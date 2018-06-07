Дом по проекту Пьеро Лиссони в Тель-Авиве

Фото: Amir Geron

Этот частный дом в Тель-Авиве — один из последних реализованных проектов миланского архитектора Пьеро Лиссони, разработанный совместно c израильской фирмой Tehila Shelef Architects. «Я доволен результатом, — говорит архитектор. — Я верю, что и в 2018 году можно создавать современную архитектуру не усложненную, в том числе эстетически, а простую и понятную».

Фото: Amir Geron

По задумке архитектора, интерьеры максимально открыты саду. Часть стен — из стекла. Пройти в комнаты можно из коридора, отгороженного от улицы реечной конструкцией. «Деревянные реечные „панели“ спасают от жаркого солнца — в Тель-Авиве это актуально, — рассказывает Лиссони. — Когда перегородки закрыты, возникает эффект, который я называю paso doble, появляется игра светотени, задающая особый ритм всей композиции».

Фото: Amir Geron

Фасад дома со стороны главного входа очень строгий. «В этом плане я вдохновлялся миланской архитектурой, где за сдержанным фасадом во дворе нередко можно обнаружить нечто удивительное: сад, фрески, колоннады», — говорит он.

Фото: Amir Geron

За оформление интерьеров также отвечала студия Пьеро Лиссони. «Когда я строю здание, то проектирую в нем абсолютно все: фасад, внутреннюю структуру, „скелет“, обязательно продумываю техническое оснащение и детали интерьера, — говорит Лиссони. — Архитектор создает дом как единый организм, нельзя проигнорировать в нем, например, вены или нервные окончания. Тогда он просто не сможет жить».

Фото: Amir Geron

Мебель для этого дома — по эскизам Лиссони. Современный дизайн «разбавили» китайским и японским антиквариатом.