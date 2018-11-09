Дом из бетона и стали на побережье Австралии

Фото: Prue Roscoe

Тамарама — восточная окраина Сиднея, рай для туристов и серферов. Это место славится не только своими многокилометровыми песчаными пляжами, но и живописными холмами с домами, «карабкающимися» вверх по крутым склонам. Один из таких домов — Tama’s Tee House площадью около 300 м², возведенный на месте бывшего пляжного домика 1970-х — 1980-х гг. От прежнего здания сохранился фундамент и часть постройки, которую архитекторы студии Luigi Rosselli Architects полностью переделали и превратили в современное, светлое и функциональное пространство для большой семьи.

«Самым сложным в этом проекте было работать с уже существующим зданием. Сейчас дом выглядит как совершенно новый, но при этом мы наполовину сохранили оригинальную постройку, включая гараж, несущую стену и часть внутренних перегородок», — рассказывает основатель студии Луиджи Росселли (Luigi Rosselli).

Фото: PRUE ROSCOE

Своим названием Tama’s Tee House обязан необычной Т-образной конструкции из бетона, которую добавили, чтобы удерживать вес новых частей дома, появившихся в процессе реконструкции и возведенных над гаражом. Учитывая сложные климатические условия, такие как влажность, соль, ветер, ускоряющие процесс разрушения зданий, в строительстве использовались максимально стойкие к погодным воздействиям материалы: бетон и нержавеющая сталь.

Фото: PRUE ROSCOE

Бетону — главному материалу всей конструкции — архитекторы решили придать вид уже видавшего виды материала, выветренного морскими бризами: для этого они подмешивали в раствор цемент разных оттенков.

Фото: PRUE ROSCOE Фото: PRUE ROSCOE

Внутри дом был полностью перестроен. Для потолка была использована калиброванная фанера. В гостиной, столовой и на кухне, напротив, архитекторы оставили открытые деревянные перекрытия, покрасив доски в белый цвет, — как напоминание о традиционных серферских домиках. «Нам хотелось сохранить идею традиционного пляжного домика, но в модном и современном исполнении», — говорит основатель студии Луиджи Росселли (Luigi Rosselli).

Фото: PRUE ROSCOE Фото: PRUE ROSCOE

Фото: PRUE ROSCOE

Благодаря окнам от пола до потолка дом всегда наполнен естественным светом, что делает внутренне пространство визуально светлее и просторнее. С третьего этажа открывается захватывающий вид на океан — здесь решили разместить гостиную, столовую и лаунж-зону. На четвертом этаже находится спальня хозяев, а гостевые спальни и игровая комната на втором (оттуда же есть выход в небольшой сад с бассейном).

Фото: PRUE ROSCOE

Белоснежные стены гармонично дополняют деревянные полы теплого светлого оттенка, а жалюзи на окнах дают возможность устроить обед под аккомпанемент морского бриза, не опасаясь любопытных взглядов с улицы.

В доме также оборудована крытая терраса, где семья может наслаждаться видом на океан и потрясающшими австралийскими закатами.

Фото: PRUE ROSCOE Фото: PRUE ROSCOE