Дом в Анапе 237 м²: проект Натальи Шаповаловой

Автор проекта — дизайнер Наталья Шаповалова

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: двухэтажный жилой дом Метраж: 237 м² Место: г. Анапа Стиль: неоклассика с элементами прованса Основная идея проекта: создать уютное пространство, наполненное солнцем и морским воздухом Цветовая гамма: природная (холодные оттенки — нежно-голубой, бирюзовый, травяной, кобальтовый в сочетании с теплыми песчаными и древесными) Автор проекта: дизайнер Наталья Шаповалова, т. +7 918 412-78-23, design_ns@mail.ru, Instagram: @natalia_sh23

Гостиная. Бра, Lucienne Monique. На полу — индийский узелковый ковер. Композицию гармонично дополняет картина художника Константина Журкина. Фото: Михаил Чекалов

«Наша задача была понятна с самого начала — построить дом, в котором будет с удовольствием собираться вместе вся семья: родители, дети, внуки. Заказчики мечтали о просторных светлых комнатах с высокими потолками и остеклением в пол. Тем более, что за окном у нас прекрасный сад и море! Кухню, гостиную и столовую объединили в одном помещении. Из этой общей комнаты есть выход на террасу, рядом с которой расположен бассейн.

Гостиная Фото: Михаил Чекалов

«Заказчики мечтали о просторных светлых комнатах с высокими потолками и остеклением в пол. Тем более, что за окном у нас сад и море!»

Гостиная. Бра, Lucienne Monique. На полу — индийский узелковый ковер. Картина художника Константина Журкина. Потолочные светильники, Visual Comfort, Savoy House Фото: Михаил Чекалов

На первом этаже помимо гостиной спланирована спальня со своей гардеробной и отдельным санузлом. Здесь же по соседству расположены технические помещения для хранения крупногабаритных вещей и постирочная. Пространство лестничного холла со вторым светом украшает арочное окно, оформленное витражным стеклом. Наверх, на второй этаж мы вынесли еще две спальни (для большой семьи нужно много отдельных комнат) со своими ванными и кабинет. Из каждой комнаты предусмотрен выход на общий балкон с прекрасным видом на сад.

Коридор Фото: Михаил Чекалов Коридор Фото: Михаил Чекалов

Для стен и потолка я выбрала нежные природные оттенки. Лепной декор — светлый, гипсовый. Отдельные участки стен дополнены молдингами строгих геометрических форм. Плинтус высокий, контрастный белый. Напольное покрытие — паркетная доска, укладка французской елкой и керамогранит. Основной акцент был сделан на гармоничном сочетании разных фактур.

Холл. Напольное покрытие, керамогранит, Equipe Фото: Михаил Чекалов Коридор Фото: Михаил Чекалов

Продумывая обстановку комнат, я отдала предпочтение симметричным композициям. Из интересных деталей, например, для гостиной были выбраны бра ручной работы в виде лепестков, выполненные флорентийскими мастерами фабрики Lucienne Monique. На полу — индийский узелковый ковер. Композицию гармонично дополняет картина художника Константина Журкина.

Спальня. Декор, John Richard, Zara Home Фото: Михаил Чекалов

Ванная Фото: Михаил Чекалов Спальня Фото: Михаил Чекалов

Коридор Фото: Михаил Чекалов

В спальнях — тоже нейтральный мягкий цвет стен и немного лепного гипсового декора. Акцентными элементами служат ткани, подушки с разной фактурой: от натурального льна до шелка и бархата с кистями. На полу из ясеня — индийские ковры ручной работы. По ним приятно ходить босиком.

Спальня Фото: Михаил Чекалов

Кабинет Фото: Михаил Чекалов Кабинет Фото: Михаил Чекалов

Кухня является продолжением гостиной на первом этаже. Цвет фасадов шкафчиков не выделяется на фоне светлых стен. Таким образом, кухня не смотрится громоздкой, она будто бы растворяется в пространстве, не перегружая его. Глубины композиции добавляет глянцевая серо-березовая плитка фартука.

Кухня. Напольное покрытие, Coswick Фото: Михаил Чекалов

Спальня Фото: Михаил Чекалов Ванная комната Фото: Михаил Чекалов

В этом проекте бумажные обои использованы только в ванных комнатах. В зависимости от выбранного сюжета, будь то растительные яркие узоры или традиционные английские мотивы, декор созадет особое настроение, добавляя пространству уюта и тепла».

Гостевой санузел Фото: Михаил Чекалов