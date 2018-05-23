Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир
23 мая 2018

Дом в Анапе 237 м²: проект Натальи Шаповаловой

Солнце, море и воздух! Дизайнер рассказала о своем проекте на Черноморском побережье

Дом в Анапе 237 м²: проект Натальи Шаповаловой (фото 0)
Автор проекта — дизайнер Наталья Шаповалова

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

Тип недвижимости: двухэтажный жилой дом

Метраж: 237 м²

Место: г. Анапа

Стиль: неоклассика с элементами прованса

Основная идея проекта: создать уютное пространство, наполненное солнцем и морским воздухом

Цветовая гамма: природная (холодные оттенки — нежно-голубой, бирюзовый, травяной, кобальтовый в сочетании с теплыми песчаными и древесными)

Автор проекта: дизайнер Наталья Шаповалова, т. +7 918 412-78-23, design_ns@mail.ru, Instagram: @natalia_sh23

Дом в Анапе 237 м: проект Натальи Шаповаловой (фото 1)
Гостиная. Бра, Lucienne Monique. На полу — индийский узелковый ковер. Композицию гармонично дополняет картина художника Константина Журкина.
Фото: 
Михаил Чекалов

«Наша задача была понятна с самого начала — построить дом, в котором будет с удовольствием собираться вместе вся семья: родители, дети, внуки. Заказчики мечтали о просторных светлых комнатах с высокими потолками и остеклением в пол. Тем более, что за окном у нас прекрасный сад и море! Кухню, гостиную и столовую объединили в одном помещении. Из этой общей комнаты есть выход на террасу, рядом с которой расположен бассейн.

Дом в Анапе 237 м: проект Натальи Шаповаловой (фото 2)
Гостиная
Фото: 
Михаил Чекалов
«Заказчики мечтали о просторных светлых комнатах с высокими потолками и остеклением в пол. Тем более, что за окном у нас сад и море!»
Дом в Анапе 237 м: проект Натальи Шаповаловой (фото 3)
Гостиная. Бра, Lucienne Monique. На полу — индийский узелковый ковер. Картина художника Константина Журкина. Потолочные светильники, Visual Comfort, Savoy House
Фото: 
Михаил Чекалов

На первом этаже помимо гостиной спланирована спальня со своей гардеробной и отдельным санузлом. Здесь же по соседству расположены технические помещения для хранения крупногабаритных вещей и постирочная. Пространство лестничного холла со вторым светом украшает арочное окно, оформленное витражным стеклом. Наверх, на второй этаж мы вынесли еще две спальни (для большой семьи нужно много отдельных комнат) со своими ванными и кабинет. Из каждой комнаты предусмотрен выход на общий балкон с прекрасным видом на сад.

Дом в Анапе 237 м: проект Натальи Шаповаловой (фото 4.1)
Коридор
Фото: 
Михаил Чекалов
Дом в Анапе 237 м: проект Натальи Шаповаловой (фото 4.2)
Коридор
Фото: 
Михаил Чекалов

Для стен и потолка я выбрала нежные природные оттенки. Лепной декор — светлый, гипсовый. Отдельные участки стен дополнены молдингами строгих геометрических форм. Плинтус высокий, контрастный белый. Напольное покрытие — паркетная доска, укладка французской елкой и керамогранит. Основной акцент был сделан на гармоничном сочетании разных фактур.

Дом в Анапе 237 м: проект Натальи Шаповаловой (фото 5.1)
Холл. Напольное покрытие, керамогранит, Equipe
Фото: 
Михаил Чекалов
Дом в Анапе 237 м: проект Натальи Шаповаловой (фото 5.2)
Коридор
Фото: 
Михаил Чекалов

Продумывая обстановку комнат, я отдала предпочтение симметричным композициям. Из интересных деталей, например, для гостиной были выбраны бра ручной работы в виде лепестков, выполненные флорентийскими мастерами фабрики Lucienne Monique. На полу — индийский узелковый ковер. Композицию гармонично дополняет картина художника Константина Журкина.

Дом в Анапе 237 м: проект Натальи Шаповаловой (фото 6)
Спальня. Декор, John Richard, Zara Home
Фото: 
Михаил Чекалов
Дом в Анапе 237 м: проект Натальи Шаповаловой (фото 7.1)
Ванная
Фото: 
Михаил Чекалов
Дом в Анапе 237 м: проект Натальи Шаповаловой (фото 7.2)
Спальня
Фото: 
Михаил Чекалов
Дом в Анапе 237 м: проект Натальи Шаповаловой (фото 8)
Коридор
Фото: 
Михаил Чекалов

В спальнях — тоже нейтральный мягкий цвет стен и немного лепного гипсового декора. Акцентными элементами служат ткани, подушки с разной фактурой: от натурального льна до шелка и бархата с кистями. На полу из ясеня — индийские ковры ручной работы. По ним приятно ходить босиком.

Дом в Анапе 237 м: проект Натальи Шаповаловой (фото 9)
Спальня
Фото: 
Михаил Чекалов
Дом в Анапе 237 м: проект Натальи Шаповаловой (фото 10.1)
Кабинет
Фото: 
Михаил Чекалов
Дом в Анапе 237 м: проект Натальи Шаповаловой (фото 10.2)
Кабинет
Фото: 
Михаил Чекалов

Кухня является продолжением гостиной на первом этаже. Цвет фасадов шкафчиков не выделяется на фоне светлых стен. Таким образом, кухня не смотрится громоздкой, она будто бы растворяется в пространстве, не перегружая его. Глубины композиции добавляет глянцевая серо-березовая плитка фартука.

Дом в Анапе 237 м: проект Натальи Шаповаловой (фото 11)
Кухня. Напольное покрытие, Coswick
Фото: 
Михаил Чекалов
Дом в Анапе 237 м: проект Натальи Шаповаловой (фото 12.1)
Спальня
Фото: 
Михаил Чекалов
Дом в Анапе 237 м: проект Натальи Шаповаловой (фото 12.2)
Ванная комната
Фото: 
Михаил Чекалов

В этом проекте бумажные обои использованы только в ванных комнатах. В зависимости от выбранного сюжета, будь то растительные яркие узоры или традиционные английские мотивы, декор созадет особое настроение, добавляя пространству уюта и тепла».

Дом в Анапе 237 м: проект Натальи Шаповаловой (фото 13)
Гостевой санузел
Фото: 
Михаил Чекалов

О декораторе: Наталья Шаповалова окончила Кубанский Государственный университет, художественно-графический факультет. В профессии с 2003 года.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
РоссияКраснодартрадиционныйдом на мореАнапаНаталья Шаповалова
Блоги
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
 