, грамотно спланировать пространство и добавить уют. И создать некую импровизацию с элементами классики и кантри! Работа над проектом и собственно реализация заняли около четырех лет.

Гостиная. Камин, «УСР Строй». Кресло, Tonin Casa. Шкура, Tisca Фото: ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА Стиль: Людмила Кришталева

В гостиной главное место занимает камин, он у нас особенный. Его эффектно обрамляет величественный мраморный портал. Очаг, как мне кажется, центр всего дома, место встречи семьи. Кухню, выполненную в стиле кантри, я объединила со столовой.

Гостиная. Камин, «УСР Строй». Кресло, журнальный столик, Faber. Подушка и аксессуары, Dantone Home Фото: ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА Стиль: Людмила Кришталева

В доме несколько спален и каждая интересна по своему. В хозяйской спальне цветовая гамма сдержанная, акцент сделан на необычном изголовье. Соломка в декоре настольных ламп напоминает нам, что это загородный дом, что за окном — природа. Связывает композицию воедино достаточно смелый орнамент на декоративных подушках. Гостевая спальня решена в классическом ключе, по своей палитре эта комната тоже решена в нейтральных, природных тонах, без ярких всплесков цвета. Здесь идет некое сопоставление брутальности и изящности: достаточно массивный шкаф и кожаный сундук прекрасно «подружились» с утонченными резными настольными лампами и кованным изголовьем кровати.

Гостевая спальня. Кровать, Cantori. Лампы, Roberto Giovannini. Сундук, Maggi Massimo. Покрывало и плед, Blanc de Vosges. Подушки, Blanc de Vosges, Dantone Home Фото: ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА Стиль: Людмила Кришталева

Гостевая спальня. Кресло-кровать, Morelato. Шкаф, картины, Dialma Braun. Плед, Blanc de Vosges Фото: ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА Стиль: Людмила Кришталева

Спальня хозяев. Кровать, Ego. Прикроватные столики, Tonin Casa. Лампы, Baga. Зеркало, коврики, Dialma Braun. Плед, Blanc de Vosges. Подушки, Dantone Home Фото: ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА Стиль: Людмила Кришталева

Гостевая спальня. Кровать, сундук, Tiferno Mobili. Тумбочки, лампы, Maggi Massimo. Ширма, Bizzotto. Гобелен Jules Pansu, «Дом Гобеленов» Фото: ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА Стиль: Людмила Кришталева

В еще одной гостевой спальне мы постарались сделать нарочито богатое убранство. Тут есть и расписная мебель, и гобелены, и очень необычная резная ширма. В этой комнате каждый предмет интересен и оригинален по-своему. Любопытно, что эту спальню мы придумывали для конкретной семьи. Мои заказчики решили немного подшутить и сделать сюрприз своим друзьям, которые часто приезжают в гости — оформить для них спальню как нельзя более торжественно! Но в итоге эксперимент всем понравился: и хозяевам, и гостям. По моим ощущениям, в этой спальне очень тепло и как-то особенно уютно.

Гостевая спальня. Бюро, Selva. Стул, Faber Фото: ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА Стиль: Людмила Кришталева

Детская. Кровать, сундук, Caroti. Светильники, Favel. Вязаный плед, Blanc de Vosges. Подушки, Dantone Home Фото: ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА Стиль: Людмила Кришталева Детская. Шкаф со встроенным письменным столом, Caroti. Светильник, Favel Фото: ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА Стиль: Людмила Кришталева

Для детской я выбрала морскую тематику. Иллюминаторы, канаты, штурвал, корабли — все присутствует в обстановке этой комнаты. Цветовая гамма, конечно, характерная, сине-белая. Даже сундук с сокровищами имеется!

Столовая. Аксессуары и предметы сервировки, Zara Home, а также предметы из семейной коллекции хозяев Фото: ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА Стиль: Людмила Кришталева

Кухня, Scavolini. Фартук выложен плиткой, Adex. Аксессуары и предметы сервировки, Zara Home, а также предметы из семейной коллекции хозяев. Льняная скатерть, Leitner Фото: ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА Стиль: Людмила Кришталева

Когда работаешь над интерьером, наверное, любая мелочь важна. Стараешься продумать каждую деталь. И когда все удается, испытываешь невероятную радость и даже гордость. Так было и с этим проектом.

Кабинет. Шкаф, Bizzotto. Стол и кресло (слева), Faber. Кресло (справа), Tonin Casa. Потолочный светильник, Maggi Massimo Фото: ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА Стиль: Людмила Кришталева Прихожая. Кресла, Maggi Massimo. Светильники, Baga Фото: ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА Стиль: Людмила Кришталева

Гостевой санузел. Подстолье под раковину, Evrodesing. Плитка, Ceramicas Aparici Фото: ЕВГЕНИЙ КУЛИБАБА Стиль: Людмила Кришталева

О декораторе: Наталия Васильева, дизайнер интерьера. Окончила МХУПИ им. Калина по специальности художественная роспись. В области дизайна интерьера работает с 2006 года. «В работе я стараюсь в первую очередь прислушиваться к мнению и пожеланию заказчиков, чтобы собрать все их пожелания в единую цельную концепцию», — говорит дизайнер.