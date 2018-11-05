Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Красочный проект загородного коттеджа от архитектурной мастерской Apelsin Design
Каким должен быть уютный дом для большой семьи? — Большим, светлым, наполненным только положительными эмоциями и, конечно, гармоничным и созвучным его хозяевам. В этом подмосковном коттедже все именно так. Дом площадью 260 кв м рассчитан на семью с двумя детьми. «Здесь живут еще кошка с собакой, всеобщие любимцы, — рассказывает автор проект Константин Валуйкин из бюро Apelsin Design. — Хозяева — молодая пара, занимаются спортом, много путешествуют. По выходным часто принимают гостей — мне нужно было создать для этого все условия: спланировать просторные гостиную и столовую. Кроме того, хозяйка увлекается живописью и мечтала о собственной домашней мастерской, где можно было бы заниматься творчеством».
«Многое для этого дома делали на заказ, — рассказывает архитектор. — Очень повезло с заказчиком. Спасибо терпению наших клиентов! Какие-то вещи долго проектировались и производились по эскизам и чертежам вручную в мастерских. Например, лестницу собирали из водопроводных труб, каминный портал варили из стальных листов. Лестницу на кухне нужно было интегрировать в готовые итальянские фасады мебели. Поверхности покрывали специальным составом, добивались нужного эффекта ржавчины (в ход пошли даже лимоны!). Словом, творческий процесс!»
Хозяева мечтали о собственном гнезде подальше от городской суеты, где можно отдохнуть и набраться сил. Что касается стиля интерьера, на первой же встрече с архитектором выяснилось, что паре симпатичен скандинавский стиль. Кроме того, хозяевам импонируют некоторые элементы интерьеров в стиле лофт. Так здесь появились открытая кирпичная кладка и столики из досок на колесах, напоминающие об индустриальных пространствах.
Кухня — самое яркое, насыщенное по краскам помещение в доме. «Кухонные шкафы — итальянские, однако бирюзовая палитра нестандартная. Выкрасы делались по моим эскизам, — рассказывает Константин. — Орнамент плитки ручной формовки, которой выложен фартук, напоминает о средиземноморских интерьерах. А металлическая лестница, которую можно перемещать при необходимости, чтобы иметь доступ к верхним шкафам (она зафиксирована на направляющей оси) — это отсыл к стилю лофт».
«Рифмой и дополнением к бирюзовой кухне служит голубой диван в гостиной, — продолжает архитектор. — Ведь интерьер — это диалог. Когда входишь в комнату и видишь диван необычного цвета, интересно, чего ждать от следующего помещения. Проходишь дальше и видишь яркую кухню, прослеживается логика. Тут же возникает желание изучить все остальное».
Интерьер гостиной построен на нейтральных природных оттенках земли. Акцент — диван в обивке нежно-бирюзового цвета. Спальня — яркая с преобладанием темно-синего цвета, который архитекторы комбинируют с теплым серым оттенком и белым. В ванной преобладают зеленые тона. «Я собирал палитру комнат как пазл, нанизывая один оттенок на другой, — говорит Константин. — Все помещения отлично дополняют друг друга».
«Я решил добавить глубокие и яркие цвета в этот интерьер в основном для создания нужного настроения, — рассказывает Константин. — Я верю, что когда человек просыпается в насыщенной по цвету спальне, он испытывает больше радости от наступления нового дня. Он заряжен на большие свершения. Главное — не переборщить. В загородном доме в приоритете естественные природные цвета».
Архитектурная мастерская Apelsin Design, www.apelsindesign.ru
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)