Дом в испанском курортном городке

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Дарья Синотто оформила интерьер дома в Испании, исправив при помощи декораторских приемов ошибки планировки
Абсолютно из всех комнат этого дома открывается потрясающий вид на море или на горы, ради чего в здании сделаны многочисленные выступы остроугольной формы. Это была главная задумка архитектора, построившего необычное здание в курортном городке Камбрилс, что в часе езды от Барселоны. «Архитектор предусмотрел все нюансы, включая солнечные батареи и сбор дождевой воды.
Он не подумал лишь о том, что жить в комнатах с острыми углами и окнами, расположенными в самых неожиданных местах, может быть некомфортно, — говорит декоратор Дарья Синотто. — Главная гостиная, например, получилась сильно вытянутой.
Зонировать ее помогли такие декораторские приемы, как обои, поклеенные по одной стене; светильники, расположенные не по центру комнаты, и, конечно, функциональные группы мебели». Заказчики — семейная пара с двумя детьми и многочисленными внуками — хотели, чтобы дом получился просторным и пришелся по вкусу всем поколениям.
«Я увеличила дверные проемы и сгладила острые углы при помощи драпировок. Легкие шторы, заворачивающие с одной стены на другую, создали эффект единого панорамного остекления. Более мягким пространство сделала мебель плавных форм, а также ковры с абстрактным рисунком, — рассказывает декоратор. — Ради увеличения площади пришлось в буквальном смысле закопаться под землю. Нижний этаж, на котором обычно располагается гараж, сделали жилым.
А для гаража выкопали еще один, подземный уровень. В результате получилось четырехэтажное здание общей площадью 400 квадратных метров». Заказчики легко принимали все предложения декоратора. Единственным камнем преткновения стал огромный обеденный стол, как в традиционных испанских домах. Хозяева решили перенести его из дома в сад.
Кстати, именно сад и пейзажи за окнами продиктовали колористическую гамму интерьера. При этом цвет стен сделан подчеркнуто нейтральным, а яркие краски возникли лишь в обивке мебели. Полы в общественной зоне выложены травертином, из него же сделаны плинтусы.
«Я давно занимаюсь оформлением домов в Испании, — говорит Дарья. — И по опыту знаю, что полы на нижнем уровне лучше делать каменными, а стены — предпочтительно нейтральных белых оттенков. Яркие краски на таком солнце теряются. Но главное даже не это. Дом, который делается с нуля, должен за короткий срок обрасти историей и наполниться жизнью. И в этом деле коллекция фотографий с изображением старых дверей и огромное количество аксессуаров имеют едва ли не большее значение, чем технические нюансы». Декоратор Дарья Синотто, бюро P.S.Interiors, dariacenotto@gmail.com, т. (903) 242 3024.