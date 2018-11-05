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5 ноября 2018

Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами

Красочный проект загородного коттеджа от архитектурной мастерской Apelsin Design

Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [42]
Кухня, совмещенная со столовой. Стол, Tonin Casa. Кухня Sintonia, Aster Сucine. Фартук выложен плиткой ручной формовки
Фото: 
Евгений Кулибаба

Каким должен быть уютный дом для большой семьи? — Большим, светлым, наполненным только положительными эмоциями и, конечно, гармоничным и созвучным его хозяевам. В этом подмосковном коттедже все именно так. Дом площадью 260 кв м рассчитан на семью с двумя детьми. «Здесь живут еще кошка с собакой, всеобщие любимцы, — рассказывает автор проект Константин Валуйкин из бюро Apelsin Design. — Хозяева — молодая пара, занимаются спортом, много путешествуют. По выходным часто принимают гостей — мне нужно было создать для этого все условия: спланировать просторные гостиную и столовую. Кроме того, хозяйка увлекается живописью и мечтала о собственной домашней мастерской, где можно было бы заниматься творчеством».

Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [43]
Кухня
Фото: 
Евгений Кулибаба

«Многое для этого дома делали на заказ, — рассказывает архитектор. — Очень повезло с заказчиком. Спасибо терпению наших клиентов! Какие-то вещи долго проектировались и производились по эскизам и чертежам вручную в мастерских. Например, лестницу собирали из водопроводных труб, каминный портал варили из стальных листов. Лестницу на кухне нужно было интегрировать в готовые итальянские фасады мебели. Поверхности покрывали специальным составом, добивались нужного эффекта ржавчины (в ход пошли даже лимоны!). Словом, творческий процесс!»

Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [44]
Гостиная. Диван Sander, Domingo Salotti. Журнальный столик, чемодан, Dialma Brown
Фото: 
Евгений Кулибаба

Хозяева мечтали о собственном гнезде подальше от городской суеты, где можно отдохнуть и набраться сил. Что касается стиля интерьера, на первой же встрече с архитектором выяснилось, что паре симпатичен скандинавский стиль. Кроме того, хозяевам импонируют некоторые элементы интерьеров в стиле лофт. Так здесь появились открытая кирпичная кладка и столики из досок на колесах, напоминающие об индустриальных пространствах.

Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [45]
Коридор. Стены, открытая кирпичная кладка
Фото: 
Евгений Кулибаба

Кухня — самое яркое, насыщенное по краскам помещение в доме. «Кухонные шкафы — итальянские, однако бирюзовая палитра нестандартная. Выкрасы делались по моим эскизам, — рассказывает Константин. — Орнамент плитки ручной формовки, которой выложен фартук, напоминает о средиземноморских интерьерах. А металлическая лестница, которую можно перемещать при необходимости, чтобы иметь доступ к верхним шкафам (она зафиксирована на направляющей оси) — это отсыл к стилю лофт».

Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [46]
Кухня, совмещенная со столовой. Стол, Tonin Casa. Кухня Sintonia, Aster Сucine. Фартук выложен плиткой ручной формовки
Фото: 
Евгений Кулибаба
Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [47]
Кабинет. Письменный стол, стеллаж, Dialma Brown. Кресло Mulan, Cattelan Italia
Фото: 
Евгений Кулибаба
Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [32]
Гостиная. Диван Sander, Domingo Salotti. Кресло, Eichholtz. Подвесной модуль (слева), Hulsta. Журнальный столик, чемодан, Dialma Brown
Фото: 
Евгений Кулибаба

«Рифмой и дополнением к бирюзовой кухне служит голубой диван в гостиной, — продолжает архитектор. — Ведь интерьер — это диалог. Когда входишь в комнату и видишь диван необычного цвета, интересно, чего ждать от следующего помещения. Проходишь дальше и видишь яркую кухню, прослеживается логика. Тут же возникает желание изучить все остальное».

Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [48]
Кабинет. Стеллаж, Dialma Brown. Кресло Mulan, Cattelan Italia
Фото: 
Евгений Кулибаба
Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [8]
Мастерская. Диван, Domingo Salotti
Фото: 
Евгений Кулибаба

Интерьер гостиной построен на нейтральных природных оттенках земли. Акцент — диван в обивке нежно-бирюзового цвета. Спальня — яркая с преобладанием темно-синего цвета, который архитекторы комбинируют с теплым серым оттенком и белым. В ванной преобладают зеленые тона. «Я собирал палитру комнат как пазл, нанизывая один оттенок на другой, — говорит Константин. — Все помещения отлично дополняют друг друга».

Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [49]
Мастерская. Письменный стол у окна
Фото: 
Евгений Кулибаба
Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [50]
Мастерская и по совместительству игровая комната для детей
Фото: 
Евгений Кулибаба
Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [51]
Коридор. На заднем плане - мастерская. Банкетка, Dialma Brown
Фото: 
Евгений Кулибаба
Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [52]
Детская
Фото: 
Евгений Кулибаба
Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [53]
Гостевая спальня
Фото: 
Евгений Кулибаба

«Я решил добавить глубокие и яркие цвета в этот интерьер в основном для создания нужного настроения, — рассказывает Константин. — Я верю, что когда человек просыпается в насыщенной по цвету спальне, он испытывает больше радости от наступления нового дня. Он заряжен на большие свершения. Главное — не переборщить. В загородном доме в приоритете естественные природные цвета».

Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [54]
Спальня
Фото: 
Евгений Кулибаба
Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [55]
Спальня
Фото: 
Евгений Кулибаба
Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [56]
Спальня. Раскладывающийся стул, Caroti Industria Mobili
Фото: 
Евгений Кулибаба
Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [57]
Лестница. Стены, открытая кирпичная кладка
Фото: 
Евгений Кулибаба
Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [58]
Ванная комната
Фото: 
Евгений Кулибаба
Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [59]
Фрагмент ванной комнаты
Фото: 
Евгений Кулибаба
Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [60]
Ванная комната
Фото: 
Евгений Кулибаба
Дом в Подмосковье: интерьер с яркими акцентами фото [61]
Автор проект - архитектор и дизайнер Константин Валуйкин, Apelsin Design
Фото: 
Евгений Кулибаба

Архитектурная мастерская Apelsin Design, www.apelsindesign.ru



Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

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