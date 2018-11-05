Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами

Кухня, совмещенная со столовой. Стол, Tonin Casa. Кухня Sintonia, Aster Сucine. Фартук выложен плиткой ручной формовки Фото: Евгений Кулибаба

Каким должен быть уютный дом для большой семьи? — Большим, светлым, наполненным только положительными эмоциями и, конечно, гармоничным и созвучным его хозяевам. В этом подмосковном коттедже все именно так. Дом площадью 260 кв м рассчитан на семью с двумя детьми. «Здесь живут еще кошка с собакой, всеобщие любимцы, — рассказывает автор проект Константин Валуйкин из бюро Apelsin Design. — Хозяева — молодая пара, занимаются спортом, много путешествуют. По выходным часто принимают гостей — мне нужно было создать для этого все условия: спланировать просторные гостиную и столовую. Кроме того, хозяйка увлекается живописью и мечтала о собственной домашней мастерской, где можно было бы заниматься творчеством».

Кухня Фото: Евгений Кулибаба

«Многое для этого дома делали на заказ, — рассказывает архитектор. — Очень повезло с заказчиком. Спасибо терпению наших клиентов! Какие-то вещи долго проектировались и производились по эскизам и чертежам вручную в мастерских. Например, лестницу собирали из водопроводных труб, каминный портал варили из стальных листов. Лестницу на кухне нужно было интегрировать в готовые итальянские фасады мебели. Поверхности покрывали специальным составом, добивались нужного эффекта ржавчины (в ход пошли даже лимоны!). Словом, творческий процесс!»

Гостиная. Диван Sander, Domingo Salotti. Журнальный столик, чемодан, Dialma Brown Фото: Евгений Кулибаба

Хозяева мечтали о собственном гнезде подальше от городской суеты, где можно отдохнуть и набраться сил. Что касается стиля интерьера, на первой же встрече с архитектором выяснилось, что паре симпатичен скандинавский стиль. Кроме того, хозяевам импонируют некоторые элементы интерьеров в стиле лофт. Так здесь появились открытая кирпичная кладка и столики из досок на колесах, напоминающие об индустриальных пространствах.

Коридор. Стены, открытая кирпичная кладка Фото: Евгений Кулибаба

Кухня — самое яркое, насыщенное по краскам помещение в доме. «Кухонные шкафы — итальянские, однако бирюзовая палитра нестандартная. Выкрасы делались по моим эскизам, — рассказывает Константин. — Орнамент плитки ручной формовки, которой выложен фартук, напоминает о средиземноморских интерьерах. А металлическая лестница, которую можно перемещать при необходимости, чтобы иметь доступ к верхним шкафам (она зафиксирована на направляющей оси) — это отсыл к стилю лофт».

Кухня, совмещенная со столовой. Стол, Tonin Casa. Кухня Sintonia, Aster Сucine. Фартук выложен плиткой ручной формовки Фото: Евгений Кулибаба

Кабинет. Письменный стол, стеллаж, Dialma Brown. Кресло Mulan, Cattelan Italia Фото: Евгений Кулибаба

Гостиная. Диван Sander, Domingo Salotti. Кресло, Eichholtz. Подвесной модуль (слева), Hulsta. Журнальный столик, чемодан, Dialma Brown Фото: Евгений Кулибаба

«Рифмой и дополнением к бирюзовой кухне служит голубой диван в гостиной, — продолжает архитектор. — Ведь интерьер — это диалог. Когда входишь в комнату и видишь диван необычного цвета, интересно, чего ждать от следующего помещения. Проходишь дальше и видишь яркую кухню, прослеживается логика. Тут же возникает желание изучить все остальное».

Кабинет. Стеллаж, Dialma Brown. Кресло Mulan, Cattelan Italia Фото: Евгений Кулибаба

Мастерская. Диван, Domingo Salotti Фото: Евгений Кулибаба

Интерьер гостиной построен на нейтральных природных оттенках земли. Акцент — диван в обивке нежно-бирюзового цвета. Спальня — яркая с преобладанием темно-синего цвета, который архитекторы комбинируют с теплым серым оттенком и белым. В ванной преобладают зеленые тона. «Я собирал палитру комнат как пазл, нанизывая один оттенок на другой, — говорит Константин. — Все помещения отлично дополняют друг друга».

Мастерская. Письменный стол у окна Фото: Евгений Кулибаба

Мастерская и по совместительству игровая комната для детей Фото: Евгений Кулибаба

Коридор. На заднем плане - мастерская. Банкетка, Dialma Brown Фото: Евгений Кулибаба

Детская Фото: Евгений Кулибаба

Гостевая спальня Фото: Евгений Кулибаба

«Я решил добавить глубокие и яркие цвета в этот интерьер в основном для создания нужного настроения, — рассказывает Константин. — Я верю, что когда человек просыпается в насыщенной по цвету спальне, он испытывает больше радости от наступления нового дня. Он заряжен на большие свершения. Главное — не переборщить. В загородном доме в приоритете естественные природные цвета».

Спальня Фото: Евгений Кулибаба

Спальня Фото: Евгений Кулибаба

Спальня. Раскладывающийся стул, Caroti Industria Mobili Фото: Евгений Кулибаба

Лестница. Стены, открытая кирпичная кладка Фото: Евгений Кулибаба

Ванная комната Фото: Евгений Кулибаба

Фрагмент ванной комнаты Фото: Евгений Кулибаба

Ванная комната Фото: Евгений Кулибаба

Автор проект - архитектор и дизайнер Константин Валуйкин, Apelsin Design Фото: Евгений Кулибаба