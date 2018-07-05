Дом у озера: в гостях у Катерины Фабрицио

Катерина Фабрицио, глава семейной компании Dedar, преобразила белый дом 1950-х годов в стиле рационализма с помощью ярких обоев, тканей и арт-объектов со всего мира

Гостевая спальня. На выкрашенной в темный цвет стене собраны рисунки, фотографии и множество подписных работ, среди которых — творения Лучо Фонтаны, Энрико Кастеллани и Роберта Раушенберга. Стул, дизайн Шарлотты Перриан. Подвесной светильник Тобиа Скарпы, 1962 год. Фото: Андреа Феррари (andrea ferrari)

Абсолютно белый дом пятидесятых годов постройки заставил Катерину Фабрицио вернуться в места своего детства — на озеро Комо. «Это была любовь с первого взгляда, — вспоминает хозяйка. — После долгих лет в Милане я и представить себе не могла, что снова смогу жить на озере.

Зимний сад занимает комнату под самой крышей. Обои Jardin d’Osier, Dedar для Hermès. Винтажные кресла из ротанга, дизайн Джо Коломбо, 1960 год. Диван с обивкой из белого льна сделан на заказ, подушки из шелкового бархата от Dedar. Фото: АНДРЕА ФЕРРАРИ (ANDREA FERRARI)

Но этот дом, угнездившийся на холме Брунате, запал мне в душу. Мерно раскачивающиеся на фоне белоснежного фасада пальмы навеяли мечты о новом образе жизни, где я свободно отпускаю детей гулять, как это бывает только в маленьких городах, а каждый день наполнен ощущением покоя и воли».

«Здесь я спокойно отпускаю детей гулять, что возможно только в маленьких городах»

В гостиной: мебель модернариата, произведения искусства и предметы, привезенные из путешествий. Диван, например, куплен в Калифорнии и обит мохеровым бархатом Alexander от Dedar. Столики, дизайн Джо Понти. На стене — картина Родольфо Арико. Шведские светильники 1960-х годов. Индийские хлопковые ковры дури, начало XX века. Фото: АНДРЕА ФЕРРАРИ (ANDREA FERRARI)

Вместе со своим братом Раффаэле Катерина Фабрицио управляет компанией Dedar, которую их родители основали в 1976 году. «Именно Раффаэле взял на себя роль архитектора и придал осязаемую форму моей мечте об открытом светлом пространстве, — рассказывает Катерина.

Дом Катерины Фабрицио выходит одной стороной на озеро Комо, другой — на холм Брунате. Фото: АНДРЕА ФЕРРАРИ (ANDREA FERRARI)

Он провел радикальную перестройку дома, удалив внутренние перегородки и объединив в общее пространство квартиры, на которые было разделено здание. Мы переделали башенку, изначально отведенную под лестничные марши, в серию маленьких помещений на трех этажах».

Фото: АНДРЕА ФЕРРАРИ (ANDREA FERRARI)

«Мой дом — Как огромная палатка кочевников. Он залит светом с озера и хранит память о путешествиях»

Архитектурное сооружение пятидесятых годов было искусно перестроено, но сохранило присущий ему рационалистский стиль. Лестница теперь проходит сквозь главную часть помещения, уходя под самую крышу, где устроен совершенно неожиданный зимний сад. На контрасте с белоснежными комнатами он представляет собой иную вселенную: тон задают обои с паттерном роскошных джунглей и выходящая из комнаты большая терраса с видом на озеро.

Обеденная зона гостиной. Мебель и светильник из Швеции, 1960-е годы. На дальней стене — картина Родольфо Арико и шелкография Сая Твомбли. Фото: АНДРЕА ФЕРРАРИ (ANDREA FERRARI)

Здание 1950-х годов было полностью перестроено, но сохранило присущий ему дух рационализма.

За помощью в оформлении интерьеров хозяйка обратилась к своему другу, архитектору Витторио Локателли (Vittorio Locatelli), который вместе с Карло Нинки основал лондонскую студию Oneroom, связанную с дизайном интерьеров, искусством, модой и фотографией. Доверившись экспертному глазу Витторио, охотнику за необычными вещами, Катерина предмет за предметом подбирала обстановку комнат.

Фрагмент гостиной. Стол из дерева и бронзы, дизайн Анджело Манджаротти. Фото: АНДРЕА ФЕРРАРИ (ANDREA FERRARI)

«Мне было важно не просто принести в новый дом все собранное за годы путешествий по свету, — говорит Катерина. — Но еще я старалась сохранить его итальянскую идентичность».

В ванной комнате: итальянская картина 1930-х годов, раковина Ceramica Flaminia, и душевая кабина, сделанная на заказ. Фото: АНДРЕА ФЕРРАРИ (ANDREA FERRARI)

В результате творения Джо Понти (Gio Ponti), Тобиа Скарпа (Tobia Scarpa), Ико Паризи (Ico Parisi) соседствуют с мебелью из Северной Европы, безымянные французские стулья рядом с объектами знаменитой Шарлотты Перриан (Charlotte Perriand), здесь же индийские ковры дури и восточные статуэтки воинов.

Текстильное оформление дома построено на тканях компании Dedar. Исключение составляют только хлопковые индийские ковры дури. Фото: АНДРЕА ФЕРРАРИ (ANDREA FERRARI)

«Жизнь в городском доме на озере похожа на бесконечный отпуск, в котором есть время для любимой работы»

«Дополнение ко всему — необычная игра света и тени, которую создает двусторонняя ориентация дома на озеро и на склон холма, — говорит Катерина. — Пальмы в саду и воздух свободы, которым здесь дышится, навевают воспоминания о калифорнийском Западном побережье. Порой мне кажется, что мой дом — это огромная палатка кочевников, наполненная светом с озера, любовью к странствиям и легкостью бытия». www.dedar.com

Фото: АНДРЕА ФЕРРАРИ (ANDREA FERRARI)